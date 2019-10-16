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 Політика України, Економіка
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Все про:митниця (581) реформи (1697) ДФС (2340)

 Митниці необхідні системні зміни, а не створення мобільних груп, - Пудрик

Рішення Державної фіскальної служби України створити мобільні групи для запобігання контрабанді на митниці - не тільки не вирішить системно проблему в сфері, але ще і відстрочить прийняття важливіших питань.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив експерт митного права та виконуючий обов'язки проректора з інфраструктури Державного університету фіскальної служби України Денис Пудрик.

Зазначимо, що у вівторок, 15 жовтня, Державна фіскальна служба України видала наказ про скасування операції "Бастіон" на митниці, яка стартувала в червні з ініціативи колишнього в.о. керівника відомства Олександра Власова.

Водночас, рішенням від 09.09.2019 у ДФС затвердили створення мобільних груп з виявлення та протидії незаконному переміщенню товарів через митний кордон України та ухилення від сплати митних платежів. До складу мобільних груп увійдуть представники Державної фіскальної служби (ДФС), Державної прикордонної служби та Національної поліції. Координувати їх роботу буде Міжвідомчий цільової центр при ДФС. Мобільні групи отримають безперешкодний доступ до всіх зон митного контролю та транспортних сполучень перетину кордону. Робота груп буде фінансуватися "за рахунок перерозподілу коштів, виділених у бюджеті на утримання Державної фіскальної служби".

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На думку Пудрика, подібна ініціатива - не нова, і була так чи інакше представлена ​​в програмах різних політиків.

"Кожна нова влада створює подібні групи, називаючи їх тільки по-різному. Гройсман, наприклад, називав "чорною сотнею" у боротьбі з корупцією, Янукович - "Держкордон 2013". Ще були схожі програми у оперативній і міжрегіональної митниці", - розповідає експерт. Але всі ці ініціативи  закінчувалися однаково.

"Кожна влада, щось схоже створює і через рік закриває проєкт як безперспективний. Тобто, створюються групи, витрачаються величезні гроші на техніку, автомобілі, спецзасоби, заробітний фонд, а в підсумку це не дає жодного результату", - зазначає Пудрик, додаючи, що українська митниця вимагає більш системних змін для боротьби з контрабандою.

"Максимум, що дадуть такі групи - разові показники ефективності, а в цій сфері - це крапля в морі. Необхідно повністю перебудовувати систему, проводити чистку, створювати нормальні умови праці для митників, встановити зарплату, якої буде достатньо для забезпечення співробітника і членів його сім'ї . Це все лежить на поверхні, але в рази істотніше", - резюмував Пудрик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154176
 
   
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По серьезке! Чего не хватает для общения с таможней? Не выходя из офиса подготовил декларацию, создал документы на груз, выпустил, груз пошел, подал ПП, прошел границу, получил деньги. При импорте все точно так. Еще раз-не выходя из офиса!
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Керівництву держави має бути соромно, бо молодий митник-інспектор, який наповнює держбюджет мільйонами гривень, отримує зарплатню в районі 5000 грн. П"ять тисяч гривень!!!
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А мытнык наповнюе бюджет? А я случайно думал, что именно Я его наповнюю. Вчера по импорту на счет ДФС закинул почти 800 тыс НДС и пошлины. Больше не буду, пусть мытныки наполняют.
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Представляете, какой рой упырей подготовил этот Государственный университет фискальной службы
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вот , однака, еще один пудрик мозгов нашелси Таможне необходимы системные изменения, а не создания мобильных групп, - Пудрик - Цензор.НЕТ 7770
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Для системных изменений депутатам и Кабмину мозг нужен с серым веществом, а у них в Раде их водители, парикмахеры и любовницы. О каких нормальных законах идет речь? Такие как мастурбатор Кива напишут законы?
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Таможню не трожь! Или не тронь! Или не трогай! Або не чіпай! ЭТО СВЯТОЕ СВЯТЫХ!
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Не там ищете!!! Мобильные группы должны не в кустах у границы сидеть, а "топать" за каждым таможенником" до дома, где тот живет ( и не важно, на кого записан этот дом !!!!), до машины на которой он ездит, до "бизнесов" его детей и родственников... Это если по взрослому бороться с контрабандой...
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