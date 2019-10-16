EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  1121  46
Все про:Нацполіція (8346) слідчий (68) Цуцкірідзе Максим (1)

 Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

З метою зменшити ймовірність корупційних правопорушень серед слідчих Нацполіції їм може бути запропонована відсоткова компенсація за розкриття економічних злочинів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Більшість негативу ми набираємо через економічні злочини. Згоден, там є і корупційні ризики, оскільки слідчий з зарплатою в 12 000 гривень не може розслідувати кримінальні провадження у інтернет-магазині, у якого товарів на мільйони. Є спокуса на щось закрити очі, щось повернути  Або повинна бути мотивація, або тотальний контроль", - відзначає він.

Водночас, за його словами, це не завжди ефективно.

"Найефективніше в наш час, за відсутності належних соцпакетів для слідчих, все ж матеріальна мотивація. У майбутньому плануємо розробити процедуру відсоткової компенсації. Повернув слідчий в результаті розслідування певну суму до бюджету - отримав відповідний відсоток", - розповів Цуцкірідзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе. ФОТОрепортаж

Повний текст інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154178
 
   
 Топ коментарі
 
Прокуратура Панами закрила справу проти Порошенка і відкрила справу проти Портнова за брехню під присягою та завідомо неправдиве повідомлення про злочин.Щоб розібратись в справі прокуратурі Панами знадобилось 2міс. Чудовий приклад для ДБР і особисто пану Трубі, як треба працювати
 показати весь коментар
 
Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3845 Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3845 Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3845 - зебильное новшество - новая модель бизнеса - мало над нами весь мир из за моники смеется - надо больше
 показати весь коментар
 
Это правильно! И со взяток нужно заставить платить налоги, тогда сразу закончится эпоха бидности.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это правильно! И со взяток нужно заставить платить налоги, тогда сразу закончится эпоха бидности.
 показати весь коментар
 
 
- зебильное новшество - новая модель бизнеса - мало над нами весь мир из за моники смеется - надо больше
 показати весь коментар
 
 
бачили ***** очі, що вибирали Зе сцкло, тепер вилазять у тупорилих
 показати весь коментар
 
 
Очередная кормушка для Авакова...
Менты никаким образом не могут ничего вернуть в бюджет, потому что процедура следующая:
1). Менты ловят воров, проводят предварительное следствие и передают в прокуратуру;
2). Прокурорские еще раз проводят следствие, и если подтверждается хищение - то могут: либо взять взятку и отпустить воров - либо (крайне редко) передают дело в суд;
3) Судьи судят и если подтверждается вина могут: взять взятку и оправдать воров - либо таки засудить (крайне редко) их и передать исполнительный лист судебным исполнителям;
4) А судебные исполнители могут либо же взять часть присуженной суммы взяткой и закрыть дело - либо же взыскать средства в бюджет...
А теперь включите калькулятор и посчитайте - какова вероятность возврата средств в бюджет после того как менты честно сделали свою работу, сшили дело и передали его в прокуратуру?
 показати весь коментар
 
Не не хватает мозгов даже поганне мусра с котрыми поборовся Аваков были куда импозантней этих обезьянок.. вы шо братаны рэкет узаканиваем ну ну % отчислений надо ли бежать к галадке чтобы понять что слдак да еще идиот а там таких 99,99% в полиции будут риовать ущерб суммы напрмиер 10.000 плавно перетекатьв миллион и так далее чем выше сумма чем выше % отката следаку...
 показати весь коментар
 
 
так і буде, прийде до нього пдозрюваний і слідчий йому покаже, оце % який мені дасть держава, коли тебе посажу і все майно конфіскую, ваші пропозиції?
 показати весь коментар
 
ну во первых % это противоречит моменту что такое конституционность органа и что такое бюджетность.. и Закон о полиции УПК и так далее надо вносить кучу изменений в законы Кодексы Конституцию............. во вторых, если утверждают % частично хозрасчетная форма работы то НПУ автоматически становится вне закона и частной этакой структурой... что будет дальше не мне вам говорить.... даже в России подобный дебелизм еврейский не пришел в голову.. а проблема в том... что дали обезьянкам власть вот и имеем закидоны... Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 8690
 показати весь коментар
 
 
ВО ВСЕМ МИРЕ полицейские самые низко оплачиваемые люди, после
них только пожарники и туда идут люди по
призванию, но есть БОНУСЫ- полная медстраховка полицейского/ пожарника.. 10-50
кратная выплата в случае гибели или инвалидности на службе... многие
Департаменты оплачивают от 40 до 100% медстраховки и пополняют взносы на детей,
взносы для их обучения в колледже также есть субсидирование на оплату
коммунальных расходов.. частичная оплата отпуска за границей- не более 2 недель,
как правило номера в гостинице уровня
3-4 звезды... и кроме того почет и уважение в обществе к полицейским, не важно
патрульный ты постовой, детектив, инспектор, оперативник и так далее, большие
возможности для карьерного роста... и ГАРАНТИРОВАННАЯ СРЕДНЕЙ ДОСАТОЧНОСТИ
размер ПЕНСИЯ… чтобы оплачивать дом, квартиру, автомобиль и ездить раз в год в
путешествие за границу на курорты.. а наша власть понятия и бандитские
элементы всучивает в системность государственной структуры идиоты вообще и полные…
 показати весь коментар
 
 
колись ДПІ і ПФУ мали % на себе від надходжень
 показати весь коментар
 
легко, ввести податок на витрати. витратив 100 000 і не підтвердив походження заплати податки з цієї суми і корупція пропаде, бо гроші в банках 3л тримати і не витрачати нікому не треба.
 показати весь коментар
 
Прокуратура Панами закрила справу проти Порошенка і відкрила справу проти Портнова за брехню під присягою та завідомо неправдиве повідомлення про злочин.Щоб розібратись в справі прокуратурі Панами знадобилось 2міс. Чудовий приклад для ДБР і особисто пану Трубі, як треба працювати
 показати весь коментар
 
 
Нужно не меньше половины давать. Те когда ловятся,предлагают именно половину. А иначе невыгодно.
 показати весь коментар
 
 
это верно. и для судей тоже надо так. вернул в казну- получи %
 показати весь коментар
 
 
А как Вы это себе представляете? В смысле, как судья будет возвращать причиненный ущерб?
 показати весь коментар
 
Точно, следаку, прокурору, судді, а їх там звичайно не по одному і не по два, строєм ходять... Всім сестрам по серьгам. Державі звична дуля.
 показати весь коментар
 
Только зарплату им отменить не забудьте.
 показати весь коментар
 
 
И еще - если причиненный ущерб следак не возместил, значит с него взыскать в 100%-м размере.
 показати весь коментар
 
 
а если нашкодил следователь?

говорят "прав без ответственности не бывает"
для полициянтив бывают

анти коррупционные борцуны, судьи - зарплаты ого-го, результат пшик
 показати весь коментар
 
цє вжє було ...
наслідкі:
- малий бізнес мовчки платить усів і за всє
- середній бізнес відкуповується на рівні міста чи області
- великий не чипають, бо великому бізнесу за такі кошти кілера наняти вийдє в рази дешевше ...
 показати весь коментар
 
 
ну кілера це вже занадто, бо про те, що треба платити можуть дізнатись коли під білі ручки виведуть з офіса.
 показати весь коментар
 
о как! а -то думала, что для этого есть зарплата! Какие широчайшие возможности открываются для "охоты на ведьм" Прям как в анекдоте "...и тут мне карта как повалила!"
 показати весь коментар
 
 
Анонсами завалили. А когда до дела дойдете?
 показати весь коментар
 
А он украинский язык знает ? По закону, государственные служащие обязаны владеть государственным языком.
 показати весь коментар
 
 
не нужно портить пафос предстоящего гранд-события такими мелочами! Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 9111
 показати весь коментар
 
 
Язиком він точно володіє, а от чи знає мову то вже питання.
 показати весь коментар
 
 
люди - это просто - капец - гнать таких с полиции - это же готовая и практикующая модель их нынешнего бизнеса - слов без матов нет
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Это начало ментовского бизнес-террора, ну или его узаконивание.
 показати весь коментар
 
 
И отменить зарплату))) Думаю через пару месяцев они передохнут от голода, потому что компетентность нынешних правоохранителей, на уровне минус бесконечность--за взятки поступили, за них учились, и за них же устраивались на работу.
 показати весь коментар
 
 
оце коли на гарячому затримали, то й розкрили злочин, а так, особливо економічні вважай пропало.
 показати весь коментар
 
 
кароче мзда опять подорожает на те же самые проценты
 показати весь коментар
 
После международных судов....А то бюджета не хватит выплачивать решения ЕСПЧ и прогулы вынужденные всяких начальников....
 показати весь коментар
 
 
А бюджету вистачить коли зарплату всіх мусарюг посадити на цей принцип . Є-бонуті головою опсітінку зєлбєні .
 показати весь коментар
 
так скоро утюги как абсолютный аргумент станут следователям в помощь для наполнения бюджета страны Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 5721
 показати весь коментар
 
 
Оотжал 10 машин - одну можешь взять себе. Верной дорогой идут товарищи.

По-моему опричников при Иване Грозном так мотивировали. Ток для них за государев счет еще и питейные пооткрывали, шоб было где побухать после нелегкой "правоохранительной" работы.
 показати весь коментар
 
 
Впровадьте також, щоб сплачували ці слідчі зі своєї кишені за покалічених і незаконно засуджених, по рішенню Європейського суду, а не з бюджету.
 показати весь коментар
 
А які ще "ідеї" можуть виникнути у особи з прізвищем "Цуцкірідзке"? Грузини, як і решта кавказьких народів, не здатні до суспільно корисної праці. Що Аваков, що Васадзе, що Жванія. Будь кого з таких візьми в Україні, "пошкреби" і побачиш злодія.
 показати весь коментар
 
 
Одного Сталина украинцам было вполне достаточно,чтобы понять, какие "оттуда" могут быть "работники", тем более гос. "деятели"!
 показати весь коментар
 
 
Посадил Ахметова... и сам стал миллионером... Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 4063
 показати весь коментар
 
Ахметов дасть більше - тут без варіантів. Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 3072
 показати весь коментар
 
 
Хтось тут дурньій - или интервьэр, или интервьюируемый - следователи расследуют, раскрывают опера, а экономические преступления тем и отличаются от уголовных, шо их вообще не раскрывают, а выявляют.
 показати весь коментар
 
Над кримінальним провадженням працює не один слідчий, а ще оперативні працівники. А вони як будуть мотивуватися?
 показати весь коментар
 
 
Это что новый "зеленый" бизнес,который накроет все остальные "бизнесы"?
 показати весь коментар
 
Уявіть потенцальні можливості шантажу від ассеанізаторів... Скоро мусора створять прибуткову профспілку яка буде фізично знищувати будь яку іншу профспілку за "толіку малую"...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору