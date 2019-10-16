 Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів глава "Союзу захисту підприємництва" Сергій Доротич, передає Цензор.НЕТ.
"ЗАЯВА НА САЙТІ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ
1. Ми не консультувались і не консультували в Офісі Президента України. Ми йшли на обіцяну зустріч з Президентом Володимиром Зеленським , а відбулась зустріч з Юлією Ковалів.
2. Представники поінформовані щодо негативних аспектів законопроєктів 1053-1 та 1073. На жаль представник Офісу Президента Юлія Ковалів не вважає аргументами офіційний обрахунок ДРС щодо прогнозних витрат у розмірі 22 млрд грн ринку від запровадження законопроєктів 1053-1, 1073. Так само, як не вважає аргументами наші доводи, які ми подавали у вигляді таблиць і офіційних листів, які були надіслані в Офіс Президента України та Комітет Верховної Ради України.
3. Попри заяви пані Ковалів ми стверджуємо і маємо докази того, що згадані закони спрямовані проти фізичних осіб – підприємців, а не проти схем великого бізнесу, який мінімізує свої витрати завдяки використанню спрощеної системи оподаткування.
4. Ковалів Юлія надає невірну інформацію щодо переляку підприємців від того, що необхідно купляти касовий апарат. На зустрічі були названі ряд пересторог, серед яких вартість касового апарату не принципова, бо принциповими є звітність, первинна документація.
5. На жаль ми стверджуємо, що маніпулятивні дії присутні з боку пані Ковалів Юлії і Офісу Президенту, бо обіцяна зустріч з Президентом Зеленським не відбулась і на зустрічі ми заступнику керівника Офісу Президента надавали чимало вагомих аргументів, які чомусь не були почуті.
6. Перемовна група не просила у Глави держави запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.
7. Так само ми не виступали за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена. Ми вимагали зустрічі з Президентом і ВЕТО на законопроєкти 1053-1, 1073.
8. Ми вважаємо за доцільне створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу. Але важливо, у якому форматі буде створена ця рада. Нам не довели цього формату на зустрічі в Офісі Президента.
9. Для ФОПів на спрощенці фактично змінюються умови ведення бізнесу, бо запроваджуються додаткова звітність, облік, програмування проо(рро) і т.п.
На підтвердження всього вищезазначеного є відеозапис нашої зустрічі в Офісі Президента", - розповів Доротич.
Ну, 73% их - точно))
А тут моника шмаркль вытер об них ноги - зассав даже встретится и поговорить..."Мы шли на обещанную встречу с Президентом Владимиром Зеленским, а состоялась встреча с Юлией Ковалив."
хотя о чем этот неуч может говорить с ними.. про "фопы потому что 6%"
❝ Іван Верстюк, журнал НВ:
➖ Поясніть вашу позицію про ФОПи. Що чекае айтішників, рекламщиків, маркетологів - всі ці галузі, які звикли бути в статусі ФОПів.
➖ Дивіться, дякую. Ви ж знаєте історію з ФОПами в цілому, ви ж теж ФОП?
➖ Ні.
➖ Ви не ФОП?
➖ Ні, я не ФОП.
➖ А як ви працюєте?
➖ Я...
➖ До речі, я давно хотів запитати, а звідки гроші в вашій компанії НВ?
➖ НВ належить інвестаційній компанії Dragon Capital...
➖ Фіала
➖ І Томаш Фіала
➖ Він громадянин України?
➖ Він громадянин Чехії.
➖ Тобто я маю на увазі, що українські засоби масової інформації фінансуються іноземними компаніями, я правильно зараз розумію?
➖ Dragon Capital це українська компанія.
➖ Но у вас бєнєфіциар, кінєчний бєнєфіциар пан Фіала, який є громадянином Чехії.
➖ Але весь бізнес його на територіі України.
➖ Ну ви маєте на увазі всі ті активи після того, як пан Янукович збєжав, які окупувала компанія Дрегон К
➖ Ну ви маєте на увазі всі ті активи після того, як пан Янукович збєжав, які окупувала компанія Дрегон Кепітал, я правильно розумію?
➖ ...
➖ Я до чого, до чого. До чого, я вам поясню. До чого Янукович? Ну це окремі історії, мда, це таке, да... до чого, да. Я до чого - по перше я завжди говорю про засоби масової інформації, що вони повинні бути незалежними українськими. Вот зараз ми говоримо про земельну реформу і всі кажуть: "Дивиться це ж наша земля, українська земля, тому власниками повинні бути українці, я згоден на сто відсотків і треба це міняти в законі. Далі всі кажуть, а юридичні особи, якщо вони є юридичні особи то бєнєфіциарами кінечними теж повинні бути тільки українці. В мене до вас питання, ну я зараз відповім на ваше да, а чи ви не думаєте, що незалежність засобів масової інформації повинні бути чи громадяни України, якщо це українські засоби масової інформації, чи кінєчнимі бєнєфіциарами, якщо це юридична нууууу особа, як наприклад, я будь-який канал, да? А я потім вам расскажу про квартал 95, і чому там фопи і були, і як вони перейдуть і вони повинні платити за. Чи ви не думаєте, що засоби масової інформації і їх незалежність і які повинні бути всі проукраїнськими, що там кінєчнимі бєнєфіциарами повинні бути громадяни України? Може бути іноземці, приїзжайте наприклад, міняйте паспорт чи здавайте паспорт подвійного громадянства немає і тоді ви захищаете інтереси України особливо в питанні інформаційної незалежності. Ну хоч таке питання.
➖ Мені здається що хай краще медіа володіюсь громадяни ЄС, ніж корумповані олігархи.
➖ Тобто ви не щитаєте тобто ви гадаєте, що в принципі це правильно, якщо громадяни інших країни володіють нашими засобами незалежними засобами масової інформації.
➖ Медіа це бізнес, іноземні інвестиції теж потрібні
➖ Всьо я вас, а земля це бізнес?
➖ І земля це бізнес.
➖ Тобто ви гадаєте, що це правильно якщо землю буде володіти західний іноземні інвестори?
➖ Не бачу в цьому нічого поганого.
➖ Дякую з вами не співпадає думка 80 відсотків українського населення. Окей, далі.
➖ Я про ФОПи.
➖ Я вибачаюсь, про ФОПів, про ФОПів дуже важливо. Дивіться. Як процюває, працює та чи інша компанія ми з вами розуміємо шо було ФОПи. Це нормально коли ФОПи, ФОПи працюють, це нормально. Але коли компанія не захотіла сплачувати нормально податки в білу вийти з тіні, вони придумали, що вони оформляють це, оформлять це на ФОПи і дуже багато ФОПів працюють в одній компанії дуже багато людей, на кожній людині там по десять чєловєк, помічники, секретарі ну ви ж знаєте як це відбувається. Тому і наші хлопці, уряд, я, ви, в принципі не повинен коментувати те, що робить уряд, тому що уряд повинен бути незалежним, ви це прекрасно знаєте, але вони, все що вони хотіли, вони хотіли побороти такі корумповані схеми і в будь якій компанії, ви це розумієте і незалежно від того, чим займається компанія. Ось до чого ці законопрект, ось до чого це було рішення. Я думаю, що вони на правильному шляху і це забезпечить нам і вихід економіки з тіні і дійсно всі повинні сплачувати борги сплачувати податки. ❞
А вот хрен вам!
Зеля, а как же "президентом должен быть порядочный чеек, фсё"?
https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
****** вы бараны, думающие жопой!!
Здавалося б, ФОПи це, прекрасна основа для створення партії дрібної буржуазії, яка могла б активно захищати свої інтереси і висувати кандидатів зі свого середовища, а не бути на підтанцівках у олігархів. Але, навіть вони досі не спромоглися самоорганізуватися в самодостатню політичну силу. Доки вони цього не зроблять то, будуть нижньою харчовою ланкою для бюрократів. Всі успішні революції починалися з об'єднань як раз дрібної буржуазії.
стоимость кассового аппарата не принципиальна, потому что принципиальны отчетность, первичная документация.
брешут сами фопы, размазывая по себе зелёные сопли
Жрите теперь свое зепокращення, не подавитесь только.
Искрення Ваш Беня К.(с)