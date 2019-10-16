 "Яким шляхом піде Україна": у Києві відбулися земельні дебати. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дебати відбулися між представниками двох найбільш активних стейкхолдерів - з одного боку політик Олексій Мушак і бізнесмен Дмитро Мотузок, які підтримують наявний закон, з іншого - представники Всеукраїнської аграрної ради Руслан Голуб і Михайло Соколов, які критикують умови відкриття ринку, визначені законом.

Так, радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак вважає, що 18 років мораторію на купівлю землі призвели до бідності в українському селі.

"18 років мораторію - це ж показник, що сталося в селі. Це призвело до бідності і люди звідти втекли. Тому продовження мораторію - це продовження бідності", - зазначив Мушак.

Тому зняття мораторію, на його думку, більш справедлива історія стосовно 7 млн ​​громадян, які "мають стати бенефіціарами в земельній реформі".

"Ми не можемо досягти поваги до права власності, яке є базовим для побудови демократичного суспільства, до середнього або великого бізнесу, якщо у нас немає поваги до 7 млн ​​громадян України", - зазначив він.

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Зі свого боку член правління Всеукраїнської аграрної ради Руслан Голуб побоюється, що відкриття ринку землі дозволить володіти українськими територіями іноземцям.

"Давайте, якщо ми говоримо про популяризацію середнього класу, щоб їх було там не мільйони, а десятки тисяч, щоб були фермерами і могли цим займатися на своїй землі. Зрозуміло, що там, де будуть фермери, там буде село, традиції. Держава - це мова, традиції. А сьогодні 70% країни - це землі сільськогосподарського призначення. Тому найбільший для мене страх, і чому я говорю, і чому ми дискутуємо, це коли нашою державою володітимуть люди не нашої національності і диктуватимуть нам умови і правила, як нам жити", - сказав Голуб.

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Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов вважає помилковим твердження про те, що відкриття ринку землі допоможе зростанню ВВП.

"Аграрії вже сьогодні витягають всі гроші, відволікають їх від інвестицій, тому що потрібно буде купувати землю. І не важливо - дадуть їм кредит під 10 чи 5 відсотків... Тому перше, що ми маємо зрозуміти - в короткостроковій перспективі ніякого зростання ВВП не буде. Буде навпаки, тому що наш аграрний сектор досі розвивається за рахунок власних грошей. І ми найближчим часом отримаємо зменшення інвестицій і аграрного виробництва", - зазначив Соколов.

Він вважає, що на старті ринку землі потрібно зробити так, щоб з ринку "не пішли і не втратили землекористування ті господарства, які мають найбільшу додану вартість".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками аграрної галузі питання запуску ринку сільськогосподарських земель і проведення земельної реформи.