EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  613  11
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7593) Туреччина (939)

 Посол Туреччини: політика Анкари щодо Криму не змінилася

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере запевнив, що політика його країни щодо Криму не змінилася, і Анкара, як і раніше, не визнає окупацію півострова.

Про це він написав в офіційному твітер-акаунті, коментуючи приїзд минулого тижня депутатів Держдуми Росії з анексованого Криму до Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція Туреччини, яка твердо заявила про невизнання анексії в березні 2014 року, не змінилася. ...Ми не визнали анексію, наша політика стосовно Криму не змінилася, ми підтримуємо територіальну цілісність України, включно з Кримом і Донбасом", - написав посол.

Посол Туреччини: політика Анкари щодо Криму не змінилася 01Посол Туреччини: політика Анкари щодо Криму не змінилася 02

Нагадаємо, 13 жовтня Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв'язку із зустріччю президента Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, обраними на незаконно проведених в окупованому Криму виборах, і викликало посла для пояснень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко

Російські депутати на чолі з головою Державної думи В'ячеславом Володіним приїхали в Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцнення регіональної взаємодії.

У складі російської делегації було два представники окупованого Криму - Руслан Бельбек та Наталя Поклонська. Остання розповсюдила в соцмережах фотографію свого рукостискання з президентом Туреччини Ердоганом і заявила про "теплий прийом".

Туреччина, як і переважна більшість країн світу, неодноразово заявляла про невизнання окупації Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154144
 
 
 Топ коментарі
 
слова и дела - мы смотрим по делам - значить увольте тех кто так подставил своего президента
 показати весь коментар
 
Т.е. на словах мы вас поддерживаем, вот только бизнесу нашему с рашкой не мешайте!
 показати весь коментар
 
для встречи с президентом всех проверяют и знают кто есть кто и откуда, так что не нужно врать. Не по словам, а по делам.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А с чего бы политика Турции должна была измениться?
 показати весь коментар
 
 
слова и дела - мы смотрим по делам - значить увольте тех кто так подставил своего президента
 показати весь коментар
 
 
Т.е. на словах мы вас поддерживаем, вот только бизнесу нашему с рашкой не мешайте!
 показати весь коментар
 
 
Так делают все адекватные страны. Только некоторые делают всё, что бы разосраться со всеми и превратиться в африку.
 показати весь коментар
 
 
для встречи с президентом всех проверяют и знают кто есть кто и откуда, так что не нужно врать. Не по словам, а по делам.
 показати весь коментар
 
 
слова прідумани для лжі - а правду говорят поступкі (С)
 показати весь коментар
 
 
Ничего не изменилось "мы озабочены ай как сЫльно", но помидоры и турпоток дороже. Да и царь Пу для Эрдоганпадишаха ментально ближе чем "запорожские казаки" с их демократией и сменой власти гетманов.
 показати весь коментар
 
 
Турки в рамках своего импереализма точно такие же как и мокши...
 показати весь коментар
 
 
ДА ДА, МЫ В КУРСЕ "НЕИЗМЕННОСТИ" ПОЗИЦИИ АНКАРЫ ПО ОККУПИРОВАННОМУ КРЫМУ. Посол Туреччини: політика Анкари щодо Криму не змінилася - Цензор.НЕТ 7947
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору