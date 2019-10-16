 Від початку доби на Донбасі зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Зайцевого найманці РФ били з ЗУ-23-2 та мінометів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Свідомо нехтуючи домовленостями щодо заборони застосування важкого озброєння, збройні формування РФ та її найманці випустили по позиціях Об’єднаних сил в районах Водяного, Лебединського, Зайцевого та двічі поблизу Авдіївки загалом 36 мін калібрів 120 та 82 мм.

Окрім цього, поблизу вказаних населених пунктів та Золотого-4 ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. А в районі н.п. Зайцеве ще й із зенітної установки ЗУ-23-2.

Наші мужні воїни надійно обороняють Україну, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби та дотримуючись Мінських угод.

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За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед наших захисників України внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили в пресслужбі Міноборони.