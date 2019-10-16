 Українці з подвійним громадянством масово приїхали голосувати на виборах в Угорщині: місцеві обурені

Про це повідомляють угорські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Місцеві вибори відбулися в Угорщині в неділю, 13 жовтня.

"У деяких селах ледь не дійшло до бійки. Особливо напруженою ситуація виявилася в селі Кішпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Населення села збільшилося за один день майже вдвічі", - пише портал.

Між місцевими жителями та українцями, які приїхали на вибори, стався конфлікт. Незалежний кандидат Норберт Абрі описує його так: "Село повстало проти подвійних громадян. Люди не хочуть, щоб вони тут щось вирішували!".

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За словами Абрі, місцевим жителям довелося постійно чергувати біля виборчої дільниці. Вони не пропускали в приміщення людей, яких привозили в село з України. Журналісти зняли, як місцеві жителі кричали їм в обличчя: "Геть звідси! Не вам вирішувати, хто буде мером!".

Загалом на виборах спробували проголосувати близько 200 осіб, які не живуть у селі.

Одна місцева мешканка повідомила, що в її будинку якимось чином виявилися прописаними українці, але вона про це нічого не знала.

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Подібна схема "підвозу" осіб з подвійним громадянством із Закарпаття була зафіксована і на виборах в Угорщині навесні 2018 року. Тоді закарпатець визнав, що організував тисячу голосів за партію Віктора Орбана. Справа навіть дійшла до суду.