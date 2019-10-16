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Все про:Міноборони (2855) обстріл (5603) Донбас (13331) Зайцеве (21)

 Від початку доби на Донбасі зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Зайцевого найманці РФ били з ЗУ-23-2 та мінометів, - Міноборони

Поточна доба на лінії бойового зіткнення вже відзначилася активним порушенням Мінських угод з боку російсько-окупаційних військ. Загалом сьогодні, 16 жовтня, противник вже здійснив 9 обстрілів, з них п’ять разів з мінометів різних калібрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Свідомо нехтуючи домовленостями щодо заборони застосування важкого озброєння, збройні формування РФ та її найманці випустили по позиціях Об’єднаних сил в районах Водяного, Лебединського, Зайцевого та двічі поблизу Авдіївки загалом 36 мін калібрів 120 та 82 мм.

Окрім цього, поблизу вказаних населених пунктів та Золотого-4 ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. А в районі н.п. Зайцеве ще й із зенітної установки ЗУ-23-2.

Наші мужні воїни надійно обороняють Україну, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби та дотримуючись Мінських угод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський

За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед наших захисників України внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили в пресслужбі Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154148
 
 
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прокричите это в само ухо преЗЕденту!!!
в Золотом нет тишины !!!
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Макшанський акампонент до соло прєза Зєлі в Ризі.
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Тихо в лесу, только стреляют с "Зу- Зу".. В Зайцево "Зу" в Золотом ни "зу - зу".. Так нам сказало "Зе - зу"..
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Цензор не розгойдуй ЗЕлений Титанік...вже два дня як повна тиша
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А наркоші-пре-зе-денту-зе-головнокомандувачу про це скажуть ?
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Главнокомандующий зачеркивает дни на календарике, нумеролог хренов.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! цікаво, а як дають наші відповідь рогатим, може щось таки штабні можуть розповісти?? чи секрет?? чи відос, як рогаті до пекла літять!!!!)
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Міноборони, що ви таке кажете. Спитайте у слуг народу і вони вам скажуть: достигнуто перемирие. А те, що відбувається, як сказав наш Головнокомандувач: "постреливают". Ну, то таке.(
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из параллельной плоскости...или реальности (ну какая там реальность?)
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«Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: «Да, семь дней не было выстрелов». На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», - из выступления Зеленского
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