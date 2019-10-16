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Все про:аеропорт (402) Бориспіль (272) Укрзалізниця (827) Кравцов Євген (83)

 "Укрзалізниця" планує до кінця року запустити в аеропорт "Бориспіль" новий поїзд українського виробництва, - Кравцов

"Укрзалізниця" планує до 2020 року запустити новий потяг українського виробництва в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"До кінця року ми запустимо на цьому маршруті (залізничний вокзал – аеропорт "Бориспіль". - Ред.) новий поїзд українського виробництва. Це + додаткові рейси і збільшення пасажиропотоку. Зараз - понад 3 тисячі пасажирів на добу", - написав він.

Водночас Кравцов додав, що проєкт Kyiv Boryspil Express - надпопулярний: "З плюсів: навігатор показує, що автівкою з аеропорта до офісу УЗ їхати 1,5 години. Мости, як завжди, в заторах. Експрес довозить за 40 хвилин. Транспорт надійний, чіткий розклад, чисто, стюарди молодці. Мінуси: терміново треба збільшувати частоту курсування експресів. І ставити на маршрут новий додатковий рухомий склад. У годину пік - у вагонах щільно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов

Також, за словами глави "Укрзалізниці", майже готова зупинка на станції "Видубичі", яку буде відкрито до кінця року.

Укрзалізниця планує до кінця року запустити в аеропорт Бориспіль новий поїзд українського виробництва, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154100
 
   
 Топ коментарі
 
Во как Гройсман "наворовал": построил в Борисполь железку, в 20 (двадцать) раз дешевле че первоначальный китайский проект.
Зелебобы, вы недостойны чтобы вами правили Порошенко и Гройсман.
Ваш потолок - это деревенский дурачок на самокате.
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Я щитаю што избирателям Зеленского нужно запретить пользоваться этим поездом.
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Этот "борец за волю народную", с "Лахты", просто не изучал дорожное строительство... Учил я, когда-то, "Инженерное дело". И там - строительство "рокад", "путей подвоза"... Простая ветка железнодорожная, под тепловозную тягу, стоит, в зависимости от грунта, в несколько раз дороже, по деньгам, материальным средствам, рабсиле и времени, чем автодорога... Одна насыпь чего стоит! А там же ещё и шпалы, рельсы, разгрузочно-погрузочные платформы,ж/д оборудование... Вон, "кацапы" объездную ж/д ветку, в обход Украины, через Ростовскую область, построили... А она "тонуть" начала - не проверили грунты, а они "хлипкие" оказались. При "переувлажнении" расплывается насыпь, как дерьмо...
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- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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да не надо - а то зелень обзавидуеться)))))
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Нет! Они скажут, что это ОНИ сделали вместе!!!
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Трудится, в поте лица... На "Лахте", просто так, денег не платят... Пахать нужно... Ты ему ответил - а ему "капнуло"... (Примерно, как сейчас мобильные операторы, трудятся. Сижу на платформе, жду электрички. Приходит СМС, от оператора. Открываю: анекдот. Прочитал, улыбнулся, выключил. Потом, смотрю - со счёта начали каждый месяц исчезать деньги. Стал разбираться. Оказывается, они, "по умолчанию", включили мне "дополнительную развлекательную услугу". Еле "отбрыкался", доказывая, что я согласия, не давал...).
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При чем тут помпа? Маршрут удачен и пользуется популярностью. Это главное
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а вспомни, как тяжело цей экспресс запускался, агенты путена повсюду, где можно пакостили и мешали движу в борисполь
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Новое, часто, требует притирки и тестирования. За каждым гвоздем стоят года опыта и куча идей и патентов. Любой инженер знает об этом
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а сколько зрады было вылито на этот поезд? Зебени вовсю ныли что там никто не будет ездить, дорого, у людей нет денег на самолеты и т.п. и поезд нужен только для распила денег и будет пустой.
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Во как Гройсман "наворовал": построил в Борисполь железку, в 20 (двадцать) раз дешевле че первоначальный китайский проект.
Зелебобы, вы недостойны чтобы вами правили Порошенко и Гройсман.
Ваш потолок - это деревенский дурачок на самокате.
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Я щитаю што избирателям Зеленского нужно запретить пользоваться этим поездом.
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а избирателям парашенки бежать впереди него с цветами!)))
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Не. Казлов-зелебобов гонять паравозными гудками.
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чтоб ты знал, построить не электрофицированную ж.д. ветку БЕЗ сигнализации и связи - проще простого.. Проще и дешевле чем построить автодорогу..
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Вы, наверное, что-то несвежее скушали. Не бывает железных дорог без сигнализации и связи. Там есть всё: автоматика, семафоры, связь, новые платформы, стрелки, эстакада через трассу Киев-Харьков. Там нет только контактной сети.
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так именно контактная сеть и стоит дорого, и ее тяжело и долго сделать...
какие там стрелки и семафоры, вы откуда вещаете?? одна стрелка и семафор, чтобы выехать с вокзала на СВОЮ ветку.. а вы наверное во снах ее видели...
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СтрЕлок: три там где колея отходит от остальной магистрали; одна у платформы на конечной станции в Борисполе.
Вам бы матчасть изучить для начала.
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Этот "борец за волю народную", с "Лахты", просто не изучал дорожное строительство... Учил я, когда-то, "Инженерное дело". И там - строительство "рокад", "путей подвоза"... Простая ветка железнодорожная, под тепловозную тягу, стоит, в зависимости от грунта, в несколько раз дороже, по деньгам, материальным средствам, рабсиле и времени, чем автодорога... Одна насыпь чего стоит! А там же ещё и шпалы, рельсы, разгрузочно-погрузочные платформы,ж/д оборудование... Вон, "кацапы" объездную ж/д ветку, в обход Украины, через Ростовскую область, построили... А она "тонуть" начала - не проверили грунты, а они "хлипкие" оказались. При "переувлажнении" расплывается насыпь, как дерьмо...
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Ты что, издеваешься? А как ты их "вычислишь"? Сейчас уже считается "дурным тоном" заявить, что ты голосовал за "зелёных" - равнозначно признать себя умалишённым... "Блазень" распорядился, чтобы депутаты от СН носили, вместо значка депутата ВР (жовтоблакитный флажок), значок зелёного цвета. Но ребята "вкурили", чем это "пахнет" - типа "Вот идёт "зебил"!", и перестали его одевать... Ну, правильно - сначала смеются, а потом и "морду бить", начнут! Так "Блазень" стал сильно возмущаться, по этому поводу... Разумков УЖЕ возмущается игнорированием ими заседаний, и требует внести законопроект о лишении мандата, за "прогулы"... Скоро начнётся "публичное клеймение позором" и "исключение из партии"...
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капец - пустить состав..а перемог на целое десятилетие!!)))...
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Запустить состав просто. Купили и запустили. Главное как преподать. Сначала "планируем", Потом "будет", потом "обязательно будет", "вот-вот", "сегодня", "уже". Ну и по накатанной - "вот уже год как... благодаря... счастливые пассажиры...". Кароч, инфоповодов с мильён и начальнег - молодэц.
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Изначально было понятно что сильно плотно. Ещё год ждать, бред. Можно и обычную электричку пустить. В Домодедово ходят, зато места всегда было полно. Не ездил пять лет, не знаю как там сейчас
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откуда их брать эти электрички?
на пригородных маршрутах, вместо 10 вагонов по 4, максимум 6 вагонов ездят..
под воротами Моторвагонных депо поляки стоят и забирают всех спецов-техников по ж.д. т.к. у последних - 5000 - 6000 грн. з/п, а у керивныцтва по 500 000 грн. Работяги все это видят, плюются и уезжают..
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Вот этого как раз нам и не хватало...Зоопарк.
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Ну, да... Но теперь это будет не "плохой гиперлуп" Омеляна, а "хороший" - Криклия...
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Это вжэ ПЕРЕМОГА?!!!!!
Можно пускать салют?

Пафосные идиоты....... у вас 70% состава на износ, а вы "до 2020 го..... 1 поезд.....".
Это как грося с дорогами!
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Ребят, может быть не надо украинского производства? Купите нормального - российского (Трансмашхолдинг) - http://времяроссии.рф/specproj/novye-moskovskie-elektrichki
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