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Все про:аграрії (64) закон (763) земля (396) мораторій (60)

 "Яким шляхом піде Україна": у Києві відбулися земельні дебати. ВIДЕО

10 жовтня 2019 року в офісі фонду SigmaBleyzer Ukraine відбулися земельні дебати під назвою "Яким шляхом піде Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дебати відбулися між представниками двох найбільш активних стейкхолдерів - з одного боку політик Олексій Мушак і бізнесмен Дмитро Мотузок, які підтримують наявний закон, з іншого - представники Всеукраїнської аграрної ради Руслан Голуб і Михайло Соколов, які критикують умови відкриття ринку, визначені законом.

Так, радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак вважає, що 18 років мораторію на купівлю землі призвели до бідності в українському селі.

"18 років мораторію - це ж показник, що сталося в селі. Це призвело до бідності і люди звідти втекли. Тому продовження мораторію - це продовження бідності", - зазначив Мушак.

Тому зняття мораторію, на його думку, більш справедлива історія стосовно 7 млн ​​громадян, які "мають стати бенефіціарами в земельній реформі".

"Ми не можемо досягти поваги до права власності, яке є базовим для побудови демократичного суспільства, до середнього або великого бізнесу, якщо у нас немає поваги до 7 млн ​​громадян України", - зазначив він.

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Зі свого боку член правління Всеукраїнської аграрної ради Руслан Голуб побоюється, що відкриття ринку землі дозволить володіти українськими територіями іноземцям.

"Давайте, якщо ми говоримо про популяризацію середнього класу, щоб їх було там не мільйони, а десятки тисяч, щоб були фермерами і могли цим займатися на своїй землі. Зрозуміло, що там, де будуть фермери, там буде село, традиції. Держава - це мова, традиції. А сьогодні 70% країни - це землі сільськогосподарського призначення. Тому найбільший для мене страх, і чому я говорю, і чому ми дискутуємо, це коли нашою державою володітимуть люди не нашої національності і диктуватимуть нам умови і правила, як нам жити", - сказав Голуб.

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Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов вважає помилковим твердження про те, що відкриття ринку землі допоможе зростанню ВВП.

"Аграрії вже сьогодні витягають всі гроші, відволікають їх від інвестицій, тому що потрібно буде купувати землю. І не важливо - дадуть їм кредит під 10 чи 5 відсотків... Тому перше, що ми маємо зрозуміти - в короткостроковій перспективі ніякого зростання ВВП не буде. Буде навпаки, тому що наш аграрний сектор досі розвивається за рахунок власних грошей. І ми найближчим часом отримаємо зменшення інвестицій і аграрного виробництва", - зазначив Соколов.

Він вважає, що на старті ринку землі потрібно зробити так, щоб з ринку "не пішли і не втратили землекористування ті господарства, які мають найбільшу додану вартість".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками аграрної галузі питання запуску ринку сільськогосподарських земель і проведення земельної реформи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154165
 
 
 Топ коментарі
 
Делают вид, что они решают что для Украины лучше, а на самом деле ищут выгоды для своего вороватого кармана, твари.
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Пока есть олигархия,землю продавать нельзя. Они ее скупят. И вы законно станете их крепостными.
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...Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе"... на видео рожи бородатых 3,14дарасов которые о ЗЕМЛЕ знают только что ее нужно продать ..."справедливость к 7 милионам ...а к остальным тоже "справедливость" ? ...украинци уже были "бенифициарами" в начале девяностых ...от бывших "колхозов" остались розвалины ...а от заводов ...а от заводов никуя не осталось ...а десяток воров прихватизировали самые лакомые кусочки ...Источник: https://censor.net.ua/n3154165
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Пока есть олигархия,землю продавать нельзя. Они ее скупят. И вы законно станете их крепостными.
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Они и так есть и будут, ты сколько ждать собираешься?
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Эти идиоты без мозгов дебатируют видите ли - каким путем пойдет Украина. Им, яйцеголовым, даже мысль не приходит, что все пути уже известны и все развитые страны уже их нашли.Они даже не могут подумать о том,что брать пример нужно с развитых богатых стран. Их спинному мозгу это не доходит. Они будут равняться на Африку и Южную Америку, на Индию и Гондурас, но только не на Израиль и США, не на Германию и Испанию. Ужас, кто у нас сидит в Раде? Кого народ избрал? Кого эта зеленая плесень подсунула идиотам - избирателям... жах,жах,жах.
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Все они понимают. Мутят . Потому,что им лично не выгодно.
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Делают вид, что они решают что для Украины лучше, а на самом деле ищут выгоды для своего вороватого кармана, твари.
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Ищут, прежде всего, выгоды для американского пенсионного фонда и Кернела (хозяин - родственник мушака).
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Олигархи при моратории уже все скупили чувак)))
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Абнакавенным путем. Зебеня скупит землю за бесценок, а через пять лет перепродаст иностранным покупателям, но уже по мировым ценам.
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Ну так и не тупи, подожди 5 лет и сам свою землю продашь по мировым ценам, или проблема в том что у тебя её нет и не будет?
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боюсь, что даже и не скупит, а возьмет как компенсацию за Приватбанк.
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Не трепите языками, открывайте рынок земли, на сегодня и так иностранцы спокойно распоряжаются нашей землёй, а так фермер пошлет всех на хер и будет собственник.
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Спокойно распоряжаются при попустительстве и безконтрольности власти, а не из-за отсутствия рынка.
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Что-то каким путем не идем - везде Ж-опа.
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Так задумано кураторами нашей власти на западе.
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После продажи земли Украина пойдет на запад, а украинцы пойдут на йух. Других вариантов нет.
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та нікуди Україна вже не піде, а українці поїдуть шукати роботу по світу. До речі, а хто тоді буде щось захищати? Це, "коликтивізація №2".
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..."18 лет моратория - это же показатель, что произошло в деревне. Это привело к бедности и люди оттуда сбежали. Поэтому нужно во чтобыто ни стало ПРОДАТЬ украинскую ЗЕМЛЮ ...Тогда КАЗЛЫ заживут ...как в Аргентине ...где люди умирают от голода ...а "монсантоподобные твари" устраивает соевые поля на кладбищах местных аборигеновИсточник: https://censor.net.ua/n3154165
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...Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе"... на видео рожи бородатых 3,14дарасов которые о ЗЕМЛЕ знают только что ее нужно продать ..."справедливость к 7 милионам ...а к остальным тоже "справедливость" ? ...украинци уже были "бенифициарами" в начале девяностых ...от бывших "колхозов" остались розвалины ...а от заводов ...а от заводов никуя не осталось ...а десяток воров прихватизировали самые лакомые кусочки ...Источник: https://censor.net.ua/n3154165
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такі самі вже продали підприємства з точно такими самими аргументами. Результат бачимо всі.
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У нас везде жопа и полный развал. Кто-нибудь верит, что продажа земли, с какого-то перепугу, будет организована, этой командой "профессионалов", правильно и справедливо? Все закончится скупкой лучших земель олигархами и крупными аграриями. Обычные фермеры, которых большинство, не смогут купить землю и конкурировать с денежными мешками, т. к. они не могут купить себе даже современный трактор, или комбайн. Фермеры, до сих пор, ремонтируют еще советские трактора и комбайны.
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Жаль что народ тупой и не понимает многого а только то что вбрасывается ботами типа (удобную для стада правду) чтоб потом гривой просто помахать и согласиться на продление моратория), типа "Ну да, нахера иностранцам продавать нашу родную богатую плодородную украинскую землю, пусть лучше наш царек-олигарх продолжает трахать все село и обогащаться дальше за счет местных терпил в селе". Аграрии сцут кипятком ***** что их лишат такой шары на недвижимость. И поэтому ****** про каких-то иностранцев. Которые кстати говоря конкуренты нашим местным царькам. Поэтому и сцут! Только дело не в иностранцах а в том чтоб и дальше ******* деньги! Да простому сельскому жителю проще иметь в своей собственности (законный) кусок земли и распоряжаться ним как угодно. Хочет продаст, захочет в аренду сдаст тем же иностранцам которые будут делать на много больше и для села и для бюждета чем эти ***....ские царьки в селах, которые владеют тысячами гектар по всей Украине и держат в страхе все село чтоб селяне кланялись и вкалывали за копейки в полях чтоб не уволили. А когда не подписывается договор продления аренды с царьком местным, то сразу увольняют с предприятия и еще запугивают! Таких великих аграриев по всей Украине хватает! Кому нужна аренда сроком на 49лет когда простой селянин(который еще хоть что-то понимает и хочет прожить жизнь нормально) не знает что будет завтра????? Выгодно это только крупным игрокам, которые давно в бизнесе недвижимости. Толку от этого моратория никакого!!! Все продается и покупается с большим удовольствием и скоростью пока этот мораторий в действии!!! Чиновники богатеют, налоги за аренду никто не платит (по нал кодексу) Новостроев появилось в больших городах как грибов после дождя! Выигрывает в этой схеме по сдаче в аренду только чиновники и их карманы и соответственно тот кто дал на лапу чиновнику!!! Только к сожалению народу лень здраво мыслить и понимать логику всего этого!
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"Все продается и покупается с большим удовольствием и скоростью" не взирая на мораторий, т.е. не он причина происходящего, а тотальная продажность чиновников на всех уровнях и отсутствие за это законного наказания. И узаконивание "рынка" земли только легализует уже прихваченные земли. Поэтому сейчас нужен не рынок, а полная инвентаризация земли с изучением прав на земельные участки тех, кто ею сейчас пользуется.
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Anatolii Disel Ты такой наивный, что веришь в то, что за нашу землю "царьки" будут платить больше, чем в Польше - 10 тыс, за га, или в Чехии- 8 тыс.? Это при том, что земля у нас, как минимум, в два раза лучше, чем в Польше. Сколько сейчас гектар стоит в Украине, в курсе? У нас оценили в 132 тыс. грн., т.е., ок. 5 тыс. долларов.После продажи земли цены наверняка упадут.
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Казати про те що, мораторій призвів до зубожіння села це, свідомо брехати. Показово те що, повальна прихватизація підприємств та цивільного флоту не призвела до зростання економіки за чверть століття. Про це, прихильники прихватизації землі мовчать.
Разом з тим приклад Німеччини де, вилучили землі у великих землевласників та створили десятки тисяч дрібних ферм говорить про те що, розумні люди таким чином піднімають економіку. Але самої землі мало. Німці розвинули виробництво дрібної сільгосп техніки та засобів переробки продукції це, дало розвиток металообробці. Держава допомагала фермерам придбати ту продукцію. Була розвинена кооперація на селі та забезпеченні постачання, логістики та збуту. Сільське господарство стало драйвером економіки. Але то тупі німці, а не розумні аргентинці чи мадагаскарці, які тупо продали землю, а гроші просрали.
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Є ще один аспект дикої прихватизації землі: чи думав хтось про те що, хто і що буде захищати у випадку більш маштабної агресії? На селі роботи не буде гарантовано тому що, великим агрохолдингам нафіг воно сплющилося. Вони вирощують монокультури і декілька десятків механізаторів їм достатньо на сотні тисяч гектарів. Це, вже знають по селах, які здали землю їм в оренду. Значить що з сел народ рване в міста, а там заводів вже немає, їх прихватизували і порізали на металобрухт давно, а малий і середній бізнес задавлять реформами. В країні залишаться виключно люмпени- робітники без власних засобів виробництва, яким краще за все буде звалити на заробітки остаточно.
Втішає те що, йдучи цим шляхом неминуче скоротиться кількість держслужбовців та "поющих трусов". Кому вони нахрін будуть потрібні за умови катастрофічного зменшення кормової бази. А ось товстозадим прийдеться виділяти все більше коштів на утримання своїх приватних армій.
Їнший аспект в тому що, у випадку поразки прийдеться віддати всі ці ресурси загарбникам. Їм до задниці що власники будуть в офшорах чи мати закордонне громадянство. Крим і Донбас вже показали, як воно буде.
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Как украинцы хотят продавать землю. Дмитрий Джангиров
youtube.com/watch?v=BswLqpRqHLE
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