 Звільнені українські моряки пройдуть реабілітацію і лікування в Латвії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Президентом Латвії Егілсом Левітсом.
"Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону", – сказав Президент.
Володимир Зеленський подякував латвійській стороні за сприяння у впровадженні європейських стандартів в Україні на основі Угоди про асоціацію з ЄС, а також за допомогу у реформуванні Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.
"Ми поглиблюватимемо взаємодію у цих напрямах", – запевнив глава Української держави.
Водночас Президент Латвійської Республіки підтвердив, що у Латвії проходитимуть лікування українські моряки, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.
Нагадаємо, ВМС ЗС України від 25 листопада 2018 повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських суден, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрне огородження, а також втрачений рятувальний пліт. При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
всех этих говённых морячков, за исключением тех трёх, которые получили ранения, надо было после обмена немедленно уволить на хрен с военной службы за трусость и неисполнение присяги. На их боевые корабли напал враг: героические моряки не произведя ни одного выстрела из бортового вооружения, дружно подняли лапки, сдали врагу боевые корабли вместе с флагами и дисциплинировано сдались в плен.
Чествования и награждение этих трусливых корабельных крыс - это такой же полный бред, как чествование и награждение, например, вооруженных часовых, имевших боевую задачу по охране и обороне военной техники, но при нападении врага, сдавших всю эту боевую технику без единого выстрела, сдавших своё оружие, покорно севших в грузовик напавшего противника и уехавших в плен на территорию врага.