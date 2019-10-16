 П'яний 14-річний підліток на мотоциклі збив пішохода на Львівщині, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 2:25 на автодорозі "Жидачів-Журавно" в одному з сіл Жидачівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, чотирнадцятирічний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом "Спарк", скоїв наїзд на пішохода, 26-річного мешканця міста Стрий. Унаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнали пішохід, водій мотоцикла та його 16-річний пасажир.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція. ФОТОрепортаж

За висновками медиків, водій двоколісного транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також встановлено, що водійського посвідчення він не отримував.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.