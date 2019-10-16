 У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав у середу на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Семиденний термін тиші - це не новина для України і всіх учасників Тристоронньої групи в Мінську. Тому ми чекатимемо семи днів тиші. Для нас показником є ОБСЄ, яке має сказати, що так, сім днів не було обстрілів. На сьогодні я знаю, що два дні вже у нас тиша. Віритимемо, чекатимемо, що сім днів буде тиша, і тоді ми можемо говорити про відведення (сил. - Ред.)", - заявив Зеленський.
Зеленський уточнив, що два дні тиші були зафіксовані на ділянках наміченого розведення сил.
"У нас з вами страшна трагедія вчора - двоє загиблих. Я говорив саме про ділянки розведення: у Золотому і Петрівському не було два дні пострілів. А вчора ми, на жаль, втратили людей, одну жінку, дуже шкода. За день до цього я був саме в цьому місці. Це велика трагедія для всіх українців", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чи може президент РФ Володимир Путін використовувати відсутність прогресу в розведенні сил як привід відкладати зустріч у нормандському форматі, Зеленський сказав: "Чесно кажучи, я не знаю щодо президента Російської Федерації. Ми очікуємо, що не лише українська сторона дуже хоче, щоб, врешті-решт, був мир, припинили вбивати наших людей, українців. Я думаю, що таке бажання має бути з кожного боку, тому ми очікуємо саме цього".
Але тепер буду вимагати дострокових президентських. Вовік теж має піти. Нам треба нормальний президент.
В возможность свержения власти в ближайшее время не верю. Они хитры, в отличие от Овоща. Озвучивают то, что хотят сделать; наталкиваются на сопротивление толпы; говорят, что не то имели ввиду (или говорят, что позиция преза не совпадает с позицией ... ну скажем, Богдана); параллельно моют мозги по телевизору, что это не так и плохо; слегка корректируют свой план и внедряют, а население к тому моменту "перегорает". У них хорошие политтехнологи, поэтому прозреть таким как ты не светит. Тебя будут доить все пять лет.
И по домам!
Вчера Золотое обстреливали.
Подождём ещё семь дней
Умничка, красавчик, одет с иголочки, аккуратный, лёгкий, спортивный, приятно смотреть. Не то что предыдущий, вечно помятые и морда и одежда, вечно с бодуна или пьяный. Порохоботы, какие же вы мерзкие, тьфу на вас три раза, захлебнитесь своей продажной желчью! Зе рулит, смиритесь, мородеры, взяточники, коррупционеры и прочие свиньи у кормушки, вам скоро кирдык!
26.05.2019 07:07
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І від своїх слів зебілка не відмовилася, коли я їй їх навела.
Там ще нижче така сама під німецьким прапорцем ...
І решта зе-лохів. =сокрушаюЦЦа= і корчать з себе "патріотів" ...
=ані ні прі чьом=.
Твій =зєля руліт=, як ти й горлала, як це =прі чьом= ? =прі том=.
Кроме этого, вблизи населенных пунктов ....и Золотого-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. А в районе н.п. Зайцево еще и из зенитной установки ЗУ-23-2", - сказано в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3154148
Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения. За сутки - 26 вражеских обстрелов.
Клоун не только ссыкло, но и брехло. Выбрали кусочек в 150 метров и там мониторят, а то что по всему фронту стрельба - это клоуна не волнует...
Критикуєте Зє - висловлюйте своє ставлення і до ПОПи, щоб було зрозуміло - хто ви такі.
Щоб у тебе, Вовік, все вийшло, що напланував.
01.09.2019 19:44
sulima ivan
Якщо російський шпигун Мародер Україну не зміг знищити, то вже ніхто не зможе.
01.09.2019 20:04
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Твої коменти, прибитий дідо, збережені. І твоїх братів-зебілів. Як ви тут завивали і Бога молили, щоб =беріг гундосу тлю= і успіхів бажали і т.д.і т.п. З*їхати і відморозитися не вийде, погань.
Ви всі - зрадники і поплічники, як і те та ті, кого ви наобирали.
Дострокові президентські і парламентські.
Отвечайте за свой выбор теперь.
Зрозуміло...
Ви, дебіли, вже більше нікого обирати не будете.
Ні, це не краса врятує світ, а заборона голосувати от таким дебілам .
Был Порох, вы тут на говно исходили, "висловлюючи своэ ставлення" к нему.
А теперь будьте добры принять "висловлення нашого ставлення" до зенарика и ко.
Это же каким БРЕХЛОМ нужно быть! Емае!
Зебараны еще его и защищают.
"Победить невозможно. Войну не выигрывают победами"
Потом голод, геноцид и руина.
То что он в виде памеков выдавал перед выборами, все похерено и идет наоборот. То же и с войной.
У него другие цели, а для лохтората - дымовая завеса в виде "формулы Штайнмайера", "грозных окриков на "розбійников", и т.п.
Уйди с поста по хорошеу, ****.
16.10.19 07:15 Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС
И спят седые воины на золотых коврах».
Що він там таке забористе курить чи нюхає, що у нього два дні тиші?