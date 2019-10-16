 Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про судову реформу (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проєктом 1008, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів та скорочення їх кількості вдвічі – з 200 до 100. При цьому, в пояснювальній записці до законопроєкту відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження". Також, фактично ліквідується діюча Вища кваліфкомісія суддів і створюється нова, при цьому Вища рада правосуддя залишає за собою статус-кво.

Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, що суттєво загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "слід уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

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Рада Європи також занепокоєна законопроєктом 1008.

"У ньому [проєкті 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку.

А в документі експерта Ради Європи щодо оцінки проєкту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" стосовно його відповідності стандартам та рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко зазначено, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження чи реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів є незрозумілим та не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в межах судової системи, оскільки нещодавно Верховний Суд було реструктуризовано та оновлено".

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ спрямував запит до Венеційської Комісії щодо запропонованих проєктом 1008 змін стосовно діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.

В день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах".

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, виступаючи в Парламенті, звернулася до народу України, зауваживши, що "19,5 тисячі ув’язнених чекають на судове рішення, на вирішення своєї долі, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються до судів, 2 тисячі суддів не вистачає у судовій системі. І не лише перезавантаження Верховного Суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, без надання можливості судді підготуватися належним чином, вкрай знищать незалежність судової системи".

Також, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади та може знівелювати досягнення реформи правосуддя 2014–2018 років у частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".