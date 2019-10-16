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 Політика України, За кордоном
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Все про:Латвія (251) судова реформа (888) Північний потік (371) Левітс (1)

 "Північний потік-2" становить загрозу для української сторони, - президент Латвії Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс наголошує, що його країна підтримує прагнення України досягти миру на Донбасі, реформувати свою судову систему і вбачає загрозу для України у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

"Ми підтримуємо Україну в прагненні стабілізувати ситуацію в регіоні та встановити мир у своїй країні. Латвія сподівається, що вдасться досягти позитивних рішень на зустрічі в "нормандському форматі", аж до повного виконання Мінських домовленостей", - сказав він у середу на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Ризі., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Левітс зазначив, що Латвія висловила свою позицію щодо проекту "Північний потік-2". "Це стосується принципів енергетичної безпеки. І ми вважаємо, що є загроза для української сторони", - сказав він.

Президент Латвії високо оцінив намір президента та парламенту України активно впроваджувати реформи. "Я приємно здивований тим, що значно зросла підтримка суспільством інтеграції в ЄС та НАТО. Це, очевидно, геополітичне бажання українського народу, і ми це дуже підтримуємо", - зазначив він.

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За словами Левітса, Латвія позитивно оцінює початок реформування судової системи в Україні. "Ми бачимо зміни щодо судової культури. Розуміємо, що це надзвичайно важко, це складні зміни, оскільки судова культура змінюється найдовше. Але це приведе до зміни юридичного мислення. У Латвії ми це проходили", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154179
 
 
 Топ коментарі
 
Да какую угрозу? Где труба, а где Украина!
------------------------------------------В. Зеленский
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"Северный поток-2" несет угрозу для украинской стороны, а труба в Европу через Украину несёт Украине безопасность, благожелательность и сплошное добро.
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В нас виробляють панелі - в смислі складають, а кремнієве виробництво - запорізька сировина вже неконкурентна китайській, а елементи роблять монокристалічний кремній (якщо ще виробляють хз) - це панельки типу тих, які на супутники ставлять абощо - дорогі, для СЕС зараз в світі всі ставлять полікремній...
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Проект Северный поток разрабатывался с 2006, начал реализовываться в 2009. По СП1 из ЮР месторождения газ закончится в 2001, а СП2 заменит своим газом с Штокмановского, там его на 80 лет.
Но то что Петя виноват с эти согласен, без него никак. Кстати, если ты усрался, это тоже он!
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" По СП1 из ЮР месторождения газ закончится в 2001, а СП2 заменит своим газом с Штокмановского, там его на 80 лет. "

Шозабрєд?
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Не покатіть, хоч щось читайте перед написанням коментарів. Бованенково - вже розроблених родовищ газу вистачає на 20 років вперед, Штокман давно закритий.
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Да какую угрозу? Где труба, а где Украина!
------------------------------------------В. Зеленский
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не. он не угроза. а всего лишь чесночная настойка, серебряная пуля, осиновый кол
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Кацапы никогда не скрывали зачем им нужен "Северный поток-2". У нас было более чем достаточно времени к этому подготовиться. Да и сейчас никто нам не мешает перейти на альтернативные источники энергии и на новые способы зарабатывания денег. ********* должен быть изолирован, доведен до полной нищеты и вариться в собственном соку "русского мира". Так победим!
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я з вами згідний.
Уряди України, ще починаючи ще з 2014 року, мали би почати будувати заводи по виробництву сонячних панелей і станцій, щоби працівників, які обслуговували ГТС перевести працювати на ці заводи. Зараз змінився клімат - сонця стало більше, впроваджувати енерго-акумулювальні системи - їх також виробляти. Таким чином, можна вирішити проблеми і задіяти людей і забезпечити енергобезпеку. Але в цій країні уряди не думають за країну.
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" Зараз змінився клімат - сонця стало більше"

Оце так астрономічні новини "Північний потік-2" становить загрозу для української сторони, - президент Латвії Левітс - Цензор.НЕТ 7195
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У нас виробляють сонячні панелі які мають 30 років гарантії і значно перевищують китайські, але вони дорожчі і держава цьому не сприяє. З'явилися навіть окремі зразки теплових насосів, але вони значно гірші за швейцарські, шведські або японські хоча по ціні майже як швейцарські. Тобто недоступні для масового застосування. Дійсно, після того як кацапи оголосили про свої наміри минуло вже 15 років і декілька урядів які нічого корисного для українців в плані енергозбереження та енергонезалежності не зробили.
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В нас виробляють панелі - в смислі складають, а кремнієве виробництво - запорізька сировина вже неконкурентна китайській, а елементи роблять монокристалічний кремній (якщо ще виробляють хз) - це панельки типу тих, які на супутники ставлять абощо - дорогі, для СЕС зараз в світі всі ставлять полікремній...
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Не "в смислі". Замкнутий цикл повністю вітчизняного виробництва. Але ж все одно дорого виходить. У нас все дорого як тільки порахуєш податки до сплати... Тому й гине виробництво і процвітає "торгівля". Тобто спекуляція. А коли гроші десятиліттями робляться "з нічого" то врешті решт залишається пустеля.
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Який в нас реально попит на теплові насоси з їх ціною? От твердопаливні котли клепають всі кому не лінь
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Попит величезний, але ціна захмарна. Мене, наприклад, зовсім не надихає ідея працювати кочегаром у власній котельні. Якби держава сприяла виробникам і виступала замовником розробки та впровадження теплових насосів, то ситуація була б зовсім іншою... А ось приватну свердловину для води таки доведеться зробити (до 30 метрів можна довбати власноруч, а до масимум 60 можливо кустарним гідробурінням). Знайомий "буратіно" замовив промислове буріння на 100 метрів. Вийшло 113. Дуже дорого, але пьє тепер власну артезіанську...
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"Кацапы никогда не скрывали зачем им нужен "Северный поток-2"."

Для чого?

"сейчас никто нам не мешает перейти на альтернативные источники энергии и на новые способы зарабатывания денег."
Якщо повністю перейти на енергію сонця та вітру, то грошей в нас більше ні на що не лишиться "Північний потік-2" становить загрозу для української сторони, - президент Латвії Левітс - Цензор.НЕТ 732
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Дійсно, якщо це спробувати зробити за поточними цінами навіть в приватному будинку окремо взятої пересічної родини, то грошей точно не вистачить. В мене не вистачило, але споживання газу за рахунок утеплення та модернізації опалювальної системи я зменшив майже втричі за останні 6 років. І думав що "сильно вумний", але нещодавно ознайомився з нормативами споживання газу в Німеччині і жахнувся - потрібно ще вдвічі зменшувати. Резерви є, а ось з грошима сутужно... Але якщо нічого не робити і сподівтись на державу, то буде тільки гірше - державою правлять тимчасові ... постійно.
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Це правильно, я про це постійно пишу, що питання не лише звідки імпортувати (і тим більше не скільки бабла насмокчуть за транзит), але й енергозбереження та розвиток місцевих ресурсів, передовсім біомаси, видобутку газу та нові потужності АЕС. Але "нормативи Німеччини" (що це таке?) ні до чого, там інший клімат, з тієї ж опери порівняння споживання окремо взятих років, наприклад, наскільки пам'ятаю, в 12-му році був дуже холодний лютий місяць, а в 13-му в кінці березня вдарили 30-градусні морози...
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Автономним по енергії можна стати лише з приватним будинком і дуже дорого (порівняно з вартістю його побудови), а що робити районам, забудованим багатоповерховим житлом?
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"Северный поток-2" несет угрозу для украинской стороны, а труба в Европу через Украину несёт Украине безопасность, благожелательность и сплошное добро.
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Яка вумна, хай Бог здоров`я дає, людина этот президент Латвии Левитс.
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Не ну а что, сам то посасывает газок у газпрема
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