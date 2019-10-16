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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (627) Яременко Богдан (39)

 На зустрічі "нормандської четвірки" можуть затвердити "дорожню карту" мирного процесу на Донбасі, - Яременко

"Дорожня карта" буде базуватися на Мінських угодах. При цьому в ній можуть скорегувати підходи, за 5 років показали свою неефективність.

Про це журналістам заявив у кулуарах парламенту голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Президент Зеленський залишається відданий ідеї мирних переговорів щодо припинення кровопролиття на Донбасі. Це план "А", він не змінюється", - наголосив він.

За словами депутата, Україна буде далі докладати всі можливі зусилля для того, щоб мирні переговори були ефективними.

Щоб відбулась зустріч у "нормандському форматі", під час якої можна буде обговорити лідерам держав і, сподіваємось, затвердити "дорожню карту" мирного процесу, яка фактично буде базуватись на Мінських домовленостях, але можливо дозволить скорегувати певні підходи, які за 5 років довели свою нездатність", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безумовної амністії для всіх учасників подій на Донбасі бути не може, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154138
 
 
 Топ коментарі
 
Не, форумчане. Вот посмотрите КАК ЛЕГКО ЖТИ ЛЮДИ, типа Яременко, которые никогда сами не зарабатывали деньги, и сидели всю жизнь на щее украинского налогоплательщика- как они легко распоряжаются Украиной. В шею гнать дебилов !
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Боже...... Какой детский лепет.
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Идиот. Пусть сначала вернут Украине и бизнесу убытки. Разорили и разворовали заводы- кто восстановит? За чей счет?
ЩА СЧЕТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА? Так пусть там сидят за колючей проволокой , пока не отработают убытки
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Ідіот, шо лі? Турістом стати побажав? Зєвата зрадницька.
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Дорожня карта по видоювання з України 50 млрд баксів на відбудову Луганди. Плюс звісно зарплати сєпарам-прикордонниккам.
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Ты ид-т и это ФАКТ!
Или бухой в зю-зю!
Наверно читаешь текст и смысла вообще не понимаешь!
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от що пунш животворящий робить! тож тремтіть падлюки
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Да шо ж такое то...Знову зрада і капітуляція!!!На встрече "нормандской четверки" могут утвердить "дорожную карту" мирного процесса на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 6336
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Як дристайки не стараються впіхнуть , формулу штанген маєра ! А не ******** не впихаїться ! Й крокодил не ловиться ! Біда за бідою ! Думали вибрали коня , а він з звіздою 😆
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Идиот. Пусть сначала вернут Украине и бизнесу убытки. Разорили и разворовали заводы- кто восстановит? За чей счет?
ЩА СЧЕТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА? Так пусть там сидят за колючей проволокой , пока не отработают убытки
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Не, форумчане. Вот посмотрите КАК ЛЕГКО ЖТИ ЛЮДИ, типа Яременко, которые никогда сами не зарабатывали деньги, и сидели всю жизнь на щее украинского налогоплательщика- как они легко распоряжаются Украиной. В шею гнать дебилов !
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Мінські підписувались не для того, щоб їх виконували. Скоректувати можна тільки в сторону капітуляції. Єдина умова для України - нах з нашої території і миротворці на кордоні з орками. ...Мало не забув - і приберіть за собою!
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Я тебе мабуть шокую, але саме ті самі "мінські" і були капітуляцією, де Україна визнала клоаку ОРДЛО, як суб"єкт переговорів.
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докажи - хватить врать - не бери пример с офиса так называемого президента Украины - где врут и врут .даже в элементарном - на шо рассчитывают не понимаю - как и ты
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Индеец, так где впервые было прописано "ОРДЛО" , после чего с этими марионетками кремля начала проводить переговоры, как с самостоятельными субьектами?
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то шо их таскали с собой цапы и пытались пороху их навязать это было - но он не зеля он это прекрасно понимал и игнорил их полностью - в отличии он моника и это то же факт - и по этому то же народ вышел на улице - тебя не было там - а я вот тебе могу сказать шо протест и радикализация его будет только возрастать,хорошим это не закончиться и да я то же здесь живу и не хочу - но если человек отмороженный и глупый это его выбор
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Индеец, не включай дурака, ты ж не ник-однодневка, как многие тут. Порошенко сам заявил. что именно он автор "минских", а не кто либо еще. Так что вести разговор в стиле "пытались навязать пороху" тут неуместно.
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Покажи подпись "автора" под договором или усохни. На зустрічі "нормандської четвірки" можуть затвердити "дорожню карту" мирного процесу на Донбасі, - Яременко - Цензор.НЕТ 6406
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так - очевидно мы отталкиваемся от разного - не зря в каждой книге идет набор терминов ,как их представляет автор и потом использует - к троллям это не относиться с ними все понятно.А вот мы ,ведь мы все любим реально любим свою Родину и хотим только хорошего - почему тогда друг друга - кушаем - мне кажется только по тому шо не имеем полной инфы это одно ,а на основании этого делаем выводы и при этом мы все разные.у каждого свой опыт - именно по этому и выводы такие разные - давайте как то хоть попытаемся спросить,причем спокойно,аргументы оппонента(не тролля) и может до истины таки доберемся - как то так
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Я дійсно шокований - повторюю ні один дибіл не збирався виконувати мінськ. Але 4 рази відкосивший сказав що буде мир, а мир - це або перемога або капітуляція. Я кажу Ні - капітуляції! А ти як антагоніст що скажеш? На зустрічі "нормандської четвірки" можуть затвердити "дорожню карту" мирного процесу на Донбасі, - Яременко - Цензор.НЕТ 2453
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мінські угоди підписав кучма, бандити ОРДЛО і чурка Зурабов. І де там Україна? Запхни собі в дупу ті угоди
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Не забудьте только в повестку нормандской четвёрки включить Крым, это самое важное. Потому что "мир" путём потери своих территорий уже как-то по-другому называется...
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Та не буде ніякої нормандської четвірки. Щоб вона була, потрібно розведення військ, а націкі на це не підуть.
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У этого борова есть ответ на простейший и главный вопрос:

ЗАЧЕМ ***** МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ?
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А ми в розробці і затвердженні цієї "дорожньої карти" приймати участь будемо? Чи ми будемо її тільки виконувати?
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Прийдеться на неї класти , як і на формулу штанген маєра !😆
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Для того чтобы карту отступления в Ростов утвердить не обязательно в Нормандском формате собираться.
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зебилы хватить оправдывать вашу выбранную никчемность - монику зеленски - чем дальше ,тем больше и больше вопросов
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Про яку =зустріч= торочать ці зебіли ?
Вони не читали заяв москальні ?
Там не збираються =встрєчаЦЦа=.
Тільки ці зе-наркоші марять ...
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Никто на встречу не приедет, не о чем разговаривать с людьми которые ничего не решают и решать не хотят.
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якась гра у піддавки.
Неже незрозуміло, що ***** потрібен не мир в Донбасі, а вся Україна?
І він не зупиниться навіть якщо такі недолугі створіння, як оце яременко, зараз підуть на виконання усіх забаганок **********.
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"Дорожная карта" это как я понимаю последовательность выполнения той и другой стороны каких либо действий. А у нас до "карты" вопросов выше крыши, Какой такой "особый" статус и что имеется в виду., если то что написано с "народной милицией", " своими судами", с амнистией, без контроля за границей, с особыми "отношениями " автономии с РФ, Негласное согласие на сохранение "ЛНР и ДНР" , да еще вероятно в границах Луганской и Донецкой областей. То на кой она вообще "дорожная карта" , Украине эта дорога, это тропа на край пропасти и гибели.
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Ну тоді з обох сторін будуть гинути українці, 5-10-20 років ...
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Тогда во первых "зачем было огород городить" сдались бы на таких же условиях ( а скорее даже более выгодных) в 2014. И это только "раз". А во вторых в случае внедрения ЛНРоДНРии в состав Украины на особых правах ( а по сути и в размерах админ границ обеих областей) это выдавливание проукраинского населения из этого региона ( и местных и тех кто там осел бежа от "счастья русЬкого мира", а оставшихся будут преследовать да и убивать 5-10-20 рокiв в составе собственного государства Украина лишь по названию . И это только начало с распространением заразы на весь юго- восток. Выбирай.
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Люди з телевізора, яких вибрали ті. що його дивляться, роблять так, як вони бачили по інших телевізорах.(с)
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