 У Панамі відкрили справу проти Портнова, - адвокат Порошенка

Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков на пресконференції 16 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності" .

"13 жовтня було зареєстровано провадження за заявою адвокатів Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею № 384 КК України "за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення", – повідомив адвокат.

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Адвокат Порошенка Ігор Головань, своєю чергою, зауважив, що правоохоронні органі іншої країни набагато швидше змогли розібратися в тому, що пан Портнов завідомо подає неправдиву інформацію.

"Далека Панама досить швидко дала належну оцінку тим вигадкам, які пише пан Портнов. Ми дуже сподіваємося, що наші панамські колеги, швидше навіть ніж ми тут, впораються з тим, щоб притягнути до встановленої панамським законом відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, за наклеп, за поширення фейк-ньюз так званих. Наскільки ми зрозуміли наших колег – ці речі є кримінально караними в Панамі", – сказав він.

Водночас Головань зазначив, що в Україні на ці речі дивляться інакше.

"Ми теж, тут в Україні, поставили питання про притягнення пана Портнова до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Було відповідне провадження порушено, було блискавично воно закрите слідчими Нацполіції. Українська правоохоронна система з причин політичних, з причин упередженості і неправового характеру, має негарний вигляд порівняно з правоохоронною системою Панами", – підкреслив адвокат.