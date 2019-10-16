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Все про:Байден (161) компромат (26) США (5656) Фірташ (196) Шокін (219) Джуліані (55)

 Джуліані отримав компромат на Байдена від Фірташа, - Time

Розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.

Про це з посиланням на п'ять різних джерел пише видання Time, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про офіційну заяву колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, в якій він звинувачує Байдена в корупції. Цей документ було складено на початку вересня і завірено в нотаріуса в Києві. Потім адвокат Трампа Джуліані демонстрував його на телебаченні.

Зокрема, Шокін стверджує, що Байден домігся його звільнення з метою припинити розслідування корупції в українській газовій компанії Burisma, в якій син Байдена Гантер був членом ради директорів.

Демонструючи компромат, Джуліані не згадав, що звинувачення Шокіна були отримані командою адвокатів Фірташа.

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Джуліані і Фірташ пов'язані через юридичну компанію DiGenova & Toensing, LLP. Її адвокати працювали на Джуліані, а з літа 2019 року захищають українського олігарха від імовірної екстрадиції з Відня в США.

Одного разу Ді Генова і Тонсінг розповідали, що нібито один з головних заступників Мюллера пропонував їм закрити справу проти Фірташа в обмін на компромат на Трампа. Однак підтвердження їхніх слів немає, пише Time.

Також сполучною ланкою між Фірташем і Джуліані були нещодавно заарештовані бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман. Останні працювали на українського олігарха, зокрема Парнас був перекладачем для адвокатів Фірташа.

У коментарі виданню щодо цієї інформації Джуліані заявив, що "не представляє пана Фірташа і ніколи його не зустрічав".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154162
 
 
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Это да. Фирташ + Джулиани с арестованными Парнасом и Фруманом + Порошенко с Кличко и Шокиным - шикарная компания смертельных врагов пукина и спасителей украинского народа.
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Хорош уже пиариться на фамилии Порошенко.
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Джули затянет рыжего под полный импичмент
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Класную зарубу организовали москали в штатах...
При любых позах...МОНИКЕ будет больно))))
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напрашивается один вывод: если в 2020-м президентом США станет Байден, вазелинововому шапито в Украине придет ПИСТЕЦ!!!!
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Ви помилилися, бо вазелинам прийде … у всіх можливих варіантах
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Чи й не компромат - заявление шокина.
Рыгошокинам верить - себя не уважать.
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Шокин в гостях у Альцгеймера . Приключений захотелось .
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Так эти твари, еще и Украину втягивают во все эти скандалы!
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Когда уже этого фирташа передадут США? Что бы спастись от правосудия в США они и не такие бумажки напечатают, особенно от Шокина! Ппц!
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Не выдали Фирташа в США,теперь клубок коррупции потянет всех на дно.
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