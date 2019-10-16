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 Політика України
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Все про:гральний бізнес (84) Гетманцев (31)

 Якщо нелегальний гральний бізнес залишиться, то ми даремно прийшли до влади, - Гетманцев

Глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що якщо через три місяці після прийняття закону про гральний бізнес не будуть закриті нелегальні гральні точки, то влада не пройшла тест.

"Так, влада не пройшла тест, ми даремно прийшли до влади. Бо це ж в малому проявляється велике. Тобто, якщо ми не можемо владнати це питання (нелегальний гральний бізнес. - Ред.), то ми так само і в інших місцях не можемо владнати", - зазначив нардеп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Все, що ми бачимо з вами на вулицях - зараз це все втемну. Аби це припинити, необхідна політична воля", - додав він.

На уточнююче питання, чи означає це, що для закриття нелегального грального бізнесу потрібна воля міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Гетманцев відповів:

"Зокрема. Зокрема потрібна воля Авакова. Ну, напевно, необхідно ще і сприяння прокуратури. Але для того, аби прикрити нелегальний гральний бізнес сьогодні, необхідна виключно політична воля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон 1210 вимагає доопрацювання, - Гетманцев

"Ми його приймемо цей законопроєкт. І це буде така червона лінія, після якої вже нелегального грального бізнесу бути не повинно. Якщо він залишиться, то ми даремно прийшли до влади.

Ми повинні ухвалити закон, ми повинні одразу після прийняття закону припинити весь нелегальний гральний бізнес, який існує", - сказав Гетманцев.

На питання, як реагуватиме він сам, якщо зрозуміє, що нелегальні заклади не зникли, політик відповів:

"Буду думати. Я зараз не готовий відповісти на це питання. По-перше, я його підніму на найвищому рівні, і будемо визначатися. Будемо спробувати його вирішувати, якщо  не буде вирішуватися, то будемо вирішувати, що робити нам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154110
 
 
 Топ коментарі
 
Шакалы,бояться не успеть набить карманы.
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Уже невозможно слушать этих зеленых идиотов...
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Порохобот, а не мог бы ты поконкретней сказать - Порошенко - вор и мародёр, а то вы начинаете его отмазывать, обобщая и навешивая на Порошенко то, чего он не делал?
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роль Порошенка в історії України ще не зовсім зрозуміла і не оцінена.
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Дуже сподіваюсь що "роль" та "справи" Порошенка невздовзі отримають відповідну оцінку у відповідних органах.
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Но ты же её оценил, даже не понимая её, когда под другой статьёй сказал, что вторым требованием было Посадить Порошенко? :D

Мой пост:

ВКЛ_это_мы_01
А разве не посадить Порошенко было первое требование?
16.10.2019 11:14

Ответ на него:
Адвокатик
второе

16.10.2019 11:35
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- Я пошутил, - забормотал он, - я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!..(с)
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- Отлично-с, - поспокойнее заговорил он, - дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?
- Что ж ему говорить… Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

- Чьи интересы, позвольте осведомиться?
- Известно чьи - трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
- Почему же вы - труженик?
- Да уж известно - не нэпман.
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- Ты меня спрашиваешь, может ли Ланцелот победить Дракона? Я тебе отвечаю как сыну, искренно. Может. Один раз не побояться, собраться с силами взять его за глотку и мордами, наступив на хвост, и мордами его, гада, понимаешь... Вот так думают некоторые, и ошибаются. Потому что нашего Дракона победить может только он сам. Он и не таких побеждал, как он. Теперь подумаем, нужно ли ему это?
- Не хочешь, папа, по-человечески?
- Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. Вернее, сошел, но не до такой степени.
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Шакалы как раз то сейчас набивают карманы пользуясь тем что налоги платить не нужно.
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Действительно,обещал зелюк понизить тарифы населению,а понизил кало- мойскому,,а 73 % идиотов будут платить повышеные тарифы за себя и еще разницу за Е-беню.
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чи правильно ви прийшли, чи ні хз. але говорити про те що має право на життя нелегальний бізнес----ідіотизм вищої проби
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Уже невозможно слушать этих зеленых идиотов...
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Ужас,это просто 47 хромосома от кацапов,малоросы с изуродованным восприятием реальности,отнять и поделить ,всех расстрелять, несогласных повешать.
Сталинские мутанты.
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Вы зря пришли к власти безотносительно того, останется игорный бизнес или нет.
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по большому счету ЗЕльные вообще зря на свет родились - бесполезные микроорганизмы Якщо нелегальний гральний бізнес залишиться, то ми даремно прийшли до влади, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1787
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А разве не посадить Порошенко было первое требование?
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Нелегальный игорный бизнес останется так или иначе и поделать с этим ничего нельзя ибо не платить налоги всегда приятней чем платить ... Если нелегальный игорный бизнес останется, то мы зря пришли к власти, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4404
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а скажите так про коррупцию, кумовство и воровство...
а то... игорный бизнес))))
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Ну так Аваков на месте, какие еще вопросы?
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если не победите нелегальный игровой бизнес то возглавите обязательно
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В даному конкретному випадку я підтримую Гетьманцева: гральний бізнес має бути легалізовано.
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Т.е. главная их задача прихода к власти - контроль за игорным бизнесом? Ну это и понятно, ведь для шуллеров игорный бизнес -это святое.
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На одной Троещине около сотни игровых заведений и не смотря на яркие огни их власть не видит
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Так зебобы из хотят узаконить, все они видят им обидно что прибыль мимо их рыла течет,место бороться с этим , решение - нагреть руки на этом. Зевласть пришла не сделать Украину лучше ,а успеть урвать пока они у корыта.
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Скільки існує незалежна Україна стільки ведеться "боротьба" з ігорним бізнесом, з контрабандою, з незаконним видобутком бурштину, з незаконною вирубкою лісів, з незаконними забудовами, з хабарництвом з... - і в результаті цієї "боротьби" в Україні появились кілька сотень доларових мільйонерів а краща працездатна частина народу України із за злиднів масово виїжджає за кордон в пошуках хоч якогось заробітку щоб прокормити свої сім'ї. Нинішні новоспечені "слуги" народу в цій "боротьбі" не виключення тим більше що ще достеменно не відомо якому народу вони більше служать?
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Принять закон о игорном бизнесе не просто нужно, а необходимо! Это будет очень хорошим делом.
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