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 Українці з подвійним громадянством масово приїхали голосувати на виборах в Угорщині: місцеві обурені

Жителі прикордонних угорських сіл заявляють, що до них на вибори приїжджали з України автобуси, заповнені людьми з українсько-угорським громадянством.

Про це повідомляють угорські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Місцеві вибори відбулися в Угорщині в неділю, 13 жовтня.

"У деяких селах ледь не дійшло до бійки. Особливо напруженою ситуація виявилася в селі Кішпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Населення села збільшилося за один день майже вдвічі", - пише портал.

Між місцевими жителями та українцями, які приїхали на вибори, стався конфлікт. Незалежний кандидат Норберт Абрі описує його так: "Село повстало проти подвійних громадян. Люди не хочуть, щоб вони тут щось вирішували!".

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За словами Абрі, місцевим жителям довелося постійно чергувати біля виборчої дільниці. Вони не пропускали в приміщення людей, яких привозили в село з України. Журналісти зняли, як місцеві жителі кричали їм в обличчя: "Геть звідси! Не вам вирішувати, хто буде мером!".

Загалом на виборах спробували проголосувати близько 200 осіб, які не живуть у селі.

Одна місцева мешканка повідомила, що в її будинку якимось чином виявилися прописаними українці, але вона про це нічого не знала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль

Подібна схема "підвозу" осіб з подвійним громадянством із Закарпаття була зафіксована і на виборах в Угорщині навесні 2018 року. Тоді закарпатець визнав, що організував тисячу голосів за партію Віктора Орбана. Справа навіть дійшла до суду.

Українці з подвійним громадянством масово приїхали голосувати на виборах в Угорщині: місцеві обурені 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154107
 
   
 Топ коментарі
 
Сами дают гражданство и сами удивляются! Йобики одним словом !
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Ну наконец то мадьярі узнают что такое карусели Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены - Цензор.НЕТ 1327
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Мадьяры, время разбрасывать камни и время собирать камни.
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Сами дают гражданство и сами удивляются! ****** одним словом !
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Они могли включить пункт- чтобы людям с двойным гражданством не голосовать. Но ведь они же ХОТЯТ их голосов? Точно *****.
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Запретить гражданам голосовать (не важно, сколько у них других паспортов и гражданств) - как ты себе это представляешь? Это противоречит конституции!
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Так конституции же разные бывают. Им ничего не стоит внести в конституцию такой вычурный пункт. В США к примеру есть целый штат- Пуэрто Рико. В страну входят- а от военной повинности были освобождены, и голосовать не имели права. Обама лишь недавно их уравняла.
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вот пусть Венгры сначала Конституцию переделают, а потом возмущаются.
А то паспорта раздали, а теперь скулят!
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Так для этого ****** им и дают гражданство, Голоса сейчас, знаете, не дешево стоят. А наши местные ****** и за 10 баксов свой голос продадут.
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Создают ******* - за ******** эти завезенные и голосуют. Но не все же венгры ******** поддерживают...
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Даешь больше пачпортов - хороших и разных! Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены - Цензор.НЕТ 7142
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- Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. (с)
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Куда возвращаться и зачем ? Кто хочет возвращаться в ад и зачем в ад возвращаться? Я ещё в 1992 понял где ад на земле .
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я подозреваю, что определения ада можно по разному интерпретировать, но вцелом согласен!
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первый закон эммиграции гласит: возвращаться - плохая примета!
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Не понятно- чем возмущены венгры? Наоборот- их выборы пользуются интересом и массовой явкой избирателей.
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надо получить всем паспорта и выбрать им Порошенко
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А еще Порошенко тебе в штаны ср№т
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Ну так кровь то угровских племен. Кочевники из южного урала и северного поволжья. В свое время гуцулов выгнали в горы и сами заселили низовья Карпат. Только кацапы их называют венграмы, а мы угорцями. А мадьяри вымешленное название, что бы скрыть откуда они там взялись.
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Гунны в своем продвижении на запад во времена ВПН дошли до Зап.Европы. Но артефактов, связанных с ними больше всего (на порядок) находят в Угорщине. Громе того, угры шли в те же места через Киев в 8 веке. Это говорит о связи угро-финского народца (кацапы) с Хунгар (угорцами) и с тупыми агрессивными гуннами.
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гунны и угры - это вообще о разном, хватит ахинею лепить.
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тю... а говорили их очень ждут...на исторической родине...
отак и получиться - и там не нужны и тут нагрешили
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Так появляются скитальцы-агасферы.
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на исторической родине их не ждут, они хотят на территории Украины себе кусок прихватизировать
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Когда тебе дают медальку - посмотри на неё с обратной стороны...пока не поздно.
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Ну наконец то мадьярі узнают что такое карусели Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены - Цензор.НЕТ 1327
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Одни граждане страны возмущены голосованием "других" граждан страны??? Да это фашизм в центре Европы!
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і не кажіть. Це, просто громадянський конфлік.
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Ждем когда на президенских віборах в Венгрии победит Балога
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хай подивляться на "рузький мір" бо вони думають, що це лише дешевий газ і російські туристи.
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Мадьяры, время разбрасывать камни и время собирать камни.
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Бггг) так то ваше же правительство старается, чтоб кацапам угодить, но как говориться -дай дураку молиться, он и лоб готов расколоть...
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сперва єти ублюдки раздают свои утлевелі налево-направо, а теперь возмущені? Віражаем глибоку стурбованність))))
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Брешуть, українці ьуди на вибори не їздили то, все їх родичі мадьяри. Спитайте у Сіярто. Це, просто громадянський конфлікт серед мадьяр.
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Шо венгры..... доигрались с выдачей паспортов.....
Надеюсь это только цветочки
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Такой тип людей. Им что двойное гражданство втихаря получать, что каруселить на выборах. Без разницы. 50 евров дадут и норм. Венгрия приветствую новых граждан.
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Вы же радовались, что паспорта Венгрии с удовольствием берут закарпатцы . А те, кто продал свою Родину продаст и свой голос. Бумкранг
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******, за что боролись, на то и напоролись. Надо им Зеленского выбрать Українці з подвійним громадянством масово приїхали голосувати на виборах в Угорщині: місцеві обурені - Цензор.НЕТ 595
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Тот случай, когда хочеться сказать обеим сторонам, "понаехавшим" и "аборигенам": жрите теперь.. двумя руками черпайте... только не обляпайтесь...
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Скули великі, а лоб низький. Невже важко збагнути, що займаючись на міждержавному рівні підлим шахрайством (видача паспортів), це обов'язково відіб'ється на власній країні.
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Тепер новоспечені львівські румуни і угорці з Сихова і Левандівки також зможуть голосувати на виборах у Румунії і Угорщині !!! РумуніяНаш і УгорщинаНаш !!!
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Вначале раздают свое гражданство на лево и на право, а потом "ой а че это они голосуют".
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Доречі не тільки закарпатці мають паспорти мадяр і румунів. Повно паспортизованих живе і на Львівщині, Франківщині, Тернопільщині, про Закарпаття і Чернівці взагалі мовчу
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Ну, пускай за это поцелуют Орбана и Сийярто в оппу.
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Вообще запретить голосовать людям у кого больше одного гражданства, всем странам. Гражданство должно быть одно в принципе.
Хочешь и там и тут, забудь о праве влиять на жизнь и там и тут.
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не можна дозволяти голосувати в тих країнах
де не живеш постійно, або не живеш останні 5 -7 років. наших за кордоном теж це стосується. а проти паспортів інших країн, я взагалі не проти, крім звичайно кацапського
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Ха-ха. приехали. Они думали. что граждане-хозяева. а всего лишь лошади и мулы.
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Придурки Это наши еще не понаехали туда учиться, лечиться и за пенсиями. НО! - не за горами тот день!..
зы: гыгы мадьярские долбо*бики вообразили, что они путен Букашки мелкие, нелепые, безмозглые Еще сами не поняли, "многоходовочники" недоделанные, во что вляпались!
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богдан -андрей сейчас напишет , что ездили голосовать за деньги.
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