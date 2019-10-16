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Все про:Зеленський (3263) ОБСЄ (2279) Донбас (13331) Золоте (51)

 У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на ділянках наміченого розведення сил на Донбасі вже два дні дотримується режим тиші, але необхідно дочекатися 7-денного терміну для початку процесу розведення сил і засобів.

Про це він сказав у середу на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Семиденний термін тиші - це не новина для України і всіх учасників Тристоронньої групи в Мінську. Тому ми чекатимемо семи днів тиші. Для нас показником є ​​ОБСЄ, яке має сказати, що так, сім днів не було обстрілів. На сьогодні я знаю, що два дні вже у нас тиша. Віритимемо, чекатимемо, що сім днів буде тиша, і тоді ми можемо говорити про відведення (сил. - Ред.)", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 26 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Зеленський уточнив, що два дні тиші були зафіксовані на ділянках наміченого розведення сил.

"У нас з вами страшна трагедія вчора - двоє загиблих. Я говорив саме про ділянки розведення: у Золотому і Петрівському не було два дні пострілів. А вчора ми, на жаль, втратили людей, одну жінку, дуже шкода. За день до цього я був саме в цьому місці. Це велика трагедія для всіх українців", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи може президент РФ Володимир Путін використовувати відсутність прогресу в розведенні сил як привід відкладати зустріч у нормандському форматі, Зеленський сказав: "Чесно кажучи, я не знаю щодо президента Російської Федерації. Ми очікуємо, що не лише українська сторона дуже хоче, щоб, врешті-решт, був мир, припинили вбивати наших людей, українців. Я думаю, що таке бажання має бути з кожного боку, тому ми очікуємо саме цього".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154139
 
 
 Топ коментарі
 
Идиотизм у нас двое убитых, а у него всё спокойно.
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Він на похорони бійців вбитих вчора мокшами приїде.чи буде репетирувати поцілунки з Путлєром на омріяній зустрічі?
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Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов

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це перший чи другий "день тишини" був? У нас уже два дня тишины на участках разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9698
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За Вовіка і сьогодні проголосував би, якщо б він у другий тур з російським шпигуном Порошенком вийшов.
Але тепер буду вимагати дострокових президентських. Вовік теж має піти. Нам треба нормальний президент.
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Да кто ж сомневается? откуда мозги у любителей Ваны? Но понимаешь ли, всем глубоко плевать, чего ты будешь требовать. Ты уж одного дебила к власти привел, приведешь и другого. Поэтому нет смысла в перевыборах, ты должен страдать... все 5 лет. За свой выбор нужно отвечать.

В возможность свержения власти в ближайшее время не верю. Они хитры, в отличие от Овоща. Озвучивают то, что хотят сделать; наталкиваются на сопротивление толпы; говорят, что не то имели ввиду (или говорят, что позиция преза не совпадает с позицией ... ну скажем, Богдана); параллельно моют мозги по телевизору, что это не так и плохо; слегка корректируют свой план и внедряют, а население к тому моменту "перегорает". У них хорошие политтехнологи, поэтому прозреть таким как ты не светит. Тебя будут доить все пять лет.
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Ти, суліма, або касап, або жид, -- бо тільки вони так, як ти, ненавидять Порошенка за зміцнення держави, за Армію і за справжню незалежність. За революцію гідності, і за те, що українці підняли голову, стали жити краще, мільйонами купувати машини, квартири, літати на відпочинок і купувати в супермаркетах більше, ніж на базарі.
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Самый мерзкий президент Украины. Даже Овощ на его фоне лучше. С ним хоть и так понятно было, что оно из себя представляет, а этот под патриота косит, но слова с делами об обратном говорят. То ли оно тупое, то ли намерено сдает интересы Украины.
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..и оба варианта украинцев не устраивают..
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Уберите этот идиота,и за его бездарных приказов ,Украина теряет своих бойцов
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И за этого недоумка сегодня погибли еще двое украинских войнов
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По TV, на всіх каналах віщували про перебування прЕЗЕдента в ООС. Тільки на одному, в стрімі, промайнуло, що ***командуючій в Часов Ярі! А це за 40 км від першої лінії!!!
У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6993
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Прикольний він тільки для споживачів сватів і кварталу
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Нам бы день отстоять, да ночь продержаться.
И по домам!
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Он на голову больной?
Вчера Золотое обстреливали.
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Два дня тишины?... зекретин своей смертью не подохнет
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По ветке в новостях ниже вчера обстреляли .....в т.ч. два обстрела возле Золотого.Нехорошо врать господин ПреЗЕдент, нехорошо
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Вчера двое убитых!!! Это называется "тишина"?
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Светлана Варий
Умничка, красавчик, одет с иголочки, аккуратный, лёгкий, спортивный, приятно смотреть. Не то что предыдущий, вечно помятые и морда и одежда, вечно с бодуна или пьяный. Порохоботы, какие же вы мерзкие, тьфу на вас три раза, захлебнитесь своей продажной желчью! Зе рулит, смиритесь, мородеры, взяточники, коррупционеры и прочие свиньи у кормушки, вам скоро кирдык!

26.05.2019 07:07
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І від своїх слів зебілка не відмовилася, коли я їй їх навела.
Там ще нижче така сама під німецьким прапорцем ...
І решта зе-лохів. =сокрушаюЦЦа= і корчать з себе "патріотів" ...
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пять баллов. Давай этот скрин везде где эта убогая корчит из себя "янетакую".
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И что? При чё тут одно к другому? Порохобот усБоГойся.
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Звичайно, зебіли ж не здатні усвідомити зв*язок між їхнім =вибором= і тим, що тепер цей =вибір= робить ...
=ані ні прі чьом=.
Твій =зєля руліт=, як ти й горлала, як це =прі чьом= ? =прі том=.
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свежая сводка...только что
Кроме этого, вблизи населенных пунктов ....и Золотого-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. А в районе н.п. Зайцево еще и из зенитной установки ЗУ-23-2", - сказано в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3154148
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Как это? За два дня трое убитых и пять раненых??
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Він хоч розуміє що говорить ? Вчора під час ворожих обстрілів загинули двоє наших війсковослужбовців ,якщо раніше ворог отримував гідну відсіч від наших ЗС ,то зараз односторонє перемир'я по наших стріляют, а відповідати не можна .А тут так зване розведення, це значить що наші солдати залишать всі укріплення і відійдуть в голий степ .Чи то влада не розуміє що робить ,чи свідомо підіграє ворогу.?
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шмаркля припухла - двое погибших вчера, одна из них девченка совсем ( . . . вот мудило
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Коли вороги хочуть знищити державу вони для цього використовують зневіру людей, ворів, корупціонерів та жидів!
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У нас уже два дня тишины на участках разведения сил на Донбассе - Зеленский.

Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения. За сутки - 26 вражеских обстрелов.

Клоун не только ссыкло, но и брехло. Выбрали кусочек в 150 метров и там мониторят, а то что по всему фронту стрельба - это клоуна не волнует...
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Мародерські тролі хочуть сказати, що мародер Порошенко чимсь кращий за Зє? Таке саме лайно!!! Тільки мародер Порошенко підставляв під розстріл росіянам не по одному, не по двоє військових, а по десяткам і цілим сотням.
Критикуєте Зє - висловлюйте своє ставлення і до ПОПи, щоб було зрозуміло - хто ви такі.
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sulima ivan
Щоб у тебе, Вовік, все вийшло, що напланував.

01.09.2019 19:44
 sulima ivan
Якщо російський шпигун Мародер Україну не зміг знищити, то вже ніхто не зможе.

01.09.2019 20:04
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Твої коменти, прибитий дідо, збережені. І твоїх братів-зебілів. Як ви тут завивали і Бога молили, щоб =беріг гундосу тлю= і успіхів бажали і т.д.і т.п. З*їхати і відморозитися не вийде, погань.
Ви всі - зрадники і поплічники, як і те та ті, кого ви наобирали.
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Альо! Це було Першого Вересня!!! А це було мільон років тому!!! Сьогодні час летить з швидкістю блискавки. У Вовіка було лише декілька місяців, щоб показати результат. І цей час вже пройшов. Більше від Вовіка ніхто нічого доброго не чекає.
Дострокові президентські і парламентські.
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какие "дострокови"? Вы ж выбирать не умеете потому что мозгом не пользуетесь! Опять какое-то дерьмо выберете.
Отвечайте за свой выбор теперь.
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Тобто мародерський троль з Росії "руцькій українець" проти дострокових президентських? Пєцє дострокові не треба?
Зрозуміло... У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9109
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я против, потому что считаю что те кто выбирали клоуна, должны заплатить за свой выбор - деньгами, кровью, войной. Чтобы в следующий раз думали, а не опять выбрали какое-то дерьмо.
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Нє, нє, нє! Російський шпигун Порошенко не має платити кровію і війною. Мародер Порошенко має заплатити свободою. І всім своїм майном. Довічне з конфіскацією Порошенку.
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Это Порошенко выбирал клоуна? Порошенко отнял у таких как ты, мозги, чтобы вы как стадо ломились голосовать за марионетку Бени?
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А хто???? Хто став українцям таким ненависним, що українці ладні були проголосувати і за кота в мішку, аби не за російського шпигуна, супержадного мародера і брехливого супер корупціонера??!!!
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Закрийся.
Ви, дебіли, вже більше нікого обирати не будете.
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Будемо. І оберем нормального, який нарешті посадить російського шпигуна Порошенка на довічне з конфіскацією
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У дурці =вибори= будеш проводити, притирок.
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Це він так хоче Йулю скоріше нам обрати, готує лохторат з секти «Йуліне царство».
Ні, це не краса врятує світ, а заборона голосувати от таким дебілам .
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Э не Ваня, гуляй лесом!
Был Порох, вы тут на говно исходили, "висловлюючи своэ ставлення" к нему.
А теперь будьте добры принять "висловлення нашого ставлення" до зенарика и ко.
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Люди від платних, мародерських тролів відрізняються тим, що люди, на відміну від тролів, не торгують совістю. А мародерські тролі, як шкодили Україні, так і шкодять. Їх дебільна критика, що до Вовіка, лише заважала. Бо за їхнім тявканням було важко почути нормальну, конструктивну критику. А Вовіка вже давним давно є за що критикувати. По серьозним питанням, а не за "піаніно"
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Где та красная линия куда может гатить ворог а куда зась. И поподробней ореинтиры и каординаты на карте.Сколько метров,километров от Золотого можно обстреливать. Без этого формула просто фейк и заклинание Или мантры идиотов.
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какойто детский сад. не удивлюсь, если путин скажет кловуну семь раз "тишина", он разведет войска.
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Откуда оно взяло ту тишину???!!!
Это же каким БРЕХЛОМ нужно быть! Емае!
Зебараны еще его и защищают.
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Новый Грушевский. "Армия не нужна".
"Победить невозможно. Войну не выигрывают победами"

Потом голод, геноцид и руина.
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Мне кажется что этот человек одержим идеей завершить войну, что по определению невозможно, если ты её не начинал. А если смотреть в контексте геополитика, то окажется что у нас не случайный локальный конфликт, а подготовлена российская агрессия, которая воюет где только можно. Если зю этого не понимает, если не может мыслить стратегически, то его потуги обречены на провал, а может быть и трагедию для всего народа. И вообще, кто ему сказал что он один такой умный и может в одиночку раз рулить агрессию?
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с чего ты вообще взял что он собирается завершать войну?
То что он в виде памеков выдавал перед выборами, все похерено и идет наоборот. То же и с войной.
У него другие цели, а для лохтората - дымовая завеса в виде "формулы Штайнмайера", "грозных окриков на "розбійников", и т.п.
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Дайте селедки этому обдолбаному коксохимику, а лучше усыпите его. Оно ж пока страну не сдаст, не успокоится.
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Шантаж пристайка триває- якщо не формула,то загальна мобілізація. Налякали їжаків голою дупою,а зебобіків на передку зачекались
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Зеленьій козел, в то время, когда тьі, мразь, "була" в зоне оос(Часов-Яр), орки обстреливали позиции. И тьі, козел зеленьій, про ето не мог не знать.

Уйди с поста по хорошеу, ****.
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Вчера тут же на Цензоре новость о 3х погибших, и один тяжело раненный! В том числе и одна девушка боец ВСУ погибла!! Это мразь зелёная твои дни тишины??? Ты там клоун офис себе новый хотел не хочешь офис на передовой??
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полній ******! ****** практично здав ***** краіну осталось пост сдал пост принял
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вова иногда лучше молчать чем говорить
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«В Багдаде всё спокойно, в Багдаде всё спокойно,
И спят седые воины на золотых коврах».

Що він там таке забористе курить чи нюхає, що у нього два дні тиші?
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У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1770Слів не ма..вчора в "тишу" ЗеБіла загинула від рук мерзоти лугандонської ось ця прекрасна жінка-воїн.
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У меня вопрос почему Пеце в голову не пришло еще в 2014 году арестовать все движимое и недвижимое имущество бенефециаром которого является Российская Федерация???
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