 У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав у середу на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Семиденний термін тиші - це не новина для України і всіх учасників Тристоронньої групи в Мінську. Тому ми чекатимемо семи днів тиші. Для нас показником є ​​ОБСЄ, яке має сказати, що так, сім днів не було обстрілів. На сьогодні я знаю, що два дні вже у нас тиша. Віритимемо, чекатимемо, що сім днів буде тиша, і тоді ми можемо говорити про відведення (сил. - Ред.)", - заявив Зеленський.

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Зеленський уточнив, що два дні тиші були зафіксовані на ділянках наміченого розведення сил.

"У нас з вами страшна трагедія вчора - двоє загиблих. Я говорив саме про ділянки розведення: у Золотому і Петрівському не було два дні пострілів. А вчора ми, на жаль, втратили людей, одну жінку, дуже шкода. За день до цього я був саме в цьому місці. Це велика трагедія для всіх українців", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи може президент РФ Володимир Путін використовувати відсутність прогресу в розведенні сил як привід відкладати зустріч у нормандському форматі, Зеленський сказав: "Чесно кажучи, я не знаю щодо президента Російської Федерації. Ми очікуємо, що не лише українська сторона дуже хоче, щоб, врешті-решт, був мир, припинили вбивати наших людей, українців. Я думаю, що таке бажання має бути з кожного боку, тому ми очікуємо саме цього".