 У Панамі відкрили справу проти Портнова, - адвокат Порошенка

Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков на пресконференції 16 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності" .
"13 жовтня було зареєстровано провадження за заявою адвокатів Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею № 384 КК України "за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення", – повідомив адвокат.
Адвокат Порошенка Ігор Головань, своєю чергою, зауважив, що правоохоронні органі іншої країни набагато швидше змогли розібратися в тому, що пан Портнов завідомо подає неправдиву інформацію.
"Далека Панама досить швидко дала належну оцінку тим вигадкам, які пише пан Портнов. Ми дуже сподіваємося, що наші панамські колеги, швидше навіть ніж ми тут, впораються з тим, щоб притягнути до встановленої панамським законом відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, за наклеп, за поширення фейк-ньюз так званих. Наскільки ми зрозуміли наших колег – ці речі є кримінально караними в Панамі", – сказав він.
Водночас Головань зазначив, що в Україні на ці речі дивляться інакше.
"Ми теж, тут в Україні, поставили питання про притягнення пана Портнова до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Було відповідне провадження порушено, було блискавично воно закрите слідчими Нацполіції. Українська правоохоронна система з причин політичних, з причин упередженості і неправового характеру, має негарний вигляд порівняно з правоохоронною системою Панами", – підкреслив адвокат.
Иначе офшор можно оформить только с 51% акций панамца.
"«13 жовтня було зареєстровано провадження за заявою адвокатів Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею № 384 КК Панами «за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення», - повідомив адвокат."
Я хочу бачити 384 статтю КК Панами) Ой дурники! Цензор хоч підправив ахінєю а ці стабільно держать. Бо пєдоботи тупі як їх шеф та й адвокат з прищами на пиці)
Немає в КК Панами 384 статті з таким тестом) 384 стаття з таким текстом це КК України.
Чи може я таки щось пропустив, і у Портнова Панамський паспорт?
В Панаме порняжке шьют дела по УК?
Это как в рашке СК нашим гражданам шьет всякий бред по своим законам шо ли?
паскуда має перебувати за гратами(((
Какая нить порохоскотина даст ответ на вопрос- с каких пор в Панаме регистрируют производство по статьям Уголовного Кодекса Украины???
Это получается, что у Портнова общак конфискуют, который он в Панаме хранит?
Мало того, что Портнов с Украины будет невыездной, так еще и нищий?