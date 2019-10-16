 Порошенко: Судова реформа "Слуг народу" змусить українців шукати справедливості в судах за кордоном

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі журналістам п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

За його словами, через це українці будуть змушені шукати правди за кордоном, як в Лондоні, де українська держава захистила свої інтереси і виграла у колишніх власників Приватбанку, чи як в Панамі, де відкрили кримінальну справу проти Портнова за розповсюдження неправдивої інформації.

"На жаль, сьогодні голосування (прийняття закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (1008) – ред.) про скасування де-факто судової реформи, скасування де-факто незалежності Верховного суду", – заявив Петро Порошенко.

"Де-факто йде атака на судову систему України, що дивним чином збігається з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників", – зауважив він.

"Я б дуже не хотів, щоб правду українці вимушені були шукати тільки закордоном. Як Панама, яка порушила справу проти Портнова, і як Лондон, який врешті-решт захищає Україну в питаннях з колишніми власниками (Приватбанку. – Ред.)", – сказав п’ятий президент України.

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