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Все про:ВР (5893) депутат (983) прогул (58)

 Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули

Верховна Рада України у другому читанні схвалила законопроєкт №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ підтримали 265 депутатів ВР.

У разі, якщо нардеп упродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Припинення відшкодування депутату ВР витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється розпорядженням голови парламенту за рішенням комітету, до компетенції якого належать питання депутатської етики, яке ухвалюється на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками і відомостей з обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154163
 
   
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Мда... Это потужное наказание. Обычных украинцев, которые пару раз прогуляют
работу, уволят.
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Своїх дресирують, бо 254 голосів СН в Раді і близько немає.
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при пэте это считалось "работа в камитете"
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Да, при пете подобные тебе хоть немного могли думать. Потому что работа в комитете - она в другие дни, чем пленарные заседания. Но разве для зебилов важны детали?
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прЫ стриптизерше это называется лапша на уХи лохам, типа тебя, шоу зеленого таракана.
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Вот оно как.... а простых смердов - "слуг" в Украине согласно КЗоТ увольняют за прогул за отсутствие на рабочем месте более 3-х часов....
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Тоесть прогуливать можно, просто зарплату не дадут? Очень напугали, очень...
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та ладно..передаст карточку другу и будет числиться "на работе"
уместнее было бы одновременно и наказание за кнопкодавство и "чужуую карточку" принять
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по попке им а та та... - шо может быть страшнее
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Единственная партия которая не дала ни одного голоса это ПЕС.
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Тоесть ты теперь гордишься, что голосовали вместе с партией за життя?
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Очень лагидно. 30% рабочего времени можно гулять без последствий а еще можно и 50%. при "конторской работе" Блин.. давайте так объявим на всех рабочих местах в Украине. Да еще и при сохранении зарплаты и бонусов.
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