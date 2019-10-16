 Тактичні навчання окупаційних військ РФ почалися на Донбасі: підрозділи приведено в повну боєготовність, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
Так, за даними української розвідки, 14 жовтня ц.р на полігонах "Південний" (Донецька обл.) та "Центральний" (Луганська обл.) одночасно розпочались тактичні навчання російських окупаційних військ. При цьому, залучені до навчань підрозділи противника приведено у бойову готовність "Повна".
Контроль за проведенням навчань здійснюється комісією Південного військового округу ЗС РФ (Штаб округу розташований у Ростові-на-Дону, РФ).
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!)))
Ты не слышишь своего солнцеликого великана?))))
Ложащего флейту на Конституцию и ваши лбы!)))
Да, задачка....................
25% хочет увидеть обосравшихся Зебилов и их зеленые сопли.
Ответ - ЗЕБИЛЫ!!! Или, как всегда, Зебилы под диваны спрячутся??? Ведь и ваш президент - уклонист!!!!
Лузер - это ты, оправдываешь клоуна, который всю жизнь скакал и прыгал.
Лузеры клоуна и защищают, т.к. тоже ума не хватает.