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 Політика України, За кордоном
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Все про:Донбас (13331) Клінцевич Франц (7) Радфед Росії (16)

 Якщо це офіційна позиція, мирному врегулюванню на Донбасі кінець, - член Ради Федерації РФ Клінцевич про вимогу розпуску "Л/ДНР"

У Раді Федерації РФ вважають, що озвучена українською стороною умова розпуску терористичних угруповань "Л/ДНР" є "грубим порушенням" Мінських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую Газету".

"Вкрай дивна заява", - заявив член комітету РФ з міжнародних справ Сергій Цеков. Він назвав таку вимогу "грубим порушенням" Мінських угод.

Якщо ж Дарина Оліфер "озвучила офіційну позицію Києва, на процесі мирного врегулювання на Донбасі можна ставити крапку", вважає член комітету РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич.

"Висування українською стороною як обов'язкової попередньої умови виконання нею Мінських угод розпуск ДНР і ЛНР неминуче призведе до зриву цих угод", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня в зоні ООС. ФОТО

Нагадаємо, вчора речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ у Мінську заявила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод можливе, крім іншого, лише за умови розпуску квазіугруповань "Л/ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154123
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что Зештанмаер и его поклонники, дошло вам наконец или нет, что Рашка и не собиралась выполнять условие по разоружению и выводу своих боевиков из дамбаса ни перед выборами ни после?
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"ЛНР-ДНР" - террористические органиции! О чем оно мелет?
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они хотели занять очередные километры в готовых блиндажах, а ВСУ отправить на зиму в чистое поле, но зеленая сопля не справилась с поставленной задачей.
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Точно, ти "дурний, що сало без хліба...". Та саме завдяки тим, кого ви іменуєте, зневажливо, "порохоботами" (а раніше "хахлами", "бендєрами", "украми"), сонце свободи" і не закотилось над Україною... І я горджусь всіма цими "кличками"... Бо це ознака вільної, від вашого впливу, людини... У вас подібних "кличок, , немає... Одна є - "кацап", і вас самих від неї, "бісить"...
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Про вас, довбаків-кацапів, влучно сказав у своєму коментарі учасник форуму ЛО. Щоправда коментар стосувався іншої гарячої точки.
Тож пересычний кацап
"Хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю суннитов шиитам отдать".
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Быдло, готов меня "в лицо" назвать кацапом?
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Ти до кого звертаєшся, ерзамокшань? Ти хоч одну ЛЮДСЬКУ мову знаєш окрім кацапського волапюка?
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Мене не цікавить як ти сцяв. Маєш проблеми - піди до уролога.
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Я готов: Ты-смердячее кацапское быдло. Пшел нах отсюда.
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Вы же кацапы не сторона конфликта?вастамнет,какое ваше дело о чем договариваюся внутриннего конфликта между собой,как вы говорите,че вы так встрепенулись?
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РФ, согласно Минским соглашениям, является гарантом их исполнения, наряду с Германией и Францией....
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Ви вже були учасником чи гарантом Будапештського меморандуму. І Великий договір про дружбу з Україною підписували. Виродки кацапські, мля...
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В спам,сраные *харанты*винторогие, лживые и подлые твари
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точку надо ставить на лбу это клинцевича. лазерным целеуказателем.
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" Около 4 тыс националистов и фермеров вышло на площадь 14.10.19" - репортаж анала 1+1!.. И сказать даже нечего.................
https://www.youtube.com/watch?v=9tbbCneQkpI
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выдать им автоматы, форму и на фронт
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Так вот, что порошенко там подписывал!!!
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Таким образом на поверхность вылазит настоящее содержание "мирного плана". Оказывается под особым статусом предполагалось в "составе" Украины сохранить отдельные ( псевдо)государственные образования " республики" "ЛНР и ДНР", и хотите верьте, хотите нет "восстановление их в признанных административных границах Луганской и Донецкой областей "в полном объеме, т.е. передача в их состав всех украинских районов этих областей. Вы представляете что это такое, а то что подобное планируется и не сомневайтесь ( в ряде СМИ "специалисты" уже начинают пробные вбросы по этому поводу). Считаю что в срочном порядке, что бы при любом раскладе вхождения ОРДЛО в состав Украины, даже на самых минимальных особенностях, уже сейчас административно создавать новые две области из свободных районов луганщины и донеччины , скажем Северодонецкую и Мариупольские области, либо присоединять эти районы соответственно к Харьковской и Запорожской областям. Иначе мы потеряем и то что имеем, не зависимо под каким "соусом" нам это подадут, даже если это будет без "ЛНРо ДНР", а просто "минимальные" особенности или даже без них. Потомы что те регионы в такой степени "заражения" что они разложат и все что к ним присоединят ( тем более что почва там для этого более чем есть)
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Как то Моне не дошло, что Шайтак формула, Зелен формула в рошке не работали и не могут работать. Выписанный в Кремле Минский позор нужно заканчивать. И всавать с колен либо егго, Моню, поставят на колени И 73 %, на это будут спокойно смотреть
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не спокойно, а с жутким воем и разрывами пердаков на форумах.
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В минских бумажках нет ни каких ЛДНР. Идут они все лесом.
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Искал на карте мира не нашел республик ДНР,ЛНР,с кем договариватся и какой нахрен Минский договор,его нет по сути так как ДНР и ЛНР в правовом международном поле не существует
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А в Минских соглашениях и нет никаких лнр-днр и никто от их имени ничего не подписывал - там есть 5 подписей: от Украины, от РФ, от ОБСЕ и еще 2 подписи, никого не представляющие.
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Это товарищъ пиз.....ул, не подумав. Путин сказал, что вид на яйца должен быть сбоку!
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Я уже вчера вечером знал, что формула штанмайера фсё. Народ Украины таки капитулянта зё додавил. Теперь давайте давить слуг-олигархов за распражу украинской земли и индустирии.
Слава Украине-Руси! Украинскому Народу Слава!
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Так на это и рассчитывали. Или думаешь, что Зе и правда думал, что протестов не будет?
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Зеленский, почему не останавливаешь войну? Мы же стрелять прекратили. Что пошло не так? Зебилы, почему ваш гавнокомандующий в такой растерянности?
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Ну да,зебил зуб давал утереть нос Пете,что он закончит войну как станет президентом,который Пётр нажмвался,а теперь ты наживаешся?выходит ,зелёный недопалеон
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Закончить войну или выиграть? Ето абсолютно разные понятия. Закончить можно и войну. Закончить можно и жизнь. Так говорит или предатель или самоубийца. Настоящий патриот и человек будет говорить только о победе и освобождении своих людей и своей земли от окупантов. А насчет закончить войну так ето вряд ли кому то ето удастся с таким соседом рядом. Между Украиной и ********** война длится уже 1000 лет. Она никогда не заканчивалась. Она переходила из активных стадий в более мягкие и наоборот но никогда не заканчивалась. Или ты хочешь сказать что последние 100 лет когда Украина была под окупацией кремлевских комунистов ето была не война а мир? Нет. Когда ты в цепях и кайданах ето не мир а окупация и плен. Так что не верте тем обещальникам которые будут вам обещать закончить войну в Украине кто бы не пришел к власти. Максимум что они могут сделать ето организовать активное сопротивление и перемирие.
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Ну, про тисячу лет Вы загнули. Вспомнился анекдот:
Выступает представитель Украины в ООН:
- Коли наш князь Ярослав пішов у свій поход на печенегів, він вирішив скупатися у річці, залишивши всі свої речи на березі. Так от! Россіяни тоді вкрали його меч!!!
Представитель России:
- Какой князь Ярослав? Какой поход?! Что Вы несёте?!! Да никаких россиян в то время и в помине не было!!!
Представитель Украины:
- Ось! Саме це я і хотів почути.

Но больше 300 лет - да, война идет.
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"Києвом вільно гуляє російський інфовбивця Корчєвніков - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ"

https://youtu.be/-QOk4SXlsS4


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Какие переговоры о мире можно вести с теми, кто устроил войну в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии? Никогда Рашка не отдаст то, до чего дотянулись ее загребущие руки. Надо быть очень наивным, или кретином, чтобы верить в то, что они отдадут Донбасс. Донбасс - инструмент для влияния на Украину в интересах Росии
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И? Нам все равно постоянно нужно поднимать эту тему, чтобы она не забылась и чтобы некоторые Макроны не начали снимать с Рашки санкции. Для того все и делается.
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Ну не понимают ботоферма. А ведь вся логика событий лежит на поверхности - голая и неприкрытая. Они действительно ничего не понимают, или просто у них в методичках ничего другого не написано? Ведь ясно - летят к черту минские договорняки, формулы, хотелки кацапов, Макрона и Меркель и прочая лабуда, но все равно зрада. Ну что там им в шоколад добавляют?
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Поднимать тему, конечно, надо. Но вестись на "Формулу Штайнмайера", под давлением Европы, когда орки не отступают, а наши войска отводят - ошибка и позор, если не больше.
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Tierre Ага, так и будет. Макрон скажет, что войска отводятся, диалог налаживается, можно снимать санкции.
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ну что друзья. мы же все этого хотели всей страной всеми военными, и патриотами такого решения от руководства страны? власть услышала.... за это были по городам пройдены акции ни пяти назад, нет капитуляции!! теперь все довольны вижу и порошенко тоже! хотя они тянули это заявление 5 лет((всё сказано и даже больше чем при экс власти.... только так и не иначе. надеюсь с себя ответственность снимать никто не будет кто выходил против капитуляции, если у путина крышу снесёт и он натворит дел безумных(я вообще то тоже за это...) но теперь будем отвечать абсолютно всей страной зато что будет дальше происходить с войной и погибшими..будем надеяться на лучшее, и ********* ничего не натворит.
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Не плач, борода отклеится. На тебя надежды нет и не было.Такие как ты, сдаются после окрика "ханде хох". И, да, кто такой "ПУТИН"?
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путин такой же ***** как и ты видать...что пишишь мне эту фуйню незная меня что ,где и сколько я пишу .. ты смешной спроси ещё сказать слово (паляныця....) ты такой забавный....
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Любой здравомыслящий человек понимает, что это условие - абсолютно невыполнимо. ЧТо сказать - поздравляю. Теперь либо новый виток войны, либо заморозка на нное количество лет с ежедневными обстрелами. Сказочные идиоты.
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В смысле не выполнимое?Это условие "минских соглашений". это ключивое условие-Украина прекращает войну,РФ ухадит,а пророссийские террористы складывают оружие.
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"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуск ДНР и ЛНРИсточник: https://censor.net.ua/n3154123

Читаем, думаем, вникаем.
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Ватник Иванович Пуйло,ты таки действительно ватное пуйло,если не понимаешь,что для Украины, самый худший вариант,если ***** всунет в тело Украины раковую опухоль под названием лугандон (на условиях *****)

любой другой вариант (продолжение войны,новый виток и т.д.)-меньшее зло для Украины!
остается молить Бога,чтоб побыстрее отправил ***** в ад
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любой другой вариант (продолжение войны,новый виток и т.д.)-меньшее зло для Украины!

Шедевр. Аплодирую стоя. Я, пожалуй, это заскриню. отошлю парочке знакомым воинам на передовой.
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А вы что предпочитаете - капитуляцию? И каким образом капитуляция может прекратить гибель людей? Вы представляете какие репрессии начнутся в случае капитуляции? Широкомасштабного наступления не будет. Даже если существует такая вероятность, то все равно нужно тянуть время и наращивать силы. Дело идет к заморозке и это не худший вариант. Пока живо ***** существенного прогресса достичь не удастся, если, конечно, мир не наложит на кацапстан неподъемных санкций. А мир на это не пойдет, слишком уж много общих интересов.
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Если Вы о формуле Штайнмаера - то ни один адекватно так и не объяснил в чем капитуляция. А по поводу репрессий - впопучленцы себе требовали амнистию, это на заметку
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ни пяти назад -- ни пяди назад

путин -- *****
вообще то -- вообще-то

будем отвечать ... зато что -- за то, что

Вывод: в школу!
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Колючей проволокой их отгородить,. Твари ползучие они конечно и не думали по законам Украины жить.
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я за это всегда был! и писал постоянно про это. но тут и вообщето всем не угодишь...одни одного хотят.вторые другое...третьи своё требуют.... только отгородится .
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згоден, але зеленський вже спростив перетин "лінії розмежування" для осіб, що щастають з окупованих територій.
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Смешно было даже предположить, что ***** хочет мира в Украине.
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На лугандоні вже давно потрібно поставіть точк жирную! Кацпсячий ***** не для того це все починав, йому мир не потрібний. Йому потрібна федералізація України де представники лугандонії будуть в парламенті України блокувати всі законо пов;язані з ЄС та НАТО.
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что же тогда потрох не поставил жирную точку во время правления?
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Кто хочет решать вопрос, ищет способ, а кто не хочет - ищет предлог отказаться.
Видимо, ресурс переговоров исчерпан. Пора вводить миротворцев ООН и создавать буферную зону. Тогда хоть обстрелы прекратятся и наши ребята не будут гибнуть почем зря!
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угу. вето парашки и нет миротворцев. Или парашка в составе миротворцев.
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і то правда.
Але вчергове засвіідчить: параша є агресором. Для Гааги. Якщо, звісно, шмаркля продовжить в Гаазі політику Пороха, Клімкіна та Зеркаль.
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Понимаете, а что с того? Агрессор один из членов совбеза ООН. Нужно реально смотреть на вещи. А реальное положение вещей говорит, что ООН способно только в банановых республиках племена от вырезания друг друга сдерживать. Вы гляньте что в мире творится? Каждый у кого есть мало-мальская сила, извиняюсь за матюки - д@очит как хочет. Саудиты влезли в Йемен, Ливию колбасит уже который год, многострадальную Сирию кто только не рвет на куски - сейчас вон внаглую турки влезли и вообще на всех ложили болт, РФ оккупировала Крым и Донбасс. А что ООН и мировое сообщество? ГЛУБОКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ.
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Так в том то й весь цимус ситуації, що показує, на фактах, конкретно: внутрішня і зовнішня політика України, вироблена ще Порошенком (в частині війни, демократичних реформ в Україні /зокрема, суду, правоохороних органів, ЗСУ, в економіці, тощо/, співпарці з з союзниками, з підтримання і створення антихуйловської міжнародної коаліції, курсу України на ЄС і НАТО, тощо) - є безальтернативною!
А клован переміг на популізмі - заходився все міняти... Бо 73/43%зебілів разом з клованом - дебіли!
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наших ребят гибнет "почем зря" на дорогах в ДТП в 10 раз больше. Давай и на дороги введем "миротворцев ООН".
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блин уважаемый, ну вы сравнили. ДТП - это ДТП. Это "мирская" жизнь. А вот когда тебе хрен пойми откуда мина прилетает или пуля - это совсем другое.
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ДТП - это когда ты едешь спокойно по правилам а какой-то дебил хрен пойми откуда прилетает на встречку и тебя нет. Совсем.
Не хочу показаться циничным, но сейчас потери не такие высокие чтобы из-за них становиться на колени перед Рашей и заключать "мир" на ее условиях.
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только что!
на брифинге "наше фсе" заявило про устойчивое перемирие и тишину (!!!) соблюдающуюся уже несколько дней (!!!) и это ему дает надежду на продолжение разведения и выполнение обязательств и будущую встречу в нормандском формате...
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Тогда пункт про роспуск лыдынры автоматом в пролете.
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та погодим... ему ж говорить что дурному с горы котиться !
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кстати, как вариант. Т.е. слова для прессы одно - то что скормить народу, а по факту другое. Я тоже про это подумал.
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а совєт ********* запитав мнєніє "ЛДНР"? Мо' лугандони с радостью розпустилися б до дідька? А так получаєця, шо ********* примушує їх до тєрорізма
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Почувствовав дыхание Майдана за спиной, Зе испугался до усрачки и слился со Штайнмайера.
Этим он немного оттянул свой конец.
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У кацапов начинает пердаки разрывать. Думали, что хахлов таки нагнули. Ну, это, кстати, сигнал из европы пришёл, там тоже,наверное ******, когда вникли в формулу штанмаера, благодоря протестам и подсказали дрыстайко и дзегенерату, что вы творите, на такое идти нельзя. Хотя, эти суки были уже готовы. Главное, чтобы сейчас кучма не начал извенятся перед смердями и говорить, что вы не так Олифер поняли.
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Ну что Зе, завершил войну прекратив стрелять???

Обосрался, клоун. А теперь давай в Ростов!
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А какое вообще мирное урегулирование возможно при наличии боевиков?)
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все договариваются. и в Афгане и в Чечне, и в Сирии, и в Ливии. Если совсем наглухо не отбитые отморозки.
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Я не пойму единственного -требования Украины и параши по лугандону противоположные и заключение какого либо соглашения НУ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНЫ ! Мне кажется (а этот вывод единственный и он напрашивается сам собой ) ЗЕ специально идет на определённые уступки путлеру чтобы когда всё зайдет в тупик (а это обязательно произойдёт ) сказать Гейропе и нашим друзьям в Штатах ребята ВСЁ ! Украина сделала всё возможное что от неё зависело а параша НИЧЕГО ! Что делать нам теперь но уже с вашей помощью !
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дак просто он предатель вот и все и хватить ему напридумывать шо то - у него нет столько мозгов - обманщик и шут
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ЗЕ специально идет на определённые уступки путлеру чтобы когда всё зайдет в тупик (а это обязательно произойдёт ) сказать Гейропе и нашим друзьям в Штатах ребята ВСЁ ! Украина сделала всё возможное что от неё зависело а параша НИЧЕГО !

1) Уступки - да, было. попытка разведения войск
2) Тупик - уже зашло.
3) Украина сделала всё возможное - а вот тут неверно. Когда ВСУ и впопучленцы с ОБСЕшными патрулями были готовы к разведению, пошла волна протестов, а в Золотое вообще "патриоты" заехали. ОБСЕ зафиксировало, что разведение не состоялось по причине несогласия ВСУ (ВСУ заявило о том что не было 7 дней тишины). но вот в чем заковыка. патрули ОБСе не поехали бы по обе стороны, не нагнали бы столько журналистов, еслибы не было предварительного соглашения. Видео о готовности копрочленцев в сети полно. Вот от такого расклада ЕС знатно прифигел.
И кстати, неразведение войск развязало руки копрочленцам к ежедневным обстрелам, которые и так этим не гнушались.
И это благодаря тому, что ЗЕ все таки не жесткий политик. Если бы разогнал к чертям все эти марши и националистов бы пинком выгнали из Золотого, возможно сегодня бы уже сводки о потерях не читали .
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у нас будушее такое же как и государство - Израиль - 70 лет государству - 70 лет воюют - или так или нет своей страны
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Тем временем, прошу прощения, на "Сру.весне":
Известный военкор Александр Сладков узнал, могут ли граждане Народных Республик Донбасса поступить на службу в Вооружённые силы РФ.
«Могут ли ребята из Донбасса служить в российской армии? Могут, даю подробности". Перемирие, говорите? Вернуть Донбасс в Украину? Ну-ну.
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ну Вас и занесло на помойку! Якщо це офіційна позиція, мирному врегулюванню на Донбасі кінець, - член Ради Федерації РФ Клінцевич про вимогу розпуску "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 5808
А вообще, если серьезно - легко! не зря же там паспорта с бройлером-мутантом раздают
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Якщо це офіційна позиція, мирному врегулюванню на Донбасі кінець, - член Ради Федерації РФ Клінцевич про вимогу розпуску "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 7685 Ватник Иванович Пуйло Помойка, да. Но, когда читаешь там комментарии и материалы, то все иллюзии, о скором мире и договоре с орками, даже не возникают, не то что не проходят.
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Терористи московити проти розпуску московитських терористичних угрупувань))
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Роспуск ЛДНР-это народная позиция.Что ж нам этих дармоедов теперь кормить,что ли?А они нам будут указывать,что и как делать.Никакой федерализации.
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В смысле не выполнимое?Это условие "минских соглашений". это ключивое условие-Украина прекращает войну,РФ ухадит,а пророссийские террористы складывают оружие.
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