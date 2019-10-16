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 Делегації Німеччини, Литви, Латвії, Канади і США в парламентській асамблеї НАТО висловили підтримку Україні, - Чернєв

Українська делегація в Парламентській Асамблеї НАТО повернулася з засідання Асамблеї у Лондоні, де провела три дні. Глава української делегації Єгор Чернєв розповідає, що за цей час вдалося провести низку двосторонніх зустрічей і почути про підтримку України.

Про це Чернєв розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Протягом трьох днів ми ставили для себе для себе кілька основних завдань. Перше - це донести всім делегаціям усіх членів НАТО про те, що наш курс на членство в НАТО залишається незмінним, про те, що у нас відбуваються великі зміни в Україні, про те, що ми маємо всі можливості для того, щоб з новим президентом, парламентом і урядом швидше прискорювати всі ці реформи, які необхідні для переходу на стандарти НАТО", - розповів Чернєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентська асамблея НАТО відхилила доповідь про неефективність санкцій проти РФ, - глава української делегації Чернєв

За його словами, за цей час вдалося провести багато двосторонніх зустрічей з делегаціями різних країн і неформальних зустрічей з главами делегацій країн-членів НАТО.

"Зокрема ми зустрілися з делегаціями Німеччини, Литви, Латвії, Канади, Сполучених Штатів. Всі висловили підтримку країні, нам вдалося поставити запитання генеральному секретарю щодо посилення співпраці України і НАТО. Він запевнив також в своїй підтримці. Нам було дуже важливо почути, що йдемо на зближення. Наша мета, це, звичайно, план дій щодо членства в НАТО, але є і проміжні такі кроки як програми посилених можливостей, про це ми також говорили", - розповів нардеп.

Крім того, українська делегація вносила зміни в доповіді і резолюції, які підготували делегації країн-членів НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентська асамблея НАТО відхилила доповідь про неефективність санкцій проти РФ, - глава української делегації Чернєв

"Два найважливіші доповіді були щодо  України - 5 років після Революції Гідності і щодо застосування економічних санкцій. Доповідь щодо України була  абсолютно збалансована. Ми внесли туди правки виключно для того, щоб оновити дані про останні півтора місяці в напрямку реформ, а також зміни щодо термінології, тому що там використовувалися неправильні слова щодо російської агресії в Україні", - зазначив Чернєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154153
 
   
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Они не зеваки, их войска стоят по всем российским границам. Их флоты контролируют Чёрное море.
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Они зевают- а российские войска стоят.
А сейчас зевота усилилась- к чему бы это?
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ух...як "озабочено" звучить--висловили підтримку
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це, конешно. отрадный факт, особливо когда понимаешь. шо в нато примут совсем скоро - в 22 тысячелетии
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