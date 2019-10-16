 П'яний 14-річний підліток на мотоциклі збив пішохода на Львівщині, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 2:25 на автодорозі "Жидачів-Журавно" в одному з сіл Жидачівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, чотирнадцятирічний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом "Спарк", скоїв наїзд на пішохода, 26-річного мешканця міста Стрий. Унаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнали пішохід, водій мотоцикла та його 16-річний пасажир.
За висновками медиків, водій двоколісного транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також встановлено, що водійського посвідчення він не отримував.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.
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Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старичку извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.
-- Требую протокола! -- с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего Я помчался далее.
Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее....
родителям привет! оплачивайте и лечение и моральную травму пострадавшим и моральное уродство дитятки... то ли еще будет!