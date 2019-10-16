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Все про:амністія (75) Донбас (13331) найманці РФ (886) Яременко Богдан (39)

 Безумовної амністії для всіх учасників подій на Донбасі бути не може, - Яременко

Україні варто рухатися в бік створення законодавства про підходи до амністії для членів незаконних збройних формувань і примирення з жителями окупованих територій, які не вчиняли тяжких злочинів, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко, наголосивши, що безумовної амністії бути не може.

"В Україні у нас існує законопроєкт, який трохи інакше пояснює амністію, наше розуміння амністії, ніж те, що закладено у Мінських домовленостях-2. Там є брутальна фраза про те, що Україна забезпечить амністію, недискримінацію та непереслідування для всіх учасників подій на Донбасі. Це не так", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо відкинути загальний принцип права - незворотність покарання для тих, хто вчинив військові злочини, злочини проти людяності, причетний до вбивств і тортур. Україна ніколи не піде на амністію", - пояснив нардеп.

Він нагадав, що амністію викладено окремим пунктом Мінських домовленостей.

Яременко заявив, що Україні варто рухатися в бік ухвалення законів, які дадуть змогу чітко встановити правовий статус людей, які залишалися на окупованих територіях, "у якійсь формі, яка не містить складу злочину відповідно до кримінального законодавства, але може піддаватися моральному осуду тощо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський

За словами голови комітету, законодавство має дати відповідь на запитання, що робити з такими людьми, а також з тими, хто перебував у незаконних збройних формуваннях, але не причетний до вбивств, обстрілу українських територій, тортур, з тими, хто розкаявся.

"Можуть бути окремі процедури в українському законодавстві, які передбачатимуть явку з повинною або визнання своєї провини, автоматичне скасування необхідності нести покарання або засудження.

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"Це певні елементи і амністії, і примирення. Але це не стосується тих, хто причетний до вбивств. Очевидно, що закон про амністію або про існування амністії у деякій формі є вимогою Росії в рамках мирного процесу, від якого Росія не відступить. Але, ми сподіваємося, що трактування амністії, розуміння амністії як процесу помилування тих, хто визнав свої злочини, і що ці злочини не є настільки тяжкими, мені здається, цей процес ми зможемо описати шляхом, який буде прийнятний для українського суспільства і відповідатиме загальним нормам права", - сказав Яременко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154132
 
 
 Топ коментарі
 
Шо очко играет? Тото еще будет. 😀😀😀
Наговорил себе на три срока, вплоть до оправдания открытых врагов Украины.
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Зелений підсвинок дає заднього? А що це за така раптова зміна непохитної позиції?
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Приводжу повний текст одного з пунктів мінських домовленостей :" 5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України. ".

А тепер згадаймо того сивочолого генія світової дипломатії, котрий в інтерв'ю для УП щиросердно зізнався в своєму авторстві тексту і послідовності пунктів мінських договорняків.
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Тобто продовження перемовин із росією не буде.
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Да их сейчас заменят на новые лица, а тексты дадут читать старые. Полное АП фсбэшников сидит .
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Ошиблась . Не АП , а ЖО... ЖО.. ОП У . ( офис презедента)
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Яременко - отпетый Зе дебилоид, это же та не мытая харя, которая хвалила военных за переворот и свержение Эрдогана. На минуту, этот член типа дипломат(!) а у зебилов возглавляет(!!!) комитет ВС по иностранным делам.Полная какртина зекраха в одном рыле.
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Тобто воно ділить шкуру невбитого ведмідя. Спочатку зброю в них відберіть якось, а далі видно буде.
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Так тобі й повірили. Вже домовилися все і вся злити. Ватазєльоная.
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Якщо нема амністії домбабвійських вбивць, то перемовин нема. Зрозуміло?
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Шо очко играет? Тото еще будет. 😀😀😀
Наговорил себе на три срока, вплоть до оправдания открытых врагов Украины.
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Зелений підсвинок дає заднього? А що це за така раптова зміна непохитної позиції?
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теоретики...
просто тупые абстрактные теоретики...
а на практике не могут договориться или заставить перестать убивать наших, ведь запретив давать адекватную (а не дулями) ответку или бить на упреждение...тишины не добиться!!!
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да... на форуме...
диванное войско и Вас может принять в свои ряды...
или Вы про что?
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Приводжу повний текст одного з пунктів мінських домовленостей :" 5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України. ".

А тепер згадаймо того сивочолого генія світової дипломатії, котрий в інтерв'ю для УП щиросердно зізнався в своєму авторстві тексту і послідовності пунктів мінських договорняків.
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Очередной раз тебе, зебилу, объясняю: Минские договоренности нужны были для того, чтобы остановить широкомасштабнок наступление )(уйла. И никто их при Порохе не собирался выполнять. По крайней мере без выполнения пунктов о безопасности( вывод войск агрессора, разоружение НВФ, передачу границы под контроль Украины). А ваш зебил по формуле шахермахера уже хочет провести выборы в ОРДЛО без выполнения всех этих условий. Так понятно? Или вы, зебилы, совсем конченые?
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Не репетуй так натужно , петєрасте - краще ось це прочитай, та подумай якщо є чим думати:
"Дуже великий ажіотаж навколо візиту Петра Порошенка. Дуже велика кількість журналістів, медіа зібралися почути його коментарі після зустрічі в Мінську.
Президент сказав, що принципова відмінність цих перемовин, від попередніх, у тому, що він отримав гарантію, запевнення від безпосередньо Володимира Путіна. Він сподівається, що "Мінськ-2" буде успішнішим за "Мінськ-1", - зауважила журналістка."https://espreso.tv/news/2015/02/12/poroshenko_spodivayetsya__scho_quotminsk_2quot_bude_uspishnishym_za_quotminsk_1quot____zhurnalist
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Еще раз: суть украинской дипломатии и заключается в том, чтобы обмануть )(уйла. И Порох своего добился: войска агрессора остановлены. Так понятнее?
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Петєрасте - ***** зупинили український народ, українська армія і українські добровольці поки трій найсвятіший петя никав свої статки по офшорах.. Так зрозуміліше, петєрасте:
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Согласие Порошенко на "обеспечить помилование и амнистию" террористам - это плевок на могилы погибших защитников Украины.
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Навіщо ти так з казковими? Тебе товариство захисту тварин до суду притягне!)))
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Безусловной амнистии для всех участников событий в Донбассе ни в коем случае быть не может.
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Время покажет. Без амнистии мира не будет.
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Без амнистии мира не будет, а без посадок не будет и частичной амнистии.
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Дискримінація ЇМ забезпечена довічно. На "народному" рівні. В тому числі на рівні роботодавців.
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А того діда , що з медом приніс нашим хлопцям бомбу також під амністію , а тих , що лягали під наші БТРи і верещали"" пуцін введи"" також помилувати ?!!! Досить вже триндіти про нашнарод" ! Наших там нема !!! Нехай ПАРАША забирає собі тих покидьків разом з Їх довбаними шахтами і всім мотлохом !!! Безумовної амністії для всіх учасників подій на Донбасі бути не може, - Яременко - Цензор.НЕТ 266
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Да ты шо? а в дыре говорят другое - им другое обещали и пока выполняют...
Туда/сюда и дыру впихнут в Украину, на ********** условиях и никуда не денешься....
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Оккупированные территории должны быть полностью заблокированы и на этой территории работать должны только диверсанты и партизаны до полного вытеснения кацапских ублюдков за поребрик. Точка.
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с какого периода времени это должно было произойти?
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С момента оккупации. Но полукровка "мародерствовал", а этот "чистокровный" вообще откровенно продался *****...
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И, кто по вашему получается самый большой зраднык?
Грушевский/Щербицкий/Кравчук/Кучма?
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Ты еще скажи что раз судом не доказаны пытки и убийства, то лугандонские ур-ды никого не пытали и не убивали!
А значит что кучу трупов наших граждан и пытали нашил ребят "неизвестные неустановленные личности" .
А значит и амнистировать не надо!
Ну наши солдаты и добробаты - исключение! Вот на них уж точно и свидетели найдутся, и доказательства!
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https://censor.net.ua/news/3152428/reshat_ostatsya_bez_orujiya_pust_ostayutsya_yaremenko_o_mestnyh_boevikah_kotorye_voevali_protiv_ukrainy

это черт яременко неделю назад хотел амнистировать всех боевиков
разогревочные митинги прошли, и он всраля? позно!
попытка легализации боевиков со стороны депутата Верховной Рады от слуги народа уже зафиксирована

если будет майдан - то нужно и про яременко не забыть
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Какое значение имеет мнение каких-то"яременок" - как в "нормандии" решат, так и будет! Украина объект, а не субъект.....
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"Безумовно" звісно ні, але якщо не будуть стріляти більше семи днів, то чому б не амністувати.
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Можна навіть закон "ЗЕ" ввести: вбив - 7 днів не стріляєш - вільний. А то обідно, закон Савченко є, а ЗЕ - нема.
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