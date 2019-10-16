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Все про:НАТО (2101) Росія (20183) санкції (2400) Чернєв (5)

 Парламентська асамблея НАТО відхилила доповідь про неефективність санкцій проти РФ, - глава української делегації Чернєв

Глава української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв заявив, що вперше за багато років у НАТО відхилили доповідь однієї з делегацій країн-членів Альянсу.

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Але найбільшою, мабуть, перемогою було те, що вперше за багато років не була підтримана доповідь про використання економічних санкцій. Доповідь робилася однієї з делегацій країн-членів. Чому вона нас не влаштовувала? Тому що там зменшувалася роль економічних санкцій і їх ефективність. І наводився, зокрема, приклад використання цих санкцій проти РФ, що вони нібито не працюють, але тим самим погіршують стан економіки Росії і впливають на все населення, що не є гуманним, - так вважав автор.

Ми навели контраргументи того, що санкції насправді працюють, саме санкції разом з волонтерами та солдатами української армії зупинили там, де зупинилася сьогодні Російська Федерація, а не йшли далі, а може далі в Європу. Нас почули і підтримали", - розповів нардеп.

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За його словами, делегації у повному складі Великої Британії і США не підтримали цю доповідь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154147
 
   
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Да куй с ним, с парашестаном! Тут в течении двух недель США Турцию обложат санкциями, вот где веселуха будет.
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Доклад делалась одной из делегаций стран-членов Источник: https://censor.net.ua/n3154147

Какой? Италии или Венгрии?
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Дайте угадаю...
Это были цыгане? Пардон венгры?
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Не гуманно по отношению к народу, видите ли...
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