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Все про:Зеленський (3263) Латвія (251) моряки (758) реабілітація (196) Левітс (1)

 Звільнені українські моряки пройдуть реабілітацію і лікування в Латвії

Допомога Україні з боку Латвії в гуманітарних питаннях, зокрема реабілітація наших військовослужбовців і надання гуманітарної допомоги, є надзвичайно важливою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону", – сказав Президент. 

Володимир Зеленський подякував латвійській стороні за сприяння у впровадженні європейських стандартів в Україні на основі Угоди про асоціацію з ЄС, а також за допомогу у реформуванні Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

"Ми поглиблюватимемо взаємодію у цих напрямах", – запевнив глава Української держави.

Водночас Президент Латвійської Республіки підтвердив, що у Латвії проходитимуть лікування українські моряки, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі ВМС України, - Пристайко

Нагадаємо, ВМС ЗС України від 25 листопада 2018 повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських суден, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрне огородження, а також втрачений рятувальний пліт. При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154175
 
 
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Сколько же этот прорыв стоит для бюджета? ... и почему моряков вернули в Одессу. Они же шли в Бердянск или Мариуполь. Туда надо было их после встречи направить...
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Деньги, квартиры, ордена, звания, теперь еще и лечение. Боясь с такими плюшкими желающих поднять руки вверх резко прибавится.)
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Очень правильное замечание сделал ув. Павел Довженко :

всех этих говённых морячков, за исключением тех трёх, которые получили ранения, надо было после обмена немедленно уволить на хрен с военной службы за трусость и неисполнение присяги. На их боевые корабли напал враг: героические моряки не произведя ни одного выстрела из бортового вооружения, дружно подняли лапки, сдали врагу боевые корабли вместе с флагами и дисциплинировано сдались в плен.

Чествования и награждение этих трусливых корабельных крыс - это такой же полный бред, как чествование и награждение, например, вооруженных часовых, имевших боевую задачу по охране и обороне военной техники, но при нападении врага, сдавших всю эту боевую технику без единого выстрела, сдавших своё оружие, покорно севших в грузовик напавшего противника и уехавших в плен на территорию врага.
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так мокрячки и так уже на росее прошли курс реабилитации, а у государства украина грошей не нашлось, шоб отправить своих героев куда-нить в канаду или америку
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С нетерпением жду, как после отдыха и реабилитации в латвийской Юрмале, храбрейших мокрячков, героически сдавших врагу свои боевые корабли и вооружение без единого выстрела, отправят на реабилитацию в яхтенный клуб Монако или французской Ниццы.
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А шо наша медицина после реформы вылечить моряков уже не в состоянии?
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І свиночолого отця нації🐷 , який відправив моряків в полон ! Також потрібно відправить , на виправлення !
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Мабуть морякам роботи немає поки кацапи не повернуть їх кораблі або нові не зроблять наші. То і відправляють на курорт. Та нехай відпочинуть за кошти Євросоюзу.
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