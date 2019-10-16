 Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів глава "Союзу захисту підприємництва" Сергій Доротич, передає Цензор.НЕТ.

"ЗАЯВА НА САЙТІ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ

1. Ми не консультувались і не консультували в Офісі Президента України. Ми йшли на обіцяну зустріч з Президентом Володимиром Зеленським , а відбулась зустріч з Юлією Ковалів.

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2. Представники поінформовані щодо негативних аспектів законопроєктів 1053-1 та 1073. На жаль представник Офісу Президента Юлія Ковалів не вважає аргументами офіційний обрахунок ДРС щодо прогнозних витрат у розмірі 22 млрд грн ринку від запровадження законопроєктів 1053-1, 1073. Так само, як не вважає аргументами наші доводи, які ми подавали у вигляді таблиць і офіційних листів, які були надіслані в Офіс Президента України та Комітет Верховної Ради України.

3. Попри заяви пані Ковалів ми стверджуємо і маємо докази того, що згадані закони спрямовані проти фізичних осіб – підприємців, а не проти схем великого бізнесу, який мінімізує свої витрати завдяки використанню спрощеної системи оподаткування.

4. Ковалів Юлія надає невірну інформацію щодо переляку підприємців від того, що необхідно купляти касовий апарат. На зустрічі були названі ряд пересторог, серед яких вартість касового апарату не принципова, бо принциповими є звітність, первинна документація.

5. На жаль ми стверджуємо, що маніпулятивні дії присутні з боку пані Ковалів Юлії і Офісу Президенту, бо обіцяна зустріч з Президентом Зеленським не відбулась і на зустрічі ми заступнику керівника Офісу Президента надавали чимало вагомих аргументів, які чомусь не були почуті.

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6. Перемовна група не просила у Глави держави запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.

7. Так само ми не виступали за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена. Ми вимагали зустрічі з Президентом і ВЕТО на законопроєкти 1053-1, 1073.

8. Ми вважаємо за доцільне створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу. Але важливо, у якому форматі буде створена ця рада. Нам не довели цього формату на зустрічі в Офісі Президента.

9. Для ФОПів на спрощенці фактично змінюються умови ведення бізнесу, бо запроваджуються додаткова звітність, облік, програмування проо(рро) і т.п.

На підтвердження всього вищезазначеного є відеозапис нашої зустрічі в Офісі Президента", - розповів Доротич.



