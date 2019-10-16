 Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
"Більшість негативу ми набираємо через економічні злочини. Згоден, там є і корупційні ризики, оскільки слідчий з зарплатою в 12 000 гривень не може розслідувати кримінальні провадження у інтернет-магазині, у якого товарів на мільйони. Є спокуса на щось закрити очі, щось повернути Або повинна бути мотивація, або тотальний контроль", - відзначає він.
Водночас, за його словами, це не завжди ефективно.
"Найефективніше в наш час, за відсутності належних соцпакетів для слідчих, все ж матеріальна мотивація. У майбутньому плануємо розробити процедуру відсоткової компенсації. Повернув слідчий в результаті розслідування певну суму до бюджету - отримав відповідний відсоток", - розповів Цуцкірідзе.
Повний текст інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе читайте тут.
Менты никаким образом не могут ничего вернуть в бюджет, потому что процедура следующая:
1). Менты ловят воров, проводят предварительное следствие и передают в прокуратуру;
2). Прокурорские еще раз проводят следствие, и если подтверждается хищение - то могут: либо взять взятку и отпустить воров - либо (крайне редко) передают дело в суд;
3) Судьи судят и если подтверждается вина могут: взять взятку и оправдать воров - либо таки засудить (крайне редко) их и передать исполнительный лист судебным исполнителям;
4) А судебные исполнители могут либо же взять часть присуженной суммы взяткой и закрыть дело - либо же взыскать средства в бюджет...
А теперь включите калькулятор и посчитайте - какова вероятность возврата средств в бюджет после того как менты честно сделали свою работу, сшили дело и передали его в прокуратуру?
них только пожарники и туда идут люди по
призванию, но есть БОНУСЫ- полная медстраховка полицейского/ пожарника.. 10-50
кратная выплата в случае гибели или инвалидности на службе... многие
Департаменты оплачивают от 40 до 100% медстраховки и пополняют взносы на детей,
взносы для их обучения в колледже также есть субсидирование на оплату
коммунальных расходов.. частичная оплата отпуска за границей- не более 2 недель,
как правило номера в гостинице уровня
3-4 звезды... и кроме того почет и уважение в обществе к полицейским, не важно
патрульный ты постовой, детектив, инспектор, оперативник и так далее, большие
возможности для карьерного роста... и ГАРАНТИРОВАННАЯ СРЕДНЕЙ ДОСАТОЧНОСТИ
размер ПЕНСИЯ… чтобы оплачивать дом, квартиру, автомобиль и ездить раз в год в
путешествие за границу на курорты.. а наша власть понятия и бандитские
элементы всучивает в системность государственной структуры идиоты вообще и полные…
говорят "прав без ответственности не бывает"
для полициянтив бывают
анти коррупционные борцуны, судьи - зарплаты ого-го, результат пшик
наслідкі:
- малий бізнес мовчки платить усів і за всє
- середній бізнес відкуповується на рівні міста чи області
- великий не чипають, бо великому бізнесу за такі кошти кілера наняти вийдє в рази дешевше ...
По-моему опричников при Иване Грозном так мотивировали. Ток для них за государев счет еще и питейные пооткрывали, шоб было где побухать после нелегкой "правоохранительной" работы.