 НАБУ відкрило справу проти Луценка, - РБК-Україна

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
У пресслужбі бюро повідомили, що них надійшла ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 5 серпня 2019 року, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем. - Ред.).
"13.08.2019, на виконання вимог ухвали детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого вчинення генеральним прокурором України кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка. Справу також відкрили за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором.
Если вчера на одного судью приходилось 7000 дел + ежемесячно появляется еще +300 новых дел. То теперь эти 100 судей вообще не смогут успевать рассматривать поступающие к ним дела.
Ждать их решения по делу придется лет 10-15.
Т.е. судебная власть в Украине полностью парализована. Все будут подавать друг на друга в суд, но на уровне Верховного Суда все эти делал встанут.
Если предположить, что не одно дело не было закрыто, то выходит
1400000/3600=388 лет. Кто-то пи@дит.
І дарма вони таку справу Ситнику доручили.Профукає,як і решту .
бутылки успеет сдать ?...
Один розікрав усе!
Другий розвалив і порізав на метал, убив неугодного журналіста!
Третій тупо сів на схеми від злодіїв-олгірахів!
Четвертий тупо все собі хотів украсти і від жадібності луснув!
А п"ятий пришло щоб виграти АТО за 15 хвилин а 5 років грабувало все як зек!
Що там такого Луценку інкримінує прокуратор Портнов пр лінії НАБУ?
Банк "Авангард", принадлежащий к группе ICU, может в скором времени исчезнуть.
Вот пример Гонтаревой,который ярко показывает,как место сидения влияет на успешность бизнеса.А еще в 2018 году ее банк процветал.
На 1 января 2019 года за банком числилось 90 млн гривен депозитов, 1 октября 2019 года - 4 млн гривен. Количество депозитов в банке сократилось на 95,5%. А сумма возмещения вкладчикам из ФГВФЛ выросла с 2,1 млн до 2,4 млн гривен.
И что может преподавать,да еще и в Англии, такой "успешный" банкир?Как валюту национальную в три раза опустить,или банк обанкротить?Наверное Югик будет у нее аглицкому языку учиться."Споются" за бутылкой шотландскиго вискаря.