 Безумовної амністії для всіх учасників подій на Донбасі бути не може, - Яременко

"В Україні у нас існує законопроєкт, який трохи інакше пояснює амністію, наше розуміння амністії, ніж те, що закладено у Мінських домовленостях-2. Там є брутальна фраза про те, що Україна забезпечить амністію, недискримінацію та непереслідування для всіх учасників подій на Донбасі. Це не так", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не можемо відкинути загальний принцип права - незворотність покарання для тих, хто вчинив військові злочини, злочини проти людяності, причетний до вбивств і тортур. Україна ніколи не піде на амністію", - пояснив нардеп.
Він нагадав, що амністію викладено окремим пунктом Мінських домовленостей.
Яременко заявив, що Україні варто рухатися в бік ухвалення законів, які дадуть змогу чітко встановити правовий статус людей, які залишалися на окупованих територіях, "у якійсь формі, яка не містить складу злочину відповідно до кримінального законодавства, але може піддаватися моральному осуду тощо".
За словами голови комітету, законодавство має дати відповідь на запитання, що робити з такими людьми, а також з тими, хто перебував у незаконних збройних формуваннях, але не причетний до вбивств, обстрілу українських територій, тортур, з тими, хто розкаявся.
"Можуть бути окремі процедури в українському законодавстві, які передбачатимуть явку з повинною або визнання своєї провини, автоматичне скасування необхідності нести покарання або засудження.
"Це певні елементи і амністії, і примирення. Але це не стосується тих, хто причетний до вбивств. Очевидно, що закон про амністію або про існування амністії у деякій формі є вимогою Росії в рамках мирного процесу, від якого Росія не відступить. Але, ми сподіваємося, що трактування амністії, розуміння амністії як процесу помилування тих, хто визнав свої злочини, і що ці злочини не є настільки тяжкими, мені здається, цей процес ми зможемо описати шляхом, який буде прийнятний для українського суспільства і відповідатиме загальним нормам права", - сказав Яременко.
Наговорил себе на три срока, вплоть до оправдания открытых врагов Украины.
просто тупые абстрактные теоретики...
а на практике не могут договориться или заставить перестать убивать наших, ведь запретив давать адекватную (а не дулями) ответку или бить на упреждение...тишины не добиться!!!
диванное войско и Вас может принять в свои ряды...
или Вы про что?
А тепер згадаймо того сивочолого генія світової дипломатії, котрий в інтерв'ю для УП щиросердно зізнався в своєму авторстві тексту і послідовності пунктів мінських договорняків.
"Дуже великий ажіотаж навколо візиту Петра Порошенка. Дуже велика кількість журналістів, медіа зібралися почути його коментарі після зустрічі в Мінську.
Президент сказав, що принципова відмінність цих перемовин, від попередніх, у тому, що він отримав гарантію, запевнення від безпосередньо Володимира Путіна. Він сподівається, що "Мінськ-2" буде успішнішим за "Мінськ-1", - зауважила журналістка."https://espreso.tv/news/2015/02/12/poroshenko_spodivayetsya__scho_quotminsk_2quot_bude_uspishnishym_za_quotminsk_1quot____zhurnalist
Туда/сюда и дыру впихнут в Украину, на ********** условиях и никуда не денешься....
Грушевский/Щербицкий/Кравчук/Кучма?
А значит что кучу трупов наших граждан и пытали нашил ребят "неизвестные неустановленные личности" .
А значит и амнистировать не надо!
Ну наши солдаты и добробаты - исключение! Вот на них уж точно и свидетели найдутся, и доказательства!
это черт яременко неделю назад хотел амнистировать всех боевиков
разогревочные митинги прошли, и он всраля? позно!
попытка легализации боевиков со стороны депутата Верховной Рады от слуги народа уже зафиксирована
если будет майдан - то нужно и про яременко не забыть