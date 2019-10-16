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Все про:імпічмент (126) Конгрес США (303) США (5656) Джуліані (55)

 Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані відмовився виконати повістку Конгресу і передати йому документи в межах розслідування про імпічмент.

Джуліані заявив, що вважає розслідування незаконним. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

У листі адвоката Джуліані на адресу юриста лідерів Палати представників йдеться про незаконність розслідування, яке ведуть законодавці. Інформація про діяльність Джуліані в Україні, яку хочуть отримати конгресмени, захищена таємницею відносин юриста із клієнтом і "привілеєм виконавчої влади", йдеться в листі.

Адвокат Джон Сейл назвав повістку для Джуліані надмірною, обтяжливою і такою, що вимагає документів, що виходять за межі законного розслідування.

Агентство зазначає, що комітет з розвідки Палати представників вимагав, щоб Джуліані передав їм документи, пов'язані зі спробами Трампа переконати українського президента Володимира Зеленського почати розслідування щодо його потенційного конкурента на виборах США Джо Байдена, не пізніше 15 жовтня.

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Відмова Джуліані може змусити комітет запросити необхідні документи через суд, пише Reuters.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154112
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп ,Джулиани и еже с ними это американская мафия и по совместительству агенты ФСБ ,ну или наоборот ... Джулиани отказался передать Конгрессу документы о своей деятельности в Украине - Цензор.НЕТ 1215
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Та не будет никакого импичмента. На это уже даже времени нет. Идет предвыборная борьба, на сей раз более грязная, чем обычно, только и всего. Кстати, Джулиани и Ко сами заварили всю эту кашу, вот пусть и расхлебывают. А то им бы очень хотелось, чтобы расхлебывала ее Украина. Ага, щас.
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Трамп ,Джулиани и еже с ними это американская мафия и по совместительству агенты ФСБ ,ну или наоборот ... Джулиани отказался передать Конгрессу документы о своей деятельности в Украине - Цензор.НЕТ 1215
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А еще бы. Я одно не могу понять: как мог такой матерый волк как Джулиани вляпаться во все это дерьмо? Отправить двух гопников к Бене, прикрываясь якобы благими намерениями, открыто вмешиваться в политику суверенного государства. На что надеялся? Что ему все это сойдет с рук? Что политические противник этим не воспользуются? Стареет, что ли?
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Так он деньги сильно любит, не хочет быть разносчиком пиццы.
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Теперь Джулиани надо осторожнее быть, может случайно не проснуться не те таблетки снотворные приняв. Трампу второй свидетель как был до этого Манафорт не нужен перед импичментом
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Ну вот и всьо. Все смелые обвинения Трампа опонентов коту под хвост.
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Это только в постсовковых бандустанах "на нет и суда нет", а в цивилизованных странах нежелание поЦиента сотрудничать в отмазку не канает, как и клетчатые одеяла. Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 5003. "Отказ Джулиани может вынудить комитет запросить необходимые документы через суд, пишет Reuters." Источник: https://censor.net.ua/n3154112. Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 5003
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Отказ Джулиани косвенно подтверждает вину Трампона, так что не "вот и все", а вс Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 6277 е только начинается
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украина це серый кардинал соединенных штатов америки
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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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рудик це большая шляпа, ему надо было брать в советники хитромудрого виталика и все было бы ништяк
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У крутого адвоката Джулиани есть адвокат! Ну и маразм!
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