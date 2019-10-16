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 Політика України
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 "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра"

Міська рада Харкова ухвалила звернення до президента України, Верховної Ради та депутатів місцевих рад про підтримку "формули Штайнмаєра" і позиції президента України.

За відповідне звернення, яке сьогодні на сесії зачитав міський голова Геннадій Кернес, проголосували 53 депутати міськради, 12 - проти. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Медіапорт".

Єдиний шлях до припинення війни, - міськрада Харкова підтримала формулу Штайнмаєра 01

Міська рада вимагає від політиків усіх рівнів припинити інсунації навколо "формули Штайнмаєра" та припинити акції "Ні капітуляції". Міськрада своїм зверненням засвідчує повагу президенту та підтримує зусилля щодо повернення до України миру.

За словами голови фракції "Самопоміч" у Харківській міськраді Тараса Сітенка, звернення не обговорювалося під час комісій або спільної комісії.

"Я так розумію, воно з'явилося вночі", — сказав Сітенко, наголосивши, що хоча б через це фракція голосуватиме проти.

"Цю заяву, яку я зачитав, щоб було зрозуміло, і ми могли обговорити, то це звернення обумовлене загостренням внутрішньої ситуації України. Ми бачимо, що було у Харкові, Києві, інших областях України. Є звернення депутатів Львівської, Тернопольської областей зовсім іншого порядку, і до нас також виходили з пропозиціями прийняти... Так як ми підтримуємо президента України.., тому ми винесли це звернення на сесію міськради, я прошу його підтримати", — сказав Кернес і поставив питання на голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154121
 
   
 Топ коментарі
 
как обрадовались зебилы.. их поддержал любитель рузького мира - Гэпа!
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А уж как Бойко ратует за мир! Вся мразь "за Зе"..
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вонючие предатели и сепаратисты!!!
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Ой, бл.дь, ну хто б сумнівався, що одне з найватніших міст підтримає зелених)
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Запитаня а чи потрібний Донбас в такому стані Україні ? Таке враження що нова Зе команда за будь яку ціну хоче повернення Донбасу ,а план москви дуже простий ,Україна фінансує і відбудовує Донбас ( на що треба від 50-100 мільярдів доларів) натомість повний контроль за цими територіями буде здійснювати росія ,а тим часом сепаратиська чума буде безперешкодно розповзатись по всій Україні ,тобто війна поширится на інші регіони,замість того що б робити привабливу Україну ,нас знову тянуть у московський сценарій капітуляції .
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Помнится, на президентских выборах Гепа топил за соевого мародера. Два сапога пара "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9848
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Гепа топить за свою дупу і за своє бабло. На все інше він плювати хотів

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Ух ты! Давайте , пионеры-экспериментаторы, дальше обьединяйте страну своим непрофессионализмом! Шоб половина За фомулу, а половина против. И дальше вбрасывайте горючего материалу в топку федерализма! Спасибо 73 процентам!
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Гепа шукає ходи до Зелі. В наступному році місцеві вибори, а парламентські вибори показали, що Гепа пролітає як фанера над Парижем. Єдиний варіант утриматися біля влади - отримати підтримку Зелі чи хоча б умовити "Слугу" виставити у Харкові спаринг-партнера, в якого Гепа зможе виграти
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В Украине лучше не говорить адекватные вещи и предложения, тут не поймут.
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Правильно, адекватно можешь застрелиться
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Оооой, не могу....парашные жабы сейчас захлебнутся своей брехливой слизью...им нельзя так новости подавать, надо постепенно....
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По мне, так настоящий патриот Украины должен обладать как минимум одним из двух качеств:
1. иметь собственный бизнес в рашке
2. дружить с путиным
Если соблюдаются оба условия, то сомнений в патриотизме у меня нет.
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а харьков не проголосовал еще за присоединение к параше
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Интересно, найдутся какие то ******** типа ахметова,которые организуют митинг в Киеве за формулу штанмаера и погонят всех бюджетников на него, автобусами свозить из ватных городов типа Одессы и Харькова.
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Вот и все. Процесс гражданской войны запущен зелёным недоумком.
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Это он так "объединяет" страну "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8574. ***** потирает потные ладошки
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а где новость как канал перший пети парашенко обосрался в прямом эфире в Харькове?🤣🤣🤣
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давате, начинайте - путин приди))) харьковчане, вам очень хочется пожить как в лугандоне? идиоты
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Мабудь,треба скинутись всією громадою новому кілеру...
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было бы странно, если б эти латентные сепары голосовали иначе))))
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Слабоумные, фуле. Сказывается соседство с )(уйлостаном.
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