 Загиблим в авіакатастрофі під час навчань українському та американському льотчикам Петренку й Нерінгу відкрили пам'ятник на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Минає рік відтоді, як під час міжнародних навчань "Чисте небо - 2018" сталася авіаційна катастрофа, внаслідок якої загинули двоє висококласних пілотів: українець, заступник командира - начальник авіації Повітряного командування "Схід" полковник Іван Петренко та американець, льотчик 194-ї ескадрильї ВПС національної гвардії Каліфорнії підполковник Сет Нерінг. На місці падіння літака Су-27УБ, яким вони керували, поблизу села Уланів Хмільницького району Вінницької області, відкрито пам’ятник загиблим льотчикам", - йдеться в повідомленні.
З нагоди відкриття пам’ятника до місця минулорічної катастрофи прибули командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Дроздов, командувач ВПС національної гвардії Каліфорнії генерал-майор Грегорі Джонс, голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський, представники духовенства, делегація американських військовослужбовців, генерали та офіцери Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, військовослужбовці авіаційних бригад та частин забезпечення, а також мешканці Уланівської територіальної громади.
Звертаючись до рідних та близьких загиблих, командувач Повітряних Сил згадав, якими професіоналами та патріотами своїх країн вони були.
"Полковник Іван Петренко брав участь в антитерористичній операції і був серед найкращих льотчиків у цих міжнародних навчаннях. Підполковник Сет Нерінг також прилетів на нашу землю і літав над нею як один із найкращих пілотів. І тут, над цими полями, в момент катастрофи ці льотчики не думали про себе, вони насамперед рятували життя людей, адже зовсім близько - населений пункт. Вони разом злетіли, разом зробили все від них залежне і разом полетіли у Вічність... ", - сказав він.
Американський генерал згадав, що рік тому стояв такий самий сонячний осінній день, коли екіпаж у складі українського та американського пілотів вилетів у свій останній політ.
"Я пам’ятаю цих прекрасних льотчиків, - сказав генерал-майор Грегорі Джонс. - Сет із позивним Джетро дуже любив літати тут, над українською землею... Я висловлюю свої щирі співчуття сім’ям загиблих, а також передаю слова співчуття від імені командувача національної гвардії штату Каліфорнія генерала Девіда Болдуїна".
Також перед присутніми виступили голова Вінницької ОДА Владислав Скальський та голова Уланівської територіальної громади.
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Нагадаємо, увечері 16 жовтня близько 17.00 у районі села Уланів Хмельницького району Вінницької області, під час навчально-бойового польоту розбився літак Су-27УБ. Обидва пілоти - командир екіпажу полковник Петренко Іван Миколайович, начальник авіації повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ, і військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США Сет Нерінг - загинули. Нерінг уперше брав участь у зарубіжних навчаннях і вперше виконував політ на літаку Су-27УБ.
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