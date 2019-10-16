 "Це стереотип, що у нас щось падає. У нас давно вже стоїть і не падає", - Рогозін про високу аварійність "Роскосмосу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я хочу звернути вашу увагу, що це стереотип, що у нас щось падає. У нас давно вже стоїть і не падає", - сказав він у середу, відповідаючи на запитання, що можна сказати ветеранам космічної галузі, які хвилюються за її нинішній стан.

За словами Рогозіна, аварії під час запуску космічної техніки відбувалися завжди, просто про них раніше не говорили. Як приклад він навів дані, згідно з якими СРСР здійснив до Місяця 54 запуски, але лише 17 з них закінчилися успіхом.

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року російська ракета "Союз-ФГ" мала доставити пілотований корабель "Союз МС-10", на борту якого перебували російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг, на МКС. Однак запуск ракети відбувся нештатно. Через несправний датчик не відбулося нормальне відділення одного з бічних блоків першого ступеня, який, замість того, щоб відлетіти вбік, розвернувся і вдарив по корпусу ракети "Союз-ФГ", змінивши напрямок її польоту.

Система аварійного порятунку, що спрацювала, від'єднала спусковий апарат з Овчініним і Хейгом, які благополучно приземлилися поблизу міста Жезказган у Казахстані. Після цього запуски ракет типу "Союз" були тимчасово припинені. Це було першою за 35 років аварією під час запуску пілотованого космічного корабля "Союз".

У 2019 році стало відомо про проблеми із супутниками. "Роскосмос" часто не має точних даних про причини виходу з ладу власних супутників. Малий космічний апарат "Вернов" призначений для дослідження релятивістських електронів і фіксації гамма-спалахів. Супутник запущено у липні 2014 року. Через п'ять місяців з космічним апаратом було втрачено зв'язок.

У 2017 році другий в історії запуск ракети з російського космодрому "Восточный" обернувся втратою супутника.