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 Політика України
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Все про:Порошенко (9793) судова реформа (888) Європейська Солідарність (137)

 Порошенко: Судова реформа "Слуг народу" змусить українців шукати справедливості в судах за кордоном

Сьогодні фактично відбувається атака на судову систему України і скасування судової реформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі журналістам п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

За його словами, через це українці будуть змушені шукати правди за кордоном, як в Лондоні, де українська держава захистила свої інтереси і виграла у колишніх власників Приватбанку, чи як в Панамі, де відкрили кримінальну справу проти Портнова за розповсюдження неправдивої інформації.

"На жаль, сьогодні голосування (прийняття закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (1008) – ред.) про скасування де-факто судової реформи, скасування де-факто незалежності Верховного суду", – заявив Петро Порошенко.

"Де-факто йде атака на судову систему України, що дивним чином збігається з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників", – зауважив він.

"Я б дуже не хотів, щоб правду українці вимушені були шукати тільки закордоном. Як Панама, яка порушила справу проти Портнова, і як Лондон, який врешті-решт захищає Україну в питаннях з колишніми власниками (Приватбанку. – Ред.)", – сказав п’ятий президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про судову реформу (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154167
 
   
 Топ коментарі
 
петя - при тобі був справедливий суд в Україні? Просрав нікчемно свою каденцію , а тепер всіх повчає.. Не тринди краще, а йди на допит в ДБР.. Чесна людина не буде переховуватись від допитів створеного при петі ДБР..
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Поки що - ні.. Буду задоволений коли петя, єфремов, гонтарєва, ахметов, розєнблядт, пашинський, штепа- отримають іменем України свої довгі терміни ув'язнення з конфіскацією..
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Украинцы научатся у расеян не искать правду, за нее бьют палками и в кутузку сажают.
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ЗеЛена шмаркля- це просто рашистська консерва, воно відпрацьовує ті 50 мільйонів(можливо, це не все, що ми знаємо), якими рашисти фінансували його гівно-кіно.
За ці срібряки це лайно злиє всю Україну та капітулює перед Сцарьком-лисогномом, виконуючи всі забаганки рашистів.
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і склади , паскуда , про.бав ! І добровольців розігнав ! Із окупантом торгував !
А чому кордон України із ворогом лишили відкритим ? Щоб міжнародна спільнота вважала війну України з росією "внутрішнім конфліктом" - хіба не так ?!
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А ось судова реформа Порошенко це взірец правосудія! Так солоденькі?Порошенко: Судова реформа "Слуг народу" змусить українців шукати справедливості в судах за кордоном - Цензор.НЕТ 6213
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Судова реформа заставить деяких українців шукати п`ятий кутик))
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готовится тварь.. главное не дать ему сдрыснуть ближе к январю
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Ну хто б оце мандів? И граждане-лохмандеи тоже хороши - прервали, можно сказать, полёт Шоколадного Реформуна на самом пике. Бессовесно да ещё дважды врезали пенделя, чуть было Шоколадная Дупа не луснула, а её Владелец до сих пор на гавно исходит.
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Український Черчилль і Бен Джонсон в одному флаконі.
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Я не отношусь к тем, кто пинает "мертвого льва", но одно могу сказать, Петр Алексеевич, за одну ВАМИ созданную МОНОПОЛЬКУ АДВОКАТУРЫ (!), которая не прошла ни при Кучме, ни при Ющенко, ни даже при Яныке - ПОМОЛЧИТЕ !, когда говорят о судебной реформе!
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Горькая правда, придётся искать правосудия за границей.
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65 процентно недоверяемый в народе наверное еще не читал про то, что все его так называемые реформы, включая судебную, привели к 65 процентам неуважения и презрения. Дайте ему его рейтинги просмотреть, может на землю опустится и перестанет поучать. Хотя вряд ли.
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