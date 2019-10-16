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 Суспільство
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Все про:КС (386) Шевчук Станіслав (38)

 Поновленого судом на посаді голови КС Шевчука не пустили на роботу - рішення суду немає в Єдиному реєстрі

У Конституційному Суді пояснили, чому не пустили на роботу поновленого рішенням Окружного адмінсуду на посаді глави КС Станіслава Шевчука.

Роз'яснення опубліковано на сайті Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 16 жовтня 2019 року, на час прибуття Станіслава Шевчука до Конституційного Суду України, відсутнє Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 640/8752/19, завірене гербовою печаткою як цього вимагає чинне законодавство України", - сказано в повідомленні.

Крім того, як скорочений, так і повний тексти Рішення у цій справі відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень, додали в КС.

"Надана особисто Станіславом Шевчуком 15 жовтня 2019 року копія скороченого судового Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 жовтня 2019 року не завірена належним чином, як цього вимагає Інструкція з діловодства в адміністративних судах України", - підсумували в пресслужбі КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезавантаження Конституційного Суду поки неможливе, - Разумков про поновлення Шевчука на посаді глави КС

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.

15 жовтня Станіслав Шевчук подав до секретаріату Конституційного суду заяву про поновлення його на посаді судді та голови КС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154170
 
   
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а чого не говорять, що це рішення вовчого суду має бути оскаржене? І, саме тому воно до моменту закінчення терміну оскарження не може набрати законної сили?
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почитаєм повний текст, десь писали, що ніби допустив до негайного виконання.
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бедняжка, а что же он целый день дома будет делать?
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Глава КС (!) оказался юридичес Восстановленного судом в должности главы КС Шевчука не пустили на работу - решения суда нет в Едином реестре - Цензор.НЕТ 124 ким нулем
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там на печати тризуб кривой, потомуи не пустили
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Наитрешевый фарс
Судьи КС уволили председателя КС незаконно...
Т.е. это не судьи, а тупое стадо не знающее законов!
И кто за этот фарс будет нести ответственность?
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