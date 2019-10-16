 "Це стереотип, що у нас щось падає. У нас давно вже стоїть і не падає", - Рогозін про високу аварійність "Роскосмосу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Я хочу звернути вашу увагу, що це стереотип, що у нас щось падає. У нас давно вже стоїть і не падає", - сказав він у середу, відповідаючи на запитання, що можна сказати ветеранам космічної галузі, які хвилюються за її нинішній стан.
За словами Рогозіна, аварії під час запуску космічної техніки відбувалися завжди, просто про них раніше не говорили. Як приклад він навів дані, згідно з якими СРСР здійснив до Місяця 54 запуски, але лише 17 з них закінчилися успіхом.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року російська ракета "Союз-ФГ" мала доставити пілотований корабель "Союз МС-10", на борту якого перебували російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг, на МКС. Однак запуск ракети відбувся нештатно. Через несправний датчик не відбулося нормальне відділення одного з бічних блоків першого ступеня, який, замість того, щоб відлетіти вбік, розвернувся і вдарив по корпусу ракети "Союз-ФГ", змінивши напрямок її польоту.
Система аварійного порятунку, що спрацювала, від'єднала спусковий апарат з Овчініним і Хейгом, які благополучно приземлилися поблизу міста Жезказган у Казахстані. Після цього запуски ракет типу "Союз" були тимчасово припинені. Це було першою за 35 років аварією під час запуску пілотованого космічного корабля "Союз".
У 2019 році стало відомо про проблеми із супутниками. "Роскосмос" часто не має точних даних про причини виходу з ладу власних супутників. Малий космічний апарат "Вернов" призначений для дослідження релятивістських електронів і фіксації гамма-спалахів. Супутник запущено у липні 2014 року. Через п'ять місяців з космічним апаратом було втрачено зв'язок.
У 2017 році другий в історії запуск ракети з російського космодрому "Восточный" обернувся втратою супутника.
Звичайно, поки стоть то не падає, а як cпробує злетіти тоді і падає!
Президент Владимир Путин поставил перед кризисной отраслью амбициозную задачу - сократить отставание и перегнать мировые космические державы.
Для этого Россия в 2013 году потратит на космическую деятельность 181 млрд рублей (что, например, в 3 раза больше цифр, заложенных в бюджет 2008 года). А до 2020 года расходы бюджета на финансирование космических программ составят порядка 1,6 трлн рублей.
При этом акцент должен быть сделан на прикладные научно-технологические направления.
Ну и что на практике имеем по количеству космических запусков...
2008: РФ- 27 США- 15 КНР- 11
2013: РФ- 32 США- 19 КНР- 15
2018: РФ- 17 США- 31 КНР- 39
Ну и самое забавное - количество занятых в отрасли:
Роскосмос- 31 подразделение- 240,000 человек
SpaceX- 7,000 человек
(с)
Выступает адмирал:
-Это вранье, что у подводников с атомных подлодок не может быть детей из за радиоактивного облучения в лодке: в то время, когда эти моряки в двухлетнем автономном плаванье, у них рождаются вполне полноценные здоровые дети!"
- По результатам социологических исследований, на первом месте по количеству супружеских измен стоят актёры, на втором - спортсмены, а на третьем - офицеры…
С места поднимается офицер:
- Это клевета! Это шельмование армии! Я вот женат сорок лет, и за эти сорок лет ни разу жене не изменил.
Генерал из президиума:
- Вот из-за таких разъ*баев мы и плетёмся на третьем месте.
Ляпнул не подумав, и вся мелкопошлая натура во всей красе. И получается, что это нормально! Ведь не первый год человек на виду..
Літній вечір. Кінець робочого дня. Чоловіки потяглися до «Чайної», щоб відпочить після роботи. Хоч чай і продавався в «Чайній», однак, найбільшим успіхом користувалося бочкове розливне пиво… Щоб не сидіть у душному приміщенні, багато хто брав кухлі з пивом, і йшов на вулицю, де, на задньому дворі «Чайної», стояли пусті бочки з-під пива. На них виставлялися пивні кухлі, на них різалась та викладалась тарань… Часом, там з»являлись і пляшки з «самограєм», принесеним кимось з учасників, чи просто купленим у сусідському дворі…
«Остограмившись», та закусивши, чоловіки потроху потягували тепле пиво, та неквапливо чесали язиками, на різні теми…
Коли в розмову встряв, в черговий раз, селищний «любитель чужих спідниць», почавши свою похвальбу на тему чергового «подвигу», батько автора, відомий на все селище своєю «гостроязикістю», його підшпигнув:
- Та, судячи з твоїх розповідей, у тебе, Миколо, «хазяйство» у штанях, як у нашого племінного бичка… Мабуть, і в дірку від чопа в бочці з-під пива, не пройде… Закладаюсь на «троячку», що в тебе нічого не вийде…
(На троячку тоді можна було купить дві пляшки самогону)…
Микола «скипів»… Хміль у голові зіграв погану службу… До того ж був він людиною азартною та «гонористою», і терпіть не міг, коли ставили під сумнів його сексуальні «подвиги». «Забились об заклад», запросивши свідків…Оглянувшись, чи нема поблизу «чужих», Микола швидко спустив штани з трусами, усівся верхи на бочку, і пропхнув свою «калитку», у дірку днища бочки. Оточуючі зацікавлено спостерігали за перебігом події...
Полегшено видихнувши, Микола переможно подивився на батька автора, і промовив:
- Ну, що, впевнився?!
Батько мовчки, зберігаючи непорушний вираз на обличчі, зітхнув, і поклав поряд з Миколою три карбованці… Розцвівши посмішкою, зраділий Микола ухопив їх, і поклав у кишеню сорочки. Потім сталося несподіване - спроби витягти «хазяйство» з бочки, нічого не дали!!!... Просовував же він «яєчка», по черзі, а назад тягнуть потрібно відразу два!!!
Ніякі спроби витягти ніякої користі не приносили - пальцями підчепить неможливо - короткі, не дістають. Хтось запропонував змастить олією. Збігли до продавщиці «Чайної» - вона, крім всього, ще й пиріжки пекла на продаж… Не допомагає!!!
Ну, що ж… Вирішили викликать «Швидку допомогу - добре, що в селищі - колишньому райцентрі, була своя лікарня, яка обслуговувала і селище, і кілька навколишніх сіл. Приїхав лікар. Походив навкруги бочки, розпитав Миколу, свідків… Спробував см, пальцями, добратись до яєчок… Не вдалося… Запропонував спробувати підхопить одне яєчко петлею з тонкого дроту. Принесли дріт. Скрутили петлю. Просунули у втулку… Не виходить… Лікар зітхнув, та й каже:
- Нічого робить… Треба, хлопці, бочку розбивать…
- Пішли чоловіки до продавщиці. Та «дибки стала» - «А хто мені за бочку заплатить?! … Мені її у район повертать треба, звітуваться!...
Почухали хлопці потилиці… Один сів на велосипед, та й поїхав до Миколиної жінки… Розказав, що до чого, сказав, скільки коштує бочка… Нічого робить, дістала жінка гроші, та й пішла до «Чайної». Заплатила. На той час хлопці принесли інструменти. Обережно прорубали в днищі отвір, вставили ножівку для обрізки гілля, і випиляли шматок днища… Потім, обережно, розкололи дошку, і звільнили «хазяйство»… Весь цей час жінка мовчки спостерігала за перебігом подій… Коли все закінчилось, промовила - «Іди додому,спорщик!...». А сама, тут же, домовилась з їздовим, який тут був присутній, про доставку бочки до них, додому… «Не пропадать -же, добру…» .
Ще довго потім, закусюючи квашеними огірками, які викладав на імпровізований стіл, Микола, його незлобливо «підшпигували», «штук докладаючи»:
- Миколо, це з тої бочки, де ти «яйця» полоскав?...
Нема вже ні батька, ні Миколи… А «баєчка» по селу, все ходить… І «підшпигують» вже Миколиного зятя…
Система аварийного спасения, наследие совка. Все страны бывшего СССР могут гордиться, система спасла людей. И это уникальный случай.