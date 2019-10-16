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 Політика України, За кордоном
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Все про:Порошенко (9793) Портнов (125) Панама (27)

 У Панамі відкрили справу проти Портнова, - адвокат Порошенка

У Панамі за заявою адвокатів п'ятого президента України Петра Порошенка зареєстровано провадження проти ексзаступника глави АП часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков на пресконференції 16 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності" .

"13 жовтня було зареєстровано провадження за заявою адвокатів Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею № 384 КК України "за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення", – повідомив адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка. ДОКУМЕНТ

Адвокат Порошенка Ігор Головань, своєю чергою, зауважив, що правоохоронні органі іншої країни набагато швидше змогли розібратися в тому, що пан Портнов завідомо подає неправдиву інформацію.

"Далека Панама досить швидко дала належну оцінку тим вигадкам, які пише пан Портнов. Ми дуже сподіваємося, що наші панамські колеги, швидше навіть ніж ми тут, впораються з тим, щоб притягнути до встановленої панамським законом відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, за наклеп, за поширення фейк-ньюз так званих. Наскільки ми зрозуміли наших колег – ці речі є кримінально караними в Панамі", – сказав він.

Водночас Головань зазначив, що в Україні на ці речі дивляться інакше.

"Ми теж, тут в Україні, поставили питання про притягнення пана Портнова до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Було відповідне провадження порушено, було блискавично воно закрите слідчими Нацполіції. Українська правоохоронна система з причин політичних, з причин упередженості і неправового характеру, має негарний вигляд порівняно з правоохоронною системою Панами", – підкреслив адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154125
 
   
 Топ коментарі
 
Итоги двух дней:
1. Хозяина Зеленского судят в Британии за мошенничество и отмывание денег.
2. дело против Порошенко , инспирированное рыгом, закрывают в Панаме.

Зебилы, почему вы прячете от иностранных судов свои неопровержимые доказательства???!!! В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко - Цензор.НЕТ 3028
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Ну да, вчера Коломойшу опустили в Лондонграде,
а сегодня их нового кумира в Панаме судить будут...
У Панамі відкрили справу проти Портнова, - адвокат Порошенка - Цензор.НЕТ 6344
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Суки! Когда им припечёт они и в Панаме судятся. Обычно даже прокурорский запрос в Латвийский банк им в падлу послать...
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Сам Портнов подал в суд в Панаме, а не Порошенко! А теперь на него открыли уголовное дело за клевету.
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Я так понимаю что Портнов имеет гражданство Панамы. Почему автор об этом скромно умолчал?
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И Порошенко тоже имеет гражданство Панамы!
Иначе офшор можно оформить только с 51% акций панамца.
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Портнов холуй ***** и пока эта токсичная рыгота будет тереться возле зё, рейтинг зё будет стремится к плинтусу.
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є ручний портновсько-бєнінський печерський, баришевський, оаск- тож вони льогко скасують навіть закони гравітації!
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интересно, во сколько Пете это обошлось? Он точно разорится.
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ПРОКУРАТУРА ПАНАМИ ВІДКРИЛА КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ ПРОТИ ПОРТНОВА ЗА БРЕХНЮ ПРО ПЕТРА ПОРОШЕНКА!
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Ще один пєдобот, ти хоч текст почитай ) Так так! Я бачу на сайті пєса цю феєичну ахінєю!)))
"«13 жовтня було зареєстровано провадження за заявою адвокатів Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею № 384 КК Панами «за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення», - повідомив адвокат."
Я хочу бачити 384 статтю КК Панами) Ой дурники! Цензор хоч підправив ахінєю а ці стабільно держать. Бо пєдоботи тупі як їх шеф та й адвокат з прищами на пиці)
Немає в КК Панами 384 статті з таким тестом) 384 стаття з таким текстом це КК України.
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Вибачте, але я не розумію, до чого тут Панама? Яким боком?
Чи може я таки щось пропустив, і у Портнова Панамський паспорт?
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Что портонов,что питэр мальдивский два пи....ста их обоих давно пора стереть из иформпространства и забыть ,а в Панаме пусть судятся может даже посадят друг друга !
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Че то я не понял ......
В Панаме порняжке шьют дела по УК?
Это как в рашке СК нашим гражданам шьет всякий бред по своим законам шо ли?
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В Панаме открыли дело против Портнова
паскуда має перебувати за гратами(((
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"13 октября было зарегистрировано производство по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова о совершении им преступления, предусмотренного статьей № 384 УК Украины "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления", - сообщил адвокат.Источник:https://censor.net.ua/n3154125

Какая нить порохоскотина даст ответ на вопрос- с каких пор в Панаме регистрируют производство по статьям Уголовного Кодекса Украины???
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С таких пор, с каких общак Портнов хранит в Панаме.
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Теперь адвокаты Портнова засудят Порошенко в Гондурасе!

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В Гондурасе даже гондурасские бандиты общак не хранят.
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Это что же получается?
Это получается, что у Портнова общак конфискуют, который он в Панаме хранит?
Мало того, что Портнов с Украины будет невыездной, так еще и нищий?
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Пепа пошел в наступление. Улыбнула фраза- наши панамские коллеги. Надо бы наши офшорные коллеги
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А почему не в Украине?Адвокату Порошенко надо было у Пэци это запытать пока он еще хфельдмаршалом був.
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