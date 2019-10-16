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 П'яний 14-річний підліток на мотоциклі збив пішохода на Львівщині, - поліція

На Львівщині 14-річний підліток, керуючи мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на пішохода.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 2:25 на автодорозі "Жидачів-Журавно" в одному з сіл Жидачівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, чотирнадцятирічний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом "Спарк", скоїв наїзд на пішохода, 26-річного мешканця міста Стрий. Унаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнали пішохід, водій мотоцикла та його 16-річний пасажир.

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За висновками медиків, водій двоколісного транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також встановлено, що водійського посвідчення він не отримував.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154103
 
 
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а у нас сегодня кошка родила вчера котят
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По-моему- это сейчас больше от вас самих зависит. Еврей сейчас с вами связываться не станет- у него дела поважнее. А самосуды помогут хорошо. После чего наказание можно будет привести в порядок и узаконить.
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Папашу к компенсации лечения и ВСЕХ убытков пострадаВШИм и государству, и аннулировать права.

Алкашу после совершеннолетия отложить выдачу прав на 5 лет.
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Як взагалі можна їздити п'яним на мотоциклі? Мені одного разу довелось проїзати 600 метрів після 30 грамм (!) горілки. Ну нах! Горілка і мотоцикл повністью несумісні.
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На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала.

Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старичку извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.

-- Требую протокола! -- с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего Я помчался далее.

Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее.... П'яний 14-річний підліток на мотоциклі збив пішохода на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4772
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Повну відповідальність за такі події мають нести батьки які виховали таке дурне дитя і впхали йому в лапи мотоцикла.
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если оно уже в таком возрасте не понимает вреда алкоголя на ************* организм и преступной безответственности - сесть за руль (да хоть велика) пьяным... то что много говорить?
родителям привет! оплачивайте и лечение и моральную травму пострадавшим и моральное уродство дитятки... то ли еще будет!
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Если сын участника АТО, то - понять и простить!
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