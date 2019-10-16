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 Політика України
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Все про:ГПУ (3262) Правоохоронні органи (253) прокуратура (1923) прокурор (371) Переатестація (59)

 Прокурори оскаржили в Окружному адмінсуді Києва наказ Рябошапки про переатестацію

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Генеральної прокуратури України щодо оскарження Порядку проходження прокурорами атестації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Резонанс.

Зокрема, серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати Наказ Генерального прокурора України №221 від 03.10.2019, яким було затверджено вищезгаданий порядок.

Крім того, разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення. Позивач просить суд зупинити дію наказу Генерального прокурора України №221 від 03.10.2019 до вирішення справи по суті та набрання судовим рішенням законної сили.

Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ

Тим часом ГПУ повідомила, що станом на 17:00 10 жовтня 2019 року, тобто через тиждень після початку прийому заяв від прокурорів на проходження атестації і переведення на роботу в нові органи прокуратури, 5 640 прокурорів подали такі заяви, що становить майже 50% від загальної кількості прокурорів в Україні.

"Станом на 08.10.2019 начебто тільки 15,1% прокурорів від загальної чисельності усіх прокурорів України погодилися на публічне приниження власної гідності, у тому числі на розгляд стосовно себе анонімок, які є поза законом, - написала 9 жовтня 2019 року у соцмережі "Фейсбук" ексстарша слідча Генпрокуратури України з особливо важливих справ Галина Климович. - Сподіваюсь, що це - не страх перед сумнівними тестами й безглуздими процедурами, а саме захист у такий спосіб особистої гідності й честі, а ще - цивілізований спротив беззаконню".

Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154106
 
 
 Топ коментарі
 
- Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров, - сетовал великий комбинатор, - и распределяет жизненные блага в плановом порядке.(с)
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Хорошо клоуну подмахнул-хотя я понимаю,что работа такая ！
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А если бы на месте рябошапки дурачок какой то был?
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Бояться потвори.. Що їх час прийшов - в чистять повністю цю нечистт
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Приліпити емблему ПС до зе... "Сильний" тактичний хід, враховуючи те, що націоналісти зараз, м'яко кажучи, не сильно підтримують зе.
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Хорошо клоуну подмахнул-хотя я понимаю,что работа такая ！
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- Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров, - сетовал великий комбинатор, - и распределяет жизненные блага в плановом порядке.(с)
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Проще распустить єтот орган и создать новій чем все єти телодвижения
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логично, что они зря деньги за должости платили?????????(((((((((( дно пробиваем дальше
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Я вам скажу навіть більше, з досить компетентних джерел відомо що, декаданс в прокуратурі почався з часів Євнуховича, коли навіть заплачені за посаду гроші нічого не гарантували. Яка ницість вразила прокурорські ряди, коли навіть не повертали гроші або звільняли через декілька місяців після призначення, коли людина ще не змогла відбити капіталовкладення!
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Яка переатистація, коли люди заплатили такі грубі гроші за посади?
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Какая переаттестация!! Все законы позабыты,судим как бог на душу положил. А тут -на тебе,переаттестация. Так на работе может не 10К,а 100 шт. прокуроров остаться!
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Не хвилюйтеся. "Нові" також занесуть відповідну суму й усе буде "збалансовано".
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Люди несуть гроші не для того аби їх на атистації ганяли. Де тобі "чесний" прокурор кожні пару років набере по 100 тисяч баксів? Це шо, він тільки на дядю мусить працювати?
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Я вважаю, що треба "апґрейдити" свій статус новою сумою. Ребешапка також не в карти грати прийшов і не влаштовувати з генпрокуратури благодійний фонд. Він точно не схожий на "мати_терезу" Хоча, подейкують, що вона могла заткнути таких "ребешапок" пачками собі за пасок
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чим далі тим ваша хвороба прогресує і прогресує)
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Любую реформу в Украине нужно начинать с уничтожения гадюшника ОАСК. Ибо эти вовковские проститутки блокируют любые антикоррупционные реформы.
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следует новую прокуратуру и суд замутить,
а старых взять и утопить ...
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Прокурорская мафия будет валить Рябошабку. Его будут обливать грязью в СМИ пока ЗЕ его не уволит и тем самым признает что он ничего не может сделать в силовых структурах.
Авакова (МВД) ЗЕ тоже не может снять с должности.
ЗЕ оказывается импотентно запертым в своем кабинете с кучкой советников-фантазеров и все его назначения и указы попросту будут игнорироваться или передаваться в суды...
А время идет и зимой начнется тарифный майдан.
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рябошапку валит не прокурорская мафия, а его идиотизм. как может быть генеральным прокурором человек - не дня не работавший в этой структуре? еще и замов таких же понабирал. и уже руководителей областных прокуратур так же назначать начал. это как стоматолога поставить руководить хирургическим отделением, и начать набирать вместо нейрохирургов - гинекологов. вроде как все они медики, но бл.ять, совсем разные
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Спасибо тебе великий Зе, что есть у нас островок прогрессивного судопроизводства в котором можно обжаловать все, даже Закон всемирного тяготения Исаака Ньютона и Общую теорию относительности Альберта Энштейна. И ведь пойдут навстречу обездоленному прокурорскому люду сопереживающие и добрые судьи Окружного админсуда и отменят не только переаттестацию, но и любые другие богомерзкие благоглупости, а вместе с нимиотменят и здравый смысл.
Потому что человек в мантии- это же Человек, а тот... который... он, он тоже человек невченый, но и……… зачем же, это же ведь очень и очень. ДА-Да! …… но НЕТ!!!
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що шоколадне болото, що зелене болота, але ,то все є тільки болото
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Впору делать ставки на победителя в этих безумных скачках. Я ставлю на Окружной административный суд Киева. Он победит при любых раскладах. А вот кто проиграет?
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Не будь так уверен - эти проститутки отнюдь не всесильны.
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толку от этой реформы? все равно старые коррупционеры по итогу остануться на своих местахх, а сократят условных уборщиц, архивистов и охранников с проходной
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попытка провести реформу должна засчитываться как реформа, тогда в конце будет достаточное количество балов, которое можно предъявить обществу...)))
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Правоохранительная и судебная система Украины вызывает не то чтобы усмешку, а уже какой-то нездоровый смех.... Начать с того, что в стране действуют два!!!!! председателя Конституционного суда.... Причем оба, совершенно законные!
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