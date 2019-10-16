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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Інтерпол (252) Київ (6610) прокуратура (1923) погрози (256)

 Розшукуваний Інтерполом уродженець Грозного вимагав у киянина $4 000, погрожуючи відрізати пальці і вуха

У Києві на вимаганні затримали 33-річного уродженця м. Грозний Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Установлено, що у травні поточного року мешканець столиці звернувся до підозрюваного з проханням допомогти у вирішенні особистого питання. Оскільки того ж дня потерпілому вдалося самостійно владнати свою проблему, допомога вказаного чоловіка йому вже була не потрібна, про що він повідомив останнього. Зі свого боку зловмисник висунув потерпілому вимогу виплатити йому 1000 доларів США  як відшкодування "за клопоти".

Під час наступних зустрічей із потерпілим вимагач збільшив суму "боргу" до 4000 доларів США, а у разі ж відмови передати грошові кошти зловмисник погрожував відрізати чоловіку пальці і вуха та зламати руки.

Як "заставу" у потерпілого відібрали автомобіль.

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За результатами проведення слідчих дій за підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 33-річного уродженця м. Грозний Російської Федерації, який нелегально перебував в Україні та був у міжнародному розшуку.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, без визначення розміру застави.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154141
 
 
 Топ коментарі
 
так відріжте йому пальці!!!!
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Что с него взять(уроженца Грозного)?Дети гор."Дэньги давай,давай дэньги",как у Ильфа и Петрова.
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Глупый лягавый свино-кремлебот пытается запугать хохлов. Хватит хрюкать свинья- пшёл вон.
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Что с него взять(уроженца Грозного)?Дети гор."Дэньги давай,давай дэньги",как у Ильфа и Петрова.
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Це борець за волю Ічкерії, він не один такий в Україні.
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в мае текущего года житель столицы обратился к подозреваемому с просьбой помочь в решении личного вопроса

Т.е. чел изначально сам влез в блудняк с чеченцем. Потом дал заднюю и ожидаемо ему сказали, шо уже поздно.

Ну за жизнь и здоровье "пострадавшего" я бы и копейки не дал даже после ареста непосредственного исполнителя.
Отпустишь одного - обнаглеют все. Так что чечены его полюбому накажут.
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да ладно идеализировать чеченов! только стаей и могут!
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Так все ж "герои кавказского спротиву" - правильные люди, враги хйла и патриоты Украины.
Или просто бандиты? Да не, не может быть.

Ждем наплыва вышиваты которая будет утверждать что это был доброволец, а пострадавший - сепар с донбасса и так ему и надо и вообще все сфабриковано чтобы посадить активного борца с режымом пукина\порошенко.
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знал к кому обращался)))
более того...видать проблемка не совсем законная?
сам вляпался...короче
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та мабуть просто борг вибити, замість з розпискою, якщо є, в суд іти
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а пафосу то. как будто самого кадыр-джана задержали
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Мне знакомая рассказывала, что кучу чеченских семей депортировали из Норвегии, потому что они за социалкой ходили с ножами.
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та розвелося тої наглоти і в Україні, пора б вже їх трохи на історичні батьківщини чи матірщини відправляти, а не притулки і громадянства видавати, особливо кацапню.
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Вот поэтому и нужно разрешение на оружие украинцам! И тогда ножи до задницы будут "легендарных кавказцев"...
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Да пусть бы отрезал,идиотам киевлянам обращающимся к россияшкам за помощью нужно отрезать все что отрезается.
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Как они проходят паспортный контроль ?
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Все таки в "жуковском одесском варианте" борьбы с преступностью была своя логика. И ни каких издержек из бюджета ( народных карманов).
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Ппц. Разыскиваемые интерполом "решают" с ментами. Когда же это, пилять, закончится.
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...киев наводнен бандюганами кавказкими, и не только кавказкими....скоро как в москве жить будем, а там давно уже москвичи боятся и на улицу вечером лишний раз выйти...сомневающимся рекомендую прогуляться вечером по киевским кабакам ))...откуда только бабки такие у черноты этой безработной берутся..угадайте с одного раза.....))
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Зачем вы их в Украину вообще пускаете? На каком основании он тут находился? Где визы? Как он заехал, если в международном розыске? Что опять клятый Порошенко мешает?
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Минимум с мая месяца трусил киевлян! Полиция, сбу ? Не , не слышали...Они с цыганвой на вокзале ничего поделать не могут, о каких чеченах речь может идти? И оружие народу незрелому еще рано,Зе сказал....
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