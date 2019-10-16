Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі журналістам п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
За його словами, через це українці будуть змушені шукати правди за кордоном, як в Лондоні, де українська держава захистила свої інтереси і виграла у колишніх власників Приватбанку, чи як в Панамі, де відкрили кримінальну справу проти Портнова за розповсюдження неправдивої інформації.
"На жаль, сьогодні голосування (прийняття закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (1008) – ред.) про скасування де-факто судової реформи, скасування де-факто незалежності Верховного суду", – заявив Петро Порошенко.
"Де-факто йде атака на судову систему України, що дивним чином збігається з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників", – зауважив він.
"Я б дуже не хотів, щоб правду українці вимушені були шукати тільки закордоном. Як Панама, яка порушила справу проти Портнова, і як Лондон, який врешті-решт захищає Україну в питаннях з колишніми власниками (Приватбанку. – Ред.)", – сказав п’ятий президент України.
За ці срібряки це лайно злиє всю Україну та капітулює перед Сцарьком-лисогномом, виконуючи всі забаганки рашистів.
А чому кордон України із ворогом лишили відкритим ? Щоб міжнародна спільнота вважала війну України з росією "внутрішнім конфліктом" - хіба не так ?!