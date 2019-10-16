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 РПГ, гранати і набої: на Луганщині виявлені два сховки зі зброєю і боєприпасами терористів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Луганській області СБУ виявила дві схованки зі зброєю, раніше обладнаних бойовиками терористичної організації "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в фейсбуці.

"З підземної схованки на території недобудованого санаторію у селі Запорізьке Старобільсьского району правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-22, тротилову шашку вагою 200 грамів, підривач, три гранати, гранатометний постріл ВОГ-25 та велику кількість патронів для автомата Калашникова.

За оперативною інформацією, вказаний арсенал залишив місцевий житель, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань та брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПГ, протипіхотна міна, гранати і 4 тис. набоїв: на Луганщині виявлено схрон, облаштований учасником НЗФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

РПГ, гранати і набої: на Луганщині виявлені два сховки зі зброєю і боєприпасами терористів, - СБУ 01

Інший схрон виявлено у селі Райгородка Новоайдарського району. За інформацією спецслужби, схованку також облаштував учасник одного з бандугруповань так званої "ЛНР". У дворі нежилої приватної оселі зловмисник приховав чотири бойові гранати РГД-5 та Ф-1, чотири запали та майже 400 набоїв калібру 7,62 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гранати, запали і вибухівка: на Сумщині та Житомирщині виявили арсенал військових засобів ураження, - СБУ. ФОТОрепортаж

Обидва бойовики незаконних збройних формувань перебувають у розшуку.

РПГ, гранати і набої: на Луганщині виявлені два сховки зі зброєю і боєприпасами терористів, - СБУ 02

У межах відкритих кримінальних проваджень за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
РПГ, гранати і набої: на Луганщині виявлені два сховки зі зброєю і боєприпасами терористів, - СБУ 03
Фото: прессслужба СБУ

Заходи щодо виявлення арсеналів зброї проводилися спільно з поліцією і саперами оперативно-тактичного угруповання "Північ" Збройних Сил України.

РПГ, гранати і набої: на Луганщині виявлені два сховки зі зброєю і боєприпасами терористів, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154117
 
 
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Я не собираюсь ничего покупать, но при таком кол-ве оружия в стране сколько стоит на черном рынке гранатомет? Просто интересно стало...
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Hình ảnh bạn chia sẻ về vũ khí bạn chia sẻ khá hấp dẫn.

fnaf
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Что за патроны по 15 штук в обойме?Внешне вроде как на советские не похожи.
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