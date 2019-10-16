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Все про:Зеленський (3263) мораторій (60) підприємці (128) спрощенка (13) Ковалів Юлія (4) Офіс Президента (129)

 Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич

Офіс Президента Володимира Зеленського та заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів вдаються до маніпуляцій у переговорах із представниками ФОП щодо спрощеної системи оподаткування.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів глава "Союзу захисту підприємництва" Сергій Доротич, передає Цензор.НЕТ.

"ЗАЯВА НА САЙТІ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ

1. Ми не консультувались і не консультували в Офісі Президента України. Ми йшли на обіцяну зустріч з Президентом Володимиром Зеленським , а відбулась зустріч з Юлією Ковалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Казали, що зробимо їх, а зробили нас!" - активісти пікетують ОП через закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2. Представники поінформовані щодо негативних аспектів законопроєктів 1053-1 та 1073. На жаль представник Офісу Президента Юлія Ковалів не вважає аргументами офіційний обрахунок ДРС щодо прогнозних витрат у розмірі 22 млрд грн ринку від запровадження законопроєктів 1053-1, 1073. Так само, як не вважає аргументами наші доводи, які ми подавали у вигляді таблиць і офіційних листів, які були надіслані в Офіс Президента України та Комітет Верховної Ради України.

3. Попри заяви пані Ковалів ми стверджуємо і маємо докази того, що згадані закони спрямовані проти фізичних осіб – підприємців, а не проти схем великого бізнесу, який мінімізує свої витрати завдяки використанню спрощеної системи оподаткування.

4. Ковалів Юлія надає невірну інформацію щодо переляку підприємців від того, що необхідно купляти касовий апарат. На зустрічі були названі ряд пересторог, серед яких вартість касового апарату не принципова, бо принциповими є звітність, первинна документація.

5. На жаль ми стверджуємо, що маніпулятивні дії присутні з боку пані Ковалів Юлії і Офісу Президенту, бо обіцяна зустріч з Президентом Зеленським не відбулась і на зустрічі ми заступнику керівника Офісу Президента надавали чимало вагомих аргументів, які чомусь не були почуті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки фізосіб-підприємців

6. Перемовна група не просила у Глави держави запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.

7. Так само ми не виступали за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена. Ми вимагали зустрічі з Президентом і ВЕТО на законопроєкти 1053-1, 1073.

8. Ми вважаємо за доцільне створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу. Але важливо, у якому форматі буде створена ця рада. Нам не довели цього формату на зустрічі в Офісі Президента.

9. Для ФОПів на спрощенці фактично змінюються умови ведення бізнесу, бо запроваджуються додаткова звітність, облік, програмування проо(рро) і т.п.

На підтвердження всього вищезазначеного є відеозапис нашої зустрічі в Офісі Президента", - розповів Доротич.

Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава Союзу захисту підприємництва Доротич 01
Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава Союзу захисту підприємництва Доротич 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154120
 
   
 Топ коментарі
 
Уроды, они или не понимают что делают или специально убивают самозанятое население. Путь бы рассказал что теперь делать армии фрилансеров (программистам, дизайнерам, маркетологам и т.д.) и другим самозанятым частным специалистам. Закрыться и валить из страны или уходить в тень?
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Що робити? По перше кожному наліпку Зу + 1 на лоба, по друге всім волати: Ми зробили це разом!
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Вот не понимаю этих представителей новых властей, ну нафига пытатся всех обмануть, ну знают же что не прокатит!! И по факту новые власти реально просто хотят нагнуть ФОПы, а на выборах обещали нагнуть ОЛИГАРХОВ!!
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Уроды, они или не понимают что делают или специально убивают самозанятое население. Путь бы рассказал что теперь делать армии фрилансеров (программистам, дизайнерам, маркетологам и т.д.) и другим самозанятым частным специалистам. Закрыться и валить из страны или уходить в тень?
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Що робити? По перше кожному наліпку Зу + 1 на лоба, по друге всім волати: Ми зробили це разом!
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стойла всі вже зайняли - порохоботи свині порошенки .. Тому вільним людям - вільне життя )
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А ти х*ятіна 73відсоткова не можеш не встромити своє зерило з тупим висером)))))
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Ви? Вільні?! "Зебобик", тобі відомий український народний вислів : "гулять на мотузці (вірьовці"? Так і зараз кажуть "гіперактивним" дітям... Це в давні часи, коли вся сім"я працювала в полі, потрібен був контроль за малими дітьми. Так дитині прив"язували до ноги мотузку, довжиною три-чотири метри, або оперізували в поясі, а другий кінець прив"язували до дерева, кілочка... Або давали в руки старим, що вже не могли працювать і швидко рухатись, та залишались дома... От і ви, у "блазенят", на такій мотузці, "вільні"... А пізніше, якщо, не дай бог, "Блазня" з "блазенятами", не зметуть, ви ще "вільнішими" станете... Поки-що маєте змогу тут "гавкать", а потім зможете "гавкать", лише на кухнях...
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это самозанятое население чуть ли не громче всех орало за монику..
Ну, 73% их - точно))
А тут моника шмаркль вытер об них ноги - зассав даже встретится и поговорить..."Мы шли на обещанную встречу с Президентом Владимиром Зеленским, а состоялась встреча с Юлией Ковалив." Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич - Цензор.НЕТ 9643

хотя о чем этот неуч может говорить с ними.. про "фопы потому что 6%"
❝ Іван Верстюк, журнал НВ:
Поясніть вашу позицію про ФОПи. Що чекае айтішників, рекламщиків, маркетологів - всі ці галузі, які звикли бути в статусі ФОПів.
➖ Дивіться, дякую. Ви ж знаєте історію з ФОПами в цілому, ви ж теж ФОП?
➖ Ні.
➖ Ви не ФОП?
➖ Ні, я не ФОП.
➖ А як ви працюєте?
➖ Я...
➖ До речі, я давно хотів запитати, а звідки гроші в вашій компанії НВ?
➖ НВ належить інвестаційній компанії Dragon Capital...
➖ Фіала
➖ І Томаш Фіала
➖ Він громадянин України?
➖ Він громадянин Чехії.
➖ Тобто я маю на увазі, що українські засоби масової інформації фінансуються іноземними компаніями, я правильно зараз розумію?
➖ Dragon Capital це українська компанія.
➖ Но у вас бєнєфіциар, кінєчний бєнєфіциар пан Фіала, який є громадянином Чехії.
➖ Але весь бізнес його на територіі України.
➖ Ну ви маєте на увазі всі ті активи після того, як пан Янукович збєжав, які окупувала компанія Дрегон К
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...
➖ Ну ви маєте на увазі всі ті активи після того, як пан Янукович збєжав, які окупувала компанія Дрегон Кепітал, я правильно розумію?
➖ ...
➖ Я до чого, до чого. До чого, я вам поясню. До чого Янукович? Ну це окремі історії, мда, це таке, да... до чого, да. Я до чого - по перше я завжди говорю про засоби масової інформації, що вони повинні бути незалежними українськими. Вот зараз ми говоримо про земельну реформу і всі кажуть: "Дивиться це ж наша земля, українська земля, тому власниками повинні бути українці, я згоден на сто відсотків і треба це міняти в законі. Далі всі кажуть, а юридичні особи, якщо вони є юридичні особи то бєнєфіциарами кінечними теж повинні бути тільки українці. В мене до вас питання, ну я зараз відповім на ваше да, а чи ви не думаєте, що незалежність засобів масової інформації повинні бути чи громадяни України, якщо це українські засоби масової інформації, чи кінєчнимі бєнєфіциарами, якщо це юридична нууууу особа, як наприклад, я будь-який канал, да? А я потім вам расскажу про квартал 95, і чому там фопи і були, і як вони перейдуть і вони повинні платити за. Чи ви не думаєте, що засоби масової інформації і їх незалежність і які повинні бути всі проукраїнськими, що там кінєчнимі бєнєфіциарами повинні бути громадяни України? Може бути іноземці, приїзжайте наприклад, міняйте паспорт чи здавайте паспорт подвійного громадянства немає і тоді ви захищаете інтереси України особливо в питанні інформаційної незалежності. Ну хоч таке питання.
➖ Мені здається що хай краще медіа володіюсь громадяни ЄС, ніж корумповані олігархи.
➖ Тобто ви не щитаєте тобто ви гадаєте, що в принципі це правильно, якщо громадяни інших країни володіють нашими засобами незалежними засобами масової інформації.
➖ Медіа це бізнес, іноземні інвестиції теж потрібні
➖ Всьо я вас, а земля це бізнес?
➖ І земля це бізнес.
➖ Тобто ви гадаєте, що це правильно якщо землю буде володіти західний іноземні інвестори?
➖ Не бачу в цьому нічого поганого.
➖ Дякую з вами не співпадає думка 80 відсотків українського населення. Окей, далі.
➖ Я про ФОПи.
➖ Я вибачаюсь, про ФОПів, про ФОПів дуже важливо. Дивіться. Як процюває, працює та чи інша компанія ми з вами розуміємо шо було ФОПи. Це нормально коли ФОПи, ФОПи працюють, це нормально. Але коли компанія не захотіла сплачувати нормально податки в білу вийти з тіні, вони придумали, що вони оформляють це, оформлять це на ФОПи і дуже багато ФОПів працюють в одній компанії дуже багато людей, на кожній людині там по десять чєловєк, помічники, секретарі ну ви ж знаєте як це відбувається. Тому і наші хлопці, уряд, я, ви, в принципі не повинен коментувати те, що робить уряд, тому що уряд повинен бути незалежним, ви це прекрасно знаєте, але вони, все що вони хотіли, вони хотіли побороти такі корумповані схеми і в будь якій компанії, ви це розумієте і незалежно від того, чим займається компанія. Ось до чого ці законопрект, ось до чого це було рішення. Я думаю, що вони на правильному шляху і це забезпечить нам і вихід економіки з тіні і дійсно всі повинні сплачувати борги сплачувати податки. ❞
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Ну кто бы сомневался, что оп теперь шарашкина контора... А что там может быть, если у нас и законного президента нет, как оказалось
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Зеленые наперсточники продолжают делать вид, что слышат музыку от стука членом по клавишам, и хотят, чтобы так считали все вокруг.
А вот хрен вам!
Зеля, а как же "президентом должен быть порядочный чеек, фсё"?
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реальні податки повинен платити кожен. Чек на проданий товар ціною більше 100 грн обов'язково, а не роз повідати байки, що чеки( яких ніколи не було скінчились).
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так может начать с налогов которые не заплатил АХМЕТОВ с ПЕТЕЙ там суммы на лярды долларов! а вы собрались бегать за мелочью из которой максимум 1000грн выбьешь и то если догонишь!!
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А еще лучше начать с налогов, которые не заплатили Зеля, Гончарук и их папа Беня. Только официальные долги Бени перед государством превышают 200 млрд.гривен. Только 150 млрд. за Приватбанк хватит чтобы покрыть ВСЕ долги за коммуналку за все время и еще оплатить коммуналку всем жителям Украины на 15 месяцев вперед.
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зебилам нужно намекнуть - что когда беня заплатит все долги, то они могут не платить за комуналку почти 2 года Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич - Цензор.НЕТ 4562
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ви кажете що, Ахметова з Пєтєю не чіпати?
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Нет, всем нужны одинаковые и нормальные правила игры. А не затыкать дырки бюджета ФОПами. Это, как лечить головную боль гильотиной.
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для початку було би добре взагалі розібратися з коштами, що надходять в бюджет і їх використанням, бо багато з них просто розкрадається або витрачається хз на що, з офшорами для зниження оподаткування, а тоді можна і касові апарати ставити
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Да дістав ти вже лахта козлопика зі своїм Пєтєю. Йди скломию прийми ботва лаптенога, передерни на портрет свого Пєті з Ахметкою та заспокойся.
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Ні, він каже, що починать треба з себе... Раз "Блазень" з "блазенятами" кричить про це, то хай подадуть приклад...
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начнем с моники зеленского?))
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
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Вот не понимаю этих представителей новых властей, ну нафига пытатся всех обмануть, ну знают же что не прокатит!! И по факту новые власти реально просто хотят нагнуть ФОПы, а на выборах обещали нагнуть ОЛИГАРХОВ!!
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офис богдана, в котором зе служит презиком, в своем репертуаре: ложь, цинизм, передергивание фактов. а в чем новость?
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Пусть жрут покращення. Большая часть этих ФОПов за ЗЕшляпу и голосовало.
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Хочется услышать тех ФОПов, которые голосовали за...то, что есть (мягко выражаясь). Хотя бы нескольких особей, со словами: "Ну, мы же не понимали, что нас "обули с этим кином про голобородька", думали они молодые, свежая кровь и т.д." ...
****** вы бараны, думающие жопой!!
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Бггг... я надеюсь, основная масса ФОП, голосовала за Шмарклю.... у нас пол рынка радовалась/кувыркалась, в свое время, ждали снижения налогов и тарифов - ляпота! Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич - Цензор.НЕТ 8648
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тепер мають ще один привід для свята
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Он вам ничего не должен,только своей жене и Коломойскому
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Політики брешуть? Хіба це новина?
Здавалося б, ФОПи це, прекрасна основа для створення партії дрібної буржуазії, яка могла б активно захищати свої інтереси і висувати кандидатів зі свого середовища, а не бути на підтанцівках у олігархів. Але, навіть вони досі не спромоглися самоорганізуватися в самодостатню політичну силу. Доки вони цього не зроблять то, будуть нижньою харчовою ланкою для бюрократів. Всі успішні революції починалися з об'єднань як раз дрібної буржуазії.
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А вот в этом месте

стоимость кассового аппарата не принципиальна, потому что принципиальны отчетность, первичная документация.

брешут сами фопы, размазывая по себе зелёные сопли Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич - Цензор.НЕТ 5095
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Почему то мне это лоботомированное стадо зелиного ФОП-лохтората ничуть не жаль. Быдло нужно учить, иначе, как они поймут, что вонючая моча в глазах это божья роса.
Жрите теперь свое зепокращення, не подавитесь только.
Искрення Ваш Беня К.(с)
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значит Налоговому Майдану - быть - вот тупая моника,с этого и начнеться твой закат,хотя с его способностями ,все может быть гораздно раньше
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Надо наконец понять, что всякого рода "Союзи захисту підприємництва" должны подпадать под антитрастовое законодательство и должны быть законодательно запрещены как инструмент монопольного сговора.
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То, буде ФОП-профсоюз і тут вже нікуди не дінешся. А боротися з профсоюзами дуже не політкоректно- Захід не зрозуміє.
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Президент явно некомпетентная личность по всем вопросам,малый бизнес заявляет - зеля убирайся пока все не испоганил.
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