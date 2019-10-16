 Якщо це офіційна позиція, мирному врегулюванню на Донбасі кінець, - член Ради Федерації РФ Клінцевич про вимогу розпуску "Л/ДНР"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую Газету".
"Вкрай дивна заява", - заявив член комітету РФ з міжнародних справ Сергій Цеков. Він назвав таку вимогу "грубим порушенням" Мінських угод.
Якщо ж Дарина Оліфер "озвучила офіційну позицію Києва, на процесі мирного врегулювання на Донбасі можна ставити крапку", вважає член комітету РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич.
"Висування українською стороною як обов'язкової попередньої умови виконання нею Мінських угод розпуск ДНР і ЛНР неминуче призведе до зриву цих угод", - підсумував він.
Нагадаємо, вчора речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ у Мінську заявила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод можливе, крім іншого, лише за умови розпуску квазіугруповань "Л/ДНР".
Тож пересычний кацап
"Хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю суннитов шиитам отдать".
https://www.youtube.com/watch?v=9tbbCneQkpI
Слава Украине-Руси! Украинскому Народу Слава!
Выступает представитель Украины в ООН:
- Коли наш князь Ярослав пішов у свій поход на печенегів, він вирішив скупатися у річці, залишивши всі свої речи на березі. Так от! Россіяни тоді вкрали його меч!!!
Представитель России:
- Какой князь Ярослав? Какой поход?! Что Вы несёте?!! Да никаких россиян в то время и в помине не было!!!
Представитель Украины:
- Ось! Саме це я і хотів почути.
Но больше 300 лет - да, война идет.
https://youtu.be/-QOk4SXlsS4
Читаем, думаем, вникаем.
любой другой вариант (продолжение войны,новый виток и т.д.)-меньшее зло для Украины!
остается молить Бога,чтоб побыстрее отправил ***** в ад
Шедевр. Аплодирую стоя. Я, пожалуй, это заскриню. отошлю парочке знакомым воинам на передовой.
путин -- *****
вообще то -- вообще-то
будем отвечать ... зато что -- за то, что
Вывод: в школу!
Видимо, ресурс переговоров исчерпан. Пора вводить миротворцев ООН и создавать буферную зону. Тогда хоть обстрелы прекратятся и наши ребята не будут гибнуть почем зря!
Але вчергове засвіідчить: параша є агресором. Для Гааги. Якщо, звісно, шмаркля продовжить в Гаазі політику Пороха, Клімкіна та Зеркаль.
А клован переміг на популізмі - заходився все міняти... Бо 73/43%зебілів разом з клованом - дебіли!
Не хочу показаться циничным, но сейчас потери не такие высокие чтобы из-за них становиться на колени перед Рашей и заключать "мир" на ее условиях.
на брифинге "наше фсе" заявило про устойчивое перемирие и тишину (!!!) соблюдающуюся уже несколько дней (!!!) и это ему дает надежду на продолжение разведения и выполнение обязательств и будущую встречу в нормандском формате...
Этим он немного оттянул свой конец.
Обосрался, клоун. А теперь давай в Ростов!
1) Уступки - да, было. попытка разведения войск
2) Тупик - уже зашло.
3) Украина сделала всё возможное - а вот тут неверно. Когда ВСУ и впопучленцы с ОБСЕшными патрулями были готовы к разведению, пошла волна протестов, а в Золотое вообще "патриоты" заехали. ОБСЕ зафиксировало, что разведение не состоялось по причине несогласия ВСУ (ВСУ заявило о том что не было 7 дней тишины). но вот в чем заковыка. патрули ОБСе не поехали бы по обе стороны, не нагнали бы столько журналистов, еслибы не было предварительного соглашения. Видео о готовности копрочленцев в сети полно. Вот от такого расклада ЕС знатно прифигел.
И кстати, неразведение войск развязало руки копрочленцам к ежедневным обстрелам, которые и так этим не гнушались.
И это благодаря тому, что ЗЕ все таки не жесткий политик. Если бы разогнал к чертям все эти марши и националистов бы пинком выгнали из Золотого, возможно сегодня бы уже сводки о потерях не читали .
Известный военкор Александр Сладков узнал, могут ли граждане Народных Республик Донбасса поступить на службу в Вооружённые силы РФ.
«Могут ли ребята из Донбасса служить в российской армии? Могут, даю подробности". Перемирие, говорите? Вернуть Донбасс в Украину? Ну-ну.
А вообще, если серьезно - легко! не зря же там паспорта с бройлером-мутантом раздают