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 Тактичні навчання окупаційних військ РФ почалися на Донбасі: підрозділи приведено в повну боєготовність, - ГУР

Командування російських окупаційних військ підтримує високий рівень бойової готовності з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Так, за даними української розвідки, 14 жовтня ц.р на полігонах "Південний" (Донецька обл.) та "Центральний" (Луганська обл.) одночасно розпочались тактичні навчання російських окупаційних військ. При цьому, залучені до навчань підрозділи противника приведено у бойову готовність "Повна".

Контроль за проведенням навчань здійснюється комісією Південного військового округу ЗС РФ (Штаб округу розташований у Ростові-на-Дону, РФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблим в авіакатастрофі під час навчань українському та американському льотчикам Петренку й Нерінгу відкрили пам'ятник на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154134
 
 
 Топ коментарі
 
До миру з Україною готуються? Миротворці чортові.
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Не гоните волны на баркасик нашей МОНИКИ!)))
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!)))
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До миру з Україною готуються? Миротворці чортові.
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готовятся обживать украинские блиндажи.
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Каким боком ОБСЕ к учениям?
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Учениям регулярных войск мордора на территории Украины? Точно - никаким.
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Корректнее будет, временно оккупированной территории Украины. И если логически подумать, то оккупант может делать что хочет. Или нет?
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Пацак, к чему твои оправдательные высеры?
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Селюк, где таких блатных слов нахватался?
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Краще би усю соляру селянам віддали - все одно їм усім горіти.
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Не гоните волны на баркасик нашей МОНИКИ!)))
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!)))
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Треба посунути ЗСУ до Дніпра і зразу настане мир.
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Браво, соевый! Никогда не забывай о мантре ПЭСа:"Тамнашилюди! Их ждут дома!"Тактичні навчання окупаційних військ РФ почалися на Донбасі: підрозділи приведено в повну боєготовність, - ГУР - Цензор.НЕТ 8229
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ЗЕбоба)))
Ты не слышишь своего солнцеликого великана?))))
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Мама Рима воспитала для вас идиотов отличного сына юриста))))
Ложащего флейту на Конституцию и ваши лбы!)))
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С одной стороны, свинособаки бесчинствуют, с другой стороны, зебильная власть угрожает уменьшить зарплаты и соцвыплаты, если украинцы будут оказывать сопротивление свинособакам...
Да, задачка....................
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а у зебілів: "в полі трактор дир, дир дир - ми за мир, ми за мир!")
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Звоните Зеленскому,самое время для отвода войск.
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Зе, давай, мобилизуй свои 75% на фронт!!!

25% хочет увидеть обосравшихся Зебилов и их зеленые сопли.
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Він громогласно заявляв, що для нього найголовніше -- це його сім'я.
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Откель в вашей секте идиотов мантра про 75 и 25 процентов?
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наверно оттуда где есть порохоботы и зебилы
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Шо самое интересное - войны до последнего украинца хотят 8% порохоботов и 1% националистов. А Зе, значит, должен мобилизовать 75% его сторонников, которые хотят мира! У вас с логикой всё в порядке?
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А он хочет войны до победного конца, где он будет полководцем на белом боевом диване у себя в теплой квартире.
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Кто должен защищать страну и Зебобика????

Ответ - ЗЕБИЛЫ!!! Или, как всегда, Зебилы под диваны спрячутся??? Ведь и ваш президент - уклонист!!!!
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Звідки в вашій секті дебілів мантра "...войньі до последнего украинца?"
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Это образное выражение. Означает заведомо проигрышную войну против противника, который намного превосходит в силе.
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Ну, вот и пошло гониво на Зеленского с его отведением войск. Но причина же в другом. Билецкий осуществил прорыв со своим нацкорпусом, сорвал отведение. Сепары в качестве демонстрационной ответки замутили тактические учения. Понятно? А Зеленский виноват! Ему многие подкладывают свинью. Ну, ничего. Может это его сделает сильнее, разборчивее и решительнее.
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твой Зе клоун, просто клоун, а не "мужественный и решительный", он ТУПОЙ.
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Почему мой? Он наш президент. А я вообще сторонник Юлии Тимошенко. Ты, вроде как, упрекаешь меня в том, что тебе не повезло с президентом. А ты просто лузер и причина по которой у тебя всё не так - ты сам. Но за это можно отыграться на Зеленском, излить своё недовольство публично, тем самым самоутвердиться.
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Я не голосовал за клоуна, он не мой президент!

Лузер - это ты, оправдываешь клоуна, который всю жизнь скакал и прыгал.
Лузеры клоуна и защищают, т.к. тоже ума не хватает.
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Йому ще не таку "свинью подложат", якщо буде працювати на кацманавтав, а не на Україну.
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Он работает на Украину, её сохранение и развитие. А некоторые из вас работают на её разрушение. У вас против РФ - только лозунги. А лозунгами вторую по мощи в мире армию не победишь. Нужно быть отъявленными дураками, чтобы ввязываться в войну с РФ.
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"ввязываться в войну"с рефией это если оккупировать ее часть и там воевать.
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Ну, есть захватнические войны, а есть освободительные. У нас пока никакой. Насколько я знаю войнЫ никто никому не объявлял, военное положение не введено, всеобщая мобилизация не объявлена, комендантский час не введен, экономика не переведена на военные рельсы. Никаких признаков войны и никаких юридических документов, никаких дипломатических демаршей. Так, идёт торговля с РФ, ЖД-сообщение, автомобильное... Я бы это назвал локальным конфликтом в котором участвуют наши русские и американцы. Но некоторые хотят настоящей войны. А некоторые закончить этот конфликт.
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Хороша можливість зашкварити пару тисяч іхтамнєтов....
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А как вы думаете почему этого за 5 лет никто не сделал? Я думаю, что причины две. Во первых эти действия осудит всё мировое сообщество и обвинит Украину в неадекватном применении военной силы и денех никто не даст. Во вторых - сцошно, бо однозначно прилетит ответка похлеще, чем в Иловайске. Так что просто помечтайте на диване...
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Для того нам дають зброю, щоб було "сцошно" масквателам, а весь світ на нашому боці, і якщо дамо по зубах російсько-фашистським окупантам, будуть тільки вітати.
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Глупость про то, что весь мир на нашей стороне. Всему миру Украина, как кость в горле. Все теряют огромные деньги от санкций. Им уже это реально надоело. И все хотят закончить этот конфликт, а не чтобы он перерос в настоящую войну. А ваши заявления - пустой звук. Якщо дамо... только до ответного огня РСЗО. Потом все разбегутся и будут спиваты плынэ кача по тысыни. Ужеж было. Шо опять?
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