 "Укрзалізниця" планує до кінця року запустити в аеропорт "Бориспіль" новий поїзд українського виробництва, - Кравцов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
"До кінця року ми запустимо на цьому маршруті (залізничний вокзал – аеропорт "Бориспіль". - Ред.) новий поїзд українського виробництва. Це + додаткові рейси і збільшення пасажиропотоку. Зараз - понад 3 тисячі пасажирів на добу", - написав він.
Водночас Кравцов додав, що проєкт Kyiv Boryspil Express - надпопулярний: "З плюсів: навігатор показує, що автівкою з аеропорта до офісу УЗ їхати 1,5 години. Мости, як завжди, в заторах. Експрес довозить за 40 хвилин. Транспорт надійний, чіткий розклад, чисто, стюарди молодці. Мінуси: терміново треба збільшувати частоту курсування експресів. І ставити на маршрут новий додатковий рухомий склад. У годину пік - у вагонах щільно".
Також, за словами глави "Укрзалізниці", майже готова зупинка на станції "Видубичі", яку буде відкрито до кінця року.
Зелебобы, вы недостойны чтобы вами правили Порошенко и Гройсман.
Ваш потолок - это деревенский дурачок на самокате.
какие там стрелки и семафоры, вы откуда вещаете?? одна стрелка и семафор, чтобы выехать с вокзала на СВОЮ ветку.. а вы наверное во снах ее видели...
Вам бы матчасть изучить для начала.
на пригородных маршрутах, вместо 10 вагонов по 4, максимум 6 вагонов ездят..
под воротами Моторвагонных депо поляки стоят и забирают всех спецов-техников по ж.д. т.к. у последних - 5000 - 6000 грн. з/п, а у керивныцтва по 500 000 грн. Работяги все это видят, плюются и уезжают..
Можно пускать салют?
Пафосные идиоты....... у вас 70% состава на износ, а вы "до 2020 го..... 1 поезд.....".
Это как грося с дорогами!