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Все про:ГПУ (3262) прокуратура (1923) прокурор (371) Касько (83) Переатестація (59)

 94,6% прокурорів подали заяви на переатестацію. Перший етап розпочнеться вже цього тижня, - Касько

У комісії на співбесідах увійдуть представники як прокуратури, так і громадських організацій.

Перший етап атестація прокурорів почнеться вже цього тижня. Про це розповів перший заступник генерального прокурора Віталій Касько в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Атестація прокурорів складається з декількох етапів. Перший – це перевірка професійних знань прокурорів. Це тестування протягом короткого періоду пройдуть прокурори всієї України за допомогою комп’ютерної техніки, воно розпочнеться вже цього тижня. Є певний рівень прохідного балу, набравши який прокурор може пройти до наступного етапу. Він передбачає перевірку загальних знань. Тут вимоги до прокурорів будуть менш суворими, дані про проходження цього тесту на загальні знання будуть враховуватися при проведенні співбесіди". - зазначив він.

Співбесіду, за його словами, до кінця року пройдуть прокурори, які претендують на посади в Офісі Генерального прокурора. Планується, що він запрацює з 1 січня і туди призначать переможців конкурсу.

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"Співбесіди містять перевірку професійних здібностей і доброчесності прокурора. Ми запропонували громадським організаціям та всім громадянам направляти до комісій інформацію про наявність з цим проблем. Також ми уклали меморандум з НАБУ про перевірки прокурорів. Вони подаватимуть до комісій інформацію про наявність у прокурорів проблем з доброчесністю", - розповів Касько.

За його словами, до комісії, яка проводитиме атестацію прокурорів, входитимуть представники прокуратури, міжнародних організацій, з якими співпрацює Україна, а також члени громадських організації, що займаються правовими питаннями і кримінальною юстицією.

"Генеральний прокурор буде визначати цих людей (представників прокуратури. -Ред.), і я думаю, що їх прізвища вас приємно здивують. Загалом комісії складатимуться з шести осіб, трьох делегує генпрокурор, інших — громадянське суспільство і міжнародні організації. Якщо якийсь кандидат не пройде співбесіду через критерій доброчесності, він не буде призначений в оновлену прокуратуру", - повідомив посадовець. Водночас він висловив думку, що у суспільства буде високий рівень довіри до таких комісій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ

Після реформування відомства основне навантаження ляже на плечі працівників місцевих прокуратур, які стануть окружними. Їх зарплати також мають вирости, обіцяє перший заступник генпрокурора.

"Ми хочемо припинити цю дивну практику, коли в Генеральній прокуратурі працює понад 2000 людей, а в регіонах не вистачає прокурорів для того, щоб здійснювати процесуальне керівництво". - резюмував Касько.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154126
 
 
 Топ коментарі
 
Они уже столько раз переатестовывались и люстрировались , что им как-то пох ...
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Кров у них всіх перевірте на наркотики.
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Это мне напоминает проведение аттестации/собеседования среди закоренелых бандитов и уголовников на предмет высокой морали и честности.
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Кров у них всіх перевірте на наркотики.
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Больше интересно - сколько будет стоить пройти аттестацию?
$50000? $100000?
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Это мне напоминает проведение аттестации/собеседования среди закоренелых бандитов и уголовников на предмет высокой морали и честности.
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А вот югий пышается своею голлю в гефагмуванни пгагугатугы!
А вы вси згадники и агенты кгемля!
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А Вы Нина там бывали,среди уголовников и бандитов?Судя по вашему комменту и фразе "мне напоминает",бывали и не однократно.
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Они уже столько раз переатестовывались и люстрировались , что им как-то пох ...
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ой...та невже не пройдуть переатестацію 94,6% прокурорів подали заяви на переатестацію. Перший етап розпочнеться вже цього тижня, - Касько - Цензор.НЕТ 1886
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знов по крупному будуть за атестацію гребти бабло
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А я так хотел ,чтоб подали на увольнение(,пиявки на шее у народа.
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не заявления а конверты)))). Интересно, сколько стоит остаться\стать "честным" прокурором?
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С Вашими постоянными переатестациями, прокуроры свои расценки снова подымут.
Петро с кумом всех же переатестировали, сказали-"все честнейшие люди", а эти "ангелы" на бабло нормально попали.
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Сажать развороваших страну некому... То "рэхвормы", то аттестации... А Портнов себе жопу рвет. Напрасно.
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Я так понимаю,переаттестация-это та же химчистка,от Пециных блох и вшей.Ну или свынобойня,для Пециных свыней.
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