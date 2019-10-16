 Прокурори оскаржили в Окружному адмінсуді Києва наказ Рябошапки про переатестацію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Резонанс.

Зокрема, серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати Наказ Генерального прокурора України №221 від 03.10.2019, яким було затверджено вищезгаданий порядок.

Крім того, разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення. Позивач просить суд зупинити дію наказу Генерального прокурора України №221 від 03.10.2019 до вирішення справи по суті та набрання судовим рішенням законної сили.

Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ

Тим часом ГПУ повідомила, що станом на 17:00 10 жовтня 2019 року, тобто через тиждень після початку прийому заяв від прокурорів на проходження атестації і переведення на роботу в нові органи прокуратури, 5 640 прокурорів подали такі заяви, що становить майже 50% від загальної кількості прокурорів в Україні.

"Станом на 08.10.2019 начебто тільки 15,1% прокурорів від загальної чисельності усіх прокурорів України погодилися на публічне приниження власної гідності, у тому числі на розгляд стосовно себе анонімок, які є поза законом, - написала 9 жовтня 2019 року у соцмережі "Фейсбук" ексстарша слідча Генпрокуратури України з особливо важливих справ Галина Климович. - Сподіваюсь, що це - не страх перед сумнівними тестами й безглуздими процедурами, а саме захист у такий спосіб особистої гідності й честі, а ще - цивілізований спротив беззаконню".

Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.