 Якщо це офіційна позиція, мирному врегулюванню на Донбасі кінець, - член Ради Федерації РФ Клінцевич про вимогу розпуску "Л/ДНР"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую Газету".

"Вкрай дивна заява", - заявив член комітету РФ з міжнародних справ Сергій Цеков. Він назвав таку вимогу "грубим порушенням" Мінських угод.

Якщо ж Дарина Оліфер "озвучила офіційну позицію Києва, на процесі мирного врегулювання на Донбасі можна ставити крапку", вважає член комітету РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич.

"Висування українською стороною як обов'язкової попередньої умови виконання нею Мінських угод розпуск ДНР і ЛНР неминуче призведе до зриву цих угод", - підсумував він.

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Нагадаємо, вчора речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ у Мінську заявила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод можливе, крім іншого, лише за умови розпуску квазіугруповань "Л/ДНР".