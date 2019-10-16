EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Економіка
  494  28
Все про:законопроект (807) експорт (163)

 Якщо ухвалити законопроєкт №1210 без змін, Україна втратить 70% експорту руди, - нардеп

Держава може залишитися без 12% надходжень до бюджету, - наводить розрахунки Муса Магомедов.

У парламенті тривають пристрасті навколо одіозного законопроєкту №1210 про зміни Податкового кодексу, передає 5 канал.

Низка нардепів вкотре акцентувала на можливих ризиках щодо його ухвалення без консультацій з бізнесом та експертами. Тож спробували донести більшості – чим загрожують положення документа реальному сектору та економіці загалом.

"Я, як і раніше, сподіваюся, що вистачить мудрості не приймати його в тому вигляді, в якому він пропонується. Але якщо це станеться, то перше – ми втратимо 70% експорту руди як країна. Ми втратимо валютну виручку досить істотну, ми втратимо надходження в бюджет. Розрахунково це приблизно 12% існуючих платежів", – пояснює народний депутат Муса Магомедов.

На новому пленарному тижні Верховна Рада перейшла до розгляду законопроєктів за повною процедурою, а тому суперечний закон №1210 про підвищення ренти – поки не розглянули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС і підписати "промисловий безвіз", - Качка

Нагадаємо, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, в разі ухвалення закону добувати руду в Україні стане дорожче, ніж в Росії в 9 разів. Чим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154157
 
 
 Топ коментарі
 
потіряє Україна, чи відомий олігарх ?
 показати весь коментар
 
втратить сперше - рінатка.
а потім, після закриття ГЗК та залізорудних шахт - Україна.
Тому вихід може бути або у розумному рівні ренти, або тоді треба проводити націоналізацію цих підприємств та повертати їх у дежвласність.
Зараз, хто не в курсі, ціна на залізорудні сировину на світових ринках така, що українські експортно орієнтовані підприємства ледве-ледве тримаються на мінімальній рентабельності.
 показати весь коментар
 
А я за. Пусть теряет. И, чем больше, тем лучше.

Пусть за кассовые аппараты ФОПов заплатят обыватели.
Пусть за потерю руды заплатят обыватели.
Пусть весь налоговый груз бизнеса оплачивают обыватели.
Пусть все хотелки Коломойского оплачивают обыватели.

Избиратели Моники должны остаться без гроша в кармане и с долгами. С такими долгами, с которыми можно будет их выселять из квартир и домов, забирать машины и конфисковать нехитрый жлобский скарб. Жлобье должно быть доведено до полного отчаяния.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сказал Муса магомедов который
- уже 15 лет получает зарплату от Ахметова...

 показати весь коментар
 
 
втратить сперше - рінатка.
а потім, після закриття ГЗК та залізорудних шахт - Україна.
Тому вихід може бути або у розумному рівні ренти, або тоді треба проводити націоналізацію цих підприємств та повертати їх у дежвласність.
Зараз, хто не в курсі, ціна на залізорудні сировину на світових ринках така, що українські експортно орієнтовані підприємства ледве-ледве тримаються на мінімальній рентабельності.
 показати весь коментар
 
 
Метинвест упорно не желает делиться своей прибылью с бюджетом. Нардепы тоже.
 показати весь коментар
 
а если принять изменения, то беня останется без гешефта. гешефт однозначна важнее Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды, - нардеп - Цензор.НЕТ 1032
 показати весь коментар
 
Заставляют Ринатв и Пинчука поделится ШЕКЕЛЯМИ с БЕНЕЙ!)))
НЕ ПРИВАТОМ ЕДИНЫМ УКРАИНУ НАГНУТ РАКОМ...
 показати весь коментар
 
 
.. сначала спросите у депутатов.... (желательно в письменном виде ответ)...что такое РУДА?
.. Вопрос о понятии ***РЕНТА*** смело можно не задавать!!! )))
Кстати вопросы Василию Шевченко и Алексею Алексееву..что высказались выше тоже можно не задавать!!!!)))))
 показати весь коментар
 
А хабибулину хабдурахмановичу, который первый отписался?
 показати весь коментар
 
... ну этот вообще не в теме...))))).... Ну посмотрите сколько подтянулось интересующихся словами **руда и рента**..((((
 показати весь коментар
 
Для чого ця інформація, якщо Слуги народу не мають аналітиків, а їхнє головне бажання - знищити опонентів Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды, - нардеп - Цензор.НЕТ 114
 показати весь коментар
 
А я за. Пусть теряет. И, чем больше, тем лучше.

Пусть за кассовые аппараты ФОПов заплатят обыватели.
Пусть за потерю руды заплатят обыватели.
Пусть весь налоговый груз бизнеса оплачивают обыватели.
Пусть все хотелки Коломойского оплачивают обыватели.

Избиратели Моники должны остаться без гроша в кармане и с долгами. С такими долгами, с которыми можно будет их выселять из квартир и домов, забирать машины и конфисковать нехитрый жлобский скарб. Жлобье должно быть доведено до полного отчаяния.
 показати весь коментар
 
 
+1...
Поддержываю каждое ваше слово!

Если нет у лохов мозга...будет болеть в области сраки!!!
БЕНЯ!!! НАГИБАЙ ЭТО СТАДО МОРДОЙ В ПОЛ!
 показати весь коментар
 
 
Чекаєш на відповідь російською мовою?
 показати весь коментар
 
 
Евро бляху уже растаможыл кормилец?
А жена кассовый аппарат уже купила?))
 показати весь коментар
 
 
А ті все еще думаешь, что в сказку попал? Якщо ухвалити законопроєкт №1210 без змін, Україна втратить 70% експорту руди, - нардеп - Цензор.НЕТ 9566 За все в результате будешь платить ты. Потому что никто не будет работать себе в ущерб.
А значит любые дополнительные финансовые нагрузки будут заложены в конечные цены для потребителя.

Но есть и другой вариант - Венесуэльский. Когда деловая активность полностью прекращается и даже воды в кране нет потому, что на шару никто ее качать почему-то не хочет.
 показати весь коментар
 
Метинвесту пугать Украину не привыкать. Пора рвать этот холдинг как и всю Ахметовскую империю и возвращаться к здоровой конкуренции.
 показати весь коментар
 
Принимайте! 255 турбодятлів не можуть помилятися!
 показати весь коментар
 
 
Ну, ясен х...й, что потеряет 70% экспорта руды.
Так об этом и идёт речь: что пора прекратить вывозить полезные ископаемые а добывать, обогащать, плавить, прокатывать и продавать металло-ИЗДЕЛИЯ. А эта технологическая цепочка создает десятки тысяч рабочих мест, высокую прибавочную стоимость (переработанной руды, которая сейчас экспортируется за границу по бросовой цене), и обеспечивает значительно большие валютные поступления за поставленную на экспорт продукцйию. Так понятно, товарищ Ахметов?
 показати весь коментар
 
 
Якщо скажуть радіти ,будуть радіть , якщо плакать і рвать коси , теж виконають , і перевиконають !😆
 показати весь коментар
 
Хватит врать, налог Ахметке повышают всего на 2% а он ноет как будто его миллиарды конфисковывают.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору