 Зеленський підписав закон про перезавантаження НАЗК і скорочення держфінансування партій

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №1029, схваленого Верховною Радою 2 жовтня, він був повернутий з підписом президента в середу, 16 жовтня, і як закон отримав №140-IX, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до закону, керувати діяльністю НАЗК замість п'яти членів буде глава, який призначається і звільняється Кабінетом міністрів. Таким чином, форма управління НАЗК буде змінена з колегіальної на одноосібну.
У законі прописано вимоги і обмеження для претендентів на посаду глави Нацагентства. Його будуть призначати на 4 роки, одна й та сама особа не зможе обіймати цю посаду двічі поспіль, а однією з підстав для звільнення буде висновок комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності. Глава агентства зможе призначити собі трьох заступників.
Закон набуває чинності наступного дня після публікації.
З набранням чинності цього закону достроково припиняються повноваження членів НАЗК, керівництва його апарату, членів громадської ради при агентстві. Протягом двох місяців Кабінет міністрів має забезпечити проведення конкурсу з відбору глави НАЗК. При цьому впродовж п'яти робочих днів з дня набуття чинності закону Кабмін призначає тимчасового виконувача обов'язків глави НАЗК.
Велику кількість змін пропонується внести до закону про запобігання корупції. Його дію хочуть поширити на посади в Офісі Президента України, яких призначає і звільняє глава держави, а також на посади патронатної служби згідно із законом про державну службу та на помічників суддів.
Законом буде скорочено щорічне державне фінансування партій з 0,02 до 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі на останніх виборах народних депутатів.
Закон передбачає також, що право на державне фінансування отримають партії, які на останніх парламентських виборах набрали щонайменше 5% (замість 2%) голосів у багатомандатному виборчому окрузі.
Этот, всерьёз набычившись от собственной важности, проводит открытое совещание из/за мелкого уродливого «скворечника» в центре Киева - многочасовое, с большим количеством «крутых чиновников»… Редкие парни. Настоящие премьер-министры эпохи революционных «социальных лифтов»)…
Такие грустные соображения озвучил сегодня в ФБ политолог Михаил Подоляк.
… А ведь казалось, что вместе с гройсмановым фрик-министром Омеляном из правительства хоть на время уйдёт первостатейный идиотизм, фанфаронистость неудовлетворённых юных бычков, комсомольский задор сельских иванушек в костюмах хипстеров. Даже нынешний министр Милованов с его гопническими идиомами о пользе личной безграмотности поначалу казался няшным. Но нет). Премьер Гончарук оказался просто идеальным продолжателем заветов вчерашней «ленторезов»…
… Итак, эпохальный движ. Историческое здание в самом центре Киева (на Майдане) вдруг становится объектом уродливой варварской надстройки. Что делать? Элементарное. Молча вломить инициатору по самое «нехочу», обязав в 24 часа восстановить аутентичный вид здания за свой счёт. Выяснить, кто дал разрешение и вломить дававшему. Если бык-застройщик не пускает в жильё, применить принудительное через судебный ордер. И все это тихо, профессионально, быстро…
Но нет. Целый премьер-министр Украины решает повести… целое совещанием по этому самострою. Пригласить туда не менее талантливого городского мэра Кличко). И ещё тучу тучную разнородного чиновья - откормленного, мычащего, вечно причмокивающего. Потратить на это энное количество рабочего времени и денег налогоплательщиков…
… Если говорить по взрослому, то это и есть вполне себе очевидный признак самого настоящего управленческого гниения. Когда система вообще не работает. Когда везде сплошной хаос и каждый сам себе герой. Когда повсеместно проявляется такой себе бытовой «сепаратизм» - хочу и верчу).
По сути, сейчас никто из менеджеров не понимает, как решать маленькие локальные кризисы. Не кризисы даже, а рутинные истории. Но берутся решать глобальное. Как? Через презентации, конечно. Через совещания. Из пушки по блохе…
И потому, видя таких «талантливых» премьеров, общество напрочь игнорирует правила. Оно ломает эти правила под себя…
… Ну и обязательное итоговое. Я про потрясающе безумную страсть новой команды к самому голимому и ничтожному типу пиара. Впрочем, этим же не менее сильно страдали и вчерашние мальчики, которые предпочитали резать те самые красные ленты на открытии районных туалетов.
Ну не можешь ты решить задачу сам, нужны тебе коллеги? Сделай все тихо. Нет же. «А давай расскажем, как мы круто боремся с маленьким самостроем!»
Точно уровень премьера или городского головы? А где тогда все исполнительные вертикали? Все эти строительные инспекции? Если ничего не работает, то чем вообще сейчас управляют топы?
Как сообщил вчера Кличко, КП "Киевблагоустройство" при поддержке полиции начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше дома №1 по ул. Софиевской, фасад которого выходит на Майдан Независимости.
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По результатам проверок Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве и по выводам комиссии, соответствующий иск будет направлен в суд.
Экономика от Пророка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334975-kak_tselyj_premjer-ministr_provel_tseloe_soveshchanie_po_voprosu_ne_stojashchemu_vyedennogo_jajtsa
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