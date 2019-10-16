 Якщо ухвалити законопроєкт №1210 без змін, Україна втратить 70% експорту руди, - нардеп

У парламенті тривають пристрасті навколо одіозного законопроєкту №1210 про зміни Податкового кодексу, передає 5 канал.
Низка нардепів вкотре акцентувала на можливих ризиках щодо його ухвалення без консультацій з бізнесом та експертами. Тож спробували донести більшості – чим загрожують положення документа реальному сектору та економіці загалом.
"Я, як і раніше, сподіваюся, що вистачить мудрості не приймати його в тому вигляді, в якому він пропонується. Але якщо це станеться, то перше – ми втратимо 70% експорту руди як країна. Ми втратимо валютну виручку досить істотну, ми втратимо надходження в бюджет. Розрахунково це приблизно 12% існуючих платежів", – пояснює народний депутат Муса Магомедов.
На новому пленарному тижні Верховна Рада перейшла до розгляду законопроєктів за повною процедурою, а тому суперечний закон №1210 про підвищення ренти – поки не розглянули.
Нагадаємо, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, в разі ухвалення закону добувати руду в Україні стане дорожче, ніж в Росії в 9 разів. Чим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку.
- уже 15 лет получает зарплату от Ахметова...
а потім, після закриття ГЗК та залізорудних шахт - Україна.
Тому вихід може бути або у розумному рівні ренти, або тоді треба проводити націоналізацію цих підприємств та повертати їх у дежвласність.
Зараз, хто не в курсі, ціна на залізорудні сировину на світових ринках така, що українські експортно орієнтовані підприємства ледве-ледве тримаються на мінімальній рентабельності.
НЕ ПРИВАТОМ ЕДИНЫМ УКРАИНУ НАГНУТ РАКОМ...
.. Вопрос о понятии ***РЕНТА*** смело можно не задавать!!! )))
Кстати вопросы Василию Шевченко и Алексею Алексееву..что высказались выше тоже можно не задавать!!!!)))))
Пусть за кассовые аппараты ФОПов заплатят обыватели.
Пусть за потерю руды заплатят обыватели.
Пусть весь налоговый груз бизнеса оплачивают обыватели.
Пусть все хотелки Коломойского оплачивают обыватели.
Избиратели Моники должны остаться без гроша в кармане и с долгами. С такими долгами, с которыми можно будет их выселять из квартир и домов, забирать машины и конфисковать нехитрый жлобский скарб. Жлобье должно быть доведено до полного отчаяния.
Поддержываю каждое ваше слово!
Если нет у лохов мозга...будет болеть в области сраки!!!
БЕНЯ!!! НАГИБАЙ ЭТО СТАДО МОРДОЙ В ПОЛ!
Дядя Петя, ты дурак?
А жена кассовый аппарат уже купила?))
А значит любые дополнительные финансовые нагрузки будут заложены в конечные цены для потребителя.
Но есть и другой вариант - Венесуэльский. Когда деловая активность полностью прекращается и даже воды в кране нет потому, что на шару никто ее качать почему-то не хочет.
Так об этом и идёт речь: что пора прекратить вывозить полезные ископаемые а добывать, обогащать, плавить, прокатывать и продавать металло-ИЗДЕЛИЯ. А эта технологическая цепочка создает десятки тысяч рабочих мест, высокую прибавочную стоимость (переработанной руды, которая сейчас экспортируется за границу по бросовой цене), и обеспечивает значительно большие валютные поступления за поставленную на экспорт продукцйию. Так понятно, товарищ Ахметов?