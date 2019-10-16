 На зустрічі "нормандської четвірки" можуть затвердити "дорожню карту" мирного процесу на Донбасі, - Яременко

Про це журналістам заявив у кулуарах парламенту голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Президент Зеленський залишається відданий ідеї мирних переговорів щодо припинення кровопролиття на Донбасі. Це план "А", він не змінюється", - наголосив він.

За словами депутата, Україна буде далі докладати всі можливі зусилля для того, щоб мирні переговори були ефективними.

Щоб відбулась зустріч у "нормандському форматі", під час якої можна буде обговорити лідерам держав і, сподіваємось, затвердити "дорожню карту" мирного процесу, яка фактично буде базуватись на Мінських домовленостях, але можливо дозволить скорегувати певні підходи, які за 5 років довели свою нездатність", - додав він.





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