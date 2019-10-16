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Все про:НАБУ (2135) влада (217) Луценко (2675) зловживання (28)

 НАБУ відкрило справу проти Луценка, - РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України за рішенням суду відкрило проти колишнього глави Генпрокуратури Юрія Луценка справу про зловживання владою.

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі бюро повідомили, що них надійшла ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 5 серпня 2019 року, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем. - Ред.).

"13.08.2019, на виконання вимог ухвали детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого вчинення генеральним прокурором України кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України", - повідомили у пресслужбі.

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Нагадаємо, на початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка. Справу також відкрили за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154127
 
 
 Топ коментарі
 
У Югика появился шанс выучить английский язык за три года.НАБУ открыло дело против Луценко, - РБК-Украина - Цензор.НЕТ 5820
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А теперь я сказал,картавый ! ))
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Отлично! Следом за Пашинским пойдет.
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У Портнова буде нервовий зрив в кращому випадку... Запрацювався бідошка! Цікаво чи кусає собі лікті Луценко, що не взяв його за шкварник кілька місяців тому?
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У Югика появился шанс выучить английский язык за три года.НАБУ открыло дело против Луценко, - РБК-Украина - Цензор.НЕТ 5820
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Пока он в Лондоне , его можно даже расстрелять ...
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деніс - ти з Зебілами чепчики кидаєте вверх ??
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Нет, просто доволен тем, что взялись за свынячу банду. Это радует.
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Радует.Это хорошо.Вы не одиноки.Одним свынням грустно и тоскливо.Порохоботы приравниваются к свынням.
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Вчера приняли закон сокращения судей ВС с 200 до 100 чел.
Если вчера на одного судью приходилось 7000 дел + ежемесячно появляется еще +300 новых дел. То теперь эти 100 судей вообще не смогут успевать рассматривать поступающие к ним дела.
Ждать их решения по делу придется лет 10-15.
Т.е. судебная власть в Украине полностью парализована. Все будут подавать друг на друга в суд, но на уровне Верховного Суда все эти делал встанут.
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тоді судді нехай звільняються і ідуть працювати в школу вчителем чи в садочок дитячий вихователем
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с чего это вдруг? они будут работать положенные 8 часов в сутки и рассматривать столько дел, сколько успеют.
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Нина.А что один судья Верховного суда рассматривал 7000 дел?200 судей було,да помножим на 7000, и что получим?1400 000.Миллион четыреста тысяч.Не многовато ли дел для Верховного суда?И это за год,или за месяц?
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есть нормы в часах/днях/неделях и т.д. по рассмотрению дел?
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Может быть,но я не про нормы,а про количество дел,которые рассматривается Верховным судом.Судя по вашему комменту, на рассмотрении Верховного суда Один миллион четыреста тысяч дел.Не многовато ли?
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в месяц +300 дел, за год 300*12=3600 дел.
Если предположить, что не одно дело не было закрыто, то выходит
1400000/3600=388 лет. Кто-то пи@дит.
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Сцитники,рябошапки,труби-то неважливо.Портнов що каже ?
І дарма вони таку справу Ситнику доручили.Профукає,як і решту .
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Це НАБУ хоч когось посадило,чи воно тільки справи відкриває,щоб закрити?
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Вы знаете в чём заключается принцип спортивной рыбалки?
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Чому досі панамський мародер не в тюрмі?
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Тому що він презедент і в нього недоторканість.
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тобто у кожного із президентів є індульгенція на всі можливі злочини?
Один розікрав усе!
Другий розвалив і порізав на метал, убив неугодного журналіста!
Третій тупо сів на схеми від злодіїв-олгірахів!
Четвертий тупо все собі хотів украсти і від жадібності луснув!
А п"ятий пришло щоб виграти АТО за 15 хвилин а 5 років грабувало все як зек!
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зебілізм невиліковний. Чи навіть лікуватися не пробував?
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дали возможность изучить языки и открыли дело....
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Отут цікаво: проблеми зловживання владою, якщо вони не стосуються хабарів і бабла - до відання НАБУ не належать. Це парафія ДБР.
Що там такого Луценку інкримінує прокуратор Портнов пр лінії НАБУ?
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а может всё таки сначала врача ...возомнил себя прокурором , на фоне отсутствия как либо знаний и способностей в этой области , олигофрен в чистом виде
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Надо ещё Югика "копнуть" на счёт дюже успешного бизнеса его семьи,за время пребывания его в должности генпрокурора.До этого его бизнес был не очень прибыльным.Помню его женушка ,как попрошайка ,деньгу на адвокатов "сшибала", когда он на зоне сидел..А уж после 2016 года,бизнес в рост пошёл,прям Ого-Го,як на дрожжах.Не спроста это,ох не спроста.
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Банк Гонтаревой лишился 86 миллионов: вкладчики массово забирают свои деньги
Банк "Авангард", принадлежащий к группе ICU, может в скором времени исчезнуть.
Вот пример Гонтаревой,который ярко показывает,как место сидения влияет на успешность бизнеса.А еще в 2018 году ее банк процветал.
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Плокулол керувався вказівками Мародера без порошенка луцик 0.
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Гонтарева, экс-глава НБУ, раньше была совладелицей банка "Авангард" и группы ICU, под контролем которой находился банк. Как сообщает портал dubinsky.pro, из банка практически полностью исчезли депозиты физических лиц.
На 1 января 2019 года за банком числилось 90 млн гривен депозитов, 1 октября 2019 года - 4 млн гривен. Количество депозитов в банке сократилось на 95,5%. А сумма возмещения вкладчикам из ФГВФЛ выросла с 2,1 млн до 2,4 млн гривен.
И что может преподавать,да еще и в Англии, такой "успешный" банкир?Как валюту национальную в три раза опустить,или банк обанкротить?Наверное Югик будет у нее аглицкому языку учиться."Споются" за бутылкой шотландскиго вискаря.
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