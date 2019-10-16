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 Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про судову реформу (оновлено)

15-16 жовтня Верховна Рада розглянула в другому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління (рег. № 1008). 236 парламентаріїв, усупереч численним застереженням міжнародних партнерів, громадськості та бізнесу, підтримали ініціативу Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проєктом 1008, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів та скорочення їх кількості вдвічі – з 200 до 100. При цьому, в пояснювальній записці до законопроєкту відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження". Також, фактично ліквідується діюча Вища кваліфкомісія суддів і створюється нова, при цьому Вища рада правосуддя залишає за собою статус-кво.

Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, що суттєво загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "слід уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

Також читайте: "Будь-яка система чинить спротив", - заступник голови ОП Смирнов про законопроєкт №1008, що передбачає реформу Верховного Суду

Рада Європи також занепокоєна законопроєктом 1008.

"У ньому [проєкті 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку.

А в документі експерта Ради Європи щодо оцінки проєкту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" стосовно його відповідності стандартам та рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко зазначено, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження чи реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів є незрозумілим та не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в межах судової системи, оскільки нещодавно Верховний Суд було реструктуризовано та оновлено".

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ спрямував запит до Венеційської Комісії щодо запропонованих проєктом 1008 змін стосовно діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.

В день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах".

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, виступаючи в Парламенті, звернулася до народу України, зауваживши, що "19,5 тисячі ув’язнених чекають на судове рішення, на вирішення своєї долі, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються до судів, 2 тисячі суддів не вистачає у судовій системі. І не лише перезавантаження Верховного Суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, без надання можливості судді підготуватися належним чином, вкрай знищать незалежність судової системи".

Також, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади та може знівелювати досягнення реформи правосуддя 2014–2018 років у частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154143
 
 
 Топ коментарі
 
в общем, в ОПе моники шмаркль сыграли на рояле по нотам бене коломойши и портнова...
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Сейчас вся рыгота вернётся в свои кресла. Думаю если эта слизь останется на год, то весной будут сажать майдановцев и добровольцев.
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Так было в этих странах один раз и то исключительно после смены общественного строя.

У нас за последние полгода общественный строй изменился ?
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УРА! Это ваша общая огромная победа- и Зеленского и всех остальных.
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в общем, в ОПе моники шмаркль сыграли на рояле по нотам бене коломойши и портнова...
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Саме так! Й зіграли на тупих макітрах чарівних свідків секти 8 відсотків!)
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йому сказали.. бо воно саме не знало... "юридична освіта" у нього не така))

Парламент принял судебную реформу Зеленского - Цензор.НЕТ 5042
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п.с. не удивлюсь, что слуги урода в ВР не то что текст, даже заголовок принимаемых законов - НЕ читали.
В Кабмине очередной скандал. Премьер-министр этого цирка обнаружил что проекты законов которые предлагает Кабмин на принятие Верховной Раде не имеют обязательных для того экономическо-прогностических выводов министерства Милованова (развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Выяснилось, что экономическая подгруппа министерства их даже не читала..
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Это даже лучше- чем новая полиция. Полиция в конце концов лишь ловит- а решает-то суд.
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Парламент принял судебную реформу Зеленского
і шо?)
тепер всі судді стали зеленими?)))
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хуже, снимут мантии,устроят очередь на пенсию ,а то кое кто пенсион получит еще на работе ... и койка-место Парламент ухвалив судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 5300
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Пенсии судьям урезать - миллиарды сэкономить для малообеспеченых!
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И проверить еще этих малообеспеченных! А то из Турции не вылезают...
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Тоесть зебилы наоборот радуються, что теперь судяими могут быть те, кто был судьей во времена януковича, а те, кто после майдана - нет?
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А что у нас в это время (до 19.05.2019г.) был "злочинный режим" и где это записано? На каком тогда основании они применяют люстрацию за это время?
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а где ещё в мире исключительно по результатам выборов делают люстрацию ?
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Так было в странах Восточной Европы. А мы зачем то тянули 28 лет
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Так было в этих странах один раз и то исключительно после смены общественного строя.

У нас за последние полгода общественный строй изменился ?
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Надеюсь изменится. Разгон старых государственных институтов - часть процесса
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Розігнати багато розуму не треба. Що або хто приходить на зміну "злочинній владі", не завдавали собі клопоту поцікавитися?
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Согласна. Люди непонятные и без опыта государственного строительства. Но выбор сделан!
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Выбор сделан на установление диктатуры ?
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Разгон старых государственніх институтов - это узурпация власти.

Особенно если какое-то гнусавое чмо подчиняет судебную систему страны себе.
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Можно и так сказать. Лишь замечу: обзывать ОПГ "судебной системой страны"- слишком пафосно Парламент ухвалив судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 1718
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тупость "православных" зебилов как и их злоба - во всей красе:
про Павла Гриба та його участь в марші НІ Капітуляції
Парламент принял судебную реформу Зеленского - Цензор.НЕТ 5053
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Предлагаю сократить ВС и сделать перезагрузку ВККС путем мыла, веревки и гиллякы!
Чисто ради экономии времени и бюджета!
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Молодец. Верный поклонник своего деда нквд-шника.
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- Утром вас отвезут в уголовный суд, Швейк
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
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У Украіни традиція - переформатування судової гілки під себе. У даному випадку маємо оголосити траур - новоявлені слуги з зє форматують суди під себе. Шлях у безодню.
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Знов в парашоботів печалька !😉
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Перелякані коггупціонери , нажахані наступаючим правосуддям !😆
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а шо в этой реформе общего с правосудием ?
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Я тебя, зебила жизнерадостного, спрашиваю:

что в этой реформе общего с правосудием ?

Ты, как и остальные сепары, надеешься амнистию получить от этой зелёной сопли ?
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Это типа новая власть хочет поставить своих судей чтобы после их провала и ухода их по судам не таскали ? Так у нас все судьи продажные и готовы служить любой власти лишь бы с тёплого места не согнали.
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Сейчас вся рыгота вернётся в свои кресла. Думаю если эта слизь останется на год, то весной будут сажать майдановцев и добровольцев.
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Майдановцев рассадить нужно было еще пять лет назад. Была бы страна и живы люди...
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Последний козырь у зебилов выбили. Теперь суды отпускающие сепаров, убийц и коррупционеров - не Пецины, а Зелины.
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Знищили рештки правосуддя... Молодці, нічого сказати... =__=
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Того, що погано, але працювало.
Затримки з рішеннями судів були до цього, зі скороченням штату справи розглядатимуться вічність та рішення по них будуть виноситися ніколи.
Перед тим, як ламати старе погане, треба швиденько готувати нове краще. Цього нового кращого поки що на горизонті не видно - виходить, метою цієї "потужної" рехворми було зовсім не покращення судочинства в державі...
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т.е тем кто был до этого часа Ч в креслах можно вернуться в свои поостывшие кресла и начинать судить так как было при овоще...но на заказ другого фрукта...
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не совсем понятно - а почему с 13 года, ане с 10? Тоесть то, что при януковиче работали - то ничего страшного?
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ну то считай верховному суду настав пи..дец!
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Ну, все, теперь судьи будут руководствоваться исключительно буквой закона и не будут брать деньги! Зебилы, теперь это судьи вашего Клоуна, П Парламент ухвалив судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 6828 орошенко уже не при чем. Ответственные вы и только вы!
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Нус, будем посмотреть, пока что это только бумага с буковками. Что будет на деле и как это улучшит ситуацию в стране видится туманно. У нас много законов, толку от них ноль, так и живём...
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каждое изменение под себя у них - громко называется реформой
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через полгода выяснится, что 100 судей не справляются с наплывом дел.....
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Це настільки очевидно, що навіть не потребувало б озвучення, якби так легко доходило до свідомості апологетів зеленого шмаркача...
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Без реформи суддівської системи чиновники і олігархи безкарно й надалі грабуватимуть Україну.
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Правильно...и что бы они не переживали...и могли и дальше безнаказанно грабить Украину...эту судебную систему нужно реформировать под них...😀...что зеленое стадо и делает...
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Это типа- до 14 года все судьи были пушистыми зайчиками, но проклятый Порошенко научил и принудил к воровству.
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