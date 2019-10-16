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Все про:УДО (37) Оцерклевич (2) Рудь Сергій (1)

 Зеленський звільнив Оцерклевича з посади начальника УДО, призначивши замість нього Рудя

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони (УДО) України та призначив на цю посаду Сергія Рудя.

Відповідні укази №755/2019 и №756/2019 від 16 жовтня опубліковані на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Іншим указом №754/2019, також від 16 жовтня, президент присвоїв Оцерклевичу військове звання генерал-майора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Гелетея з посади начальника УДО, призначивши замість нього учасника боїв за Донецький аеропорт Оцерклевича (оновлено)

Рудь раніше був співробітником Інституту УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згідно з його декларацією про майно і доходи за 2016 рік, він отримав 219,7 тис. грн зарплати в інституті УДО і 4,7 тис. гонорарів та інших виплат. У власності у нього тоді був будинок у Києві площею 67 кв.м. і дві земельні ділянки у Вінницькій та Хмельницькій областях, а також автомобіль 2012 р.в., у його дружини - будинок і земельна ділянка в Хмельницькій області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154099
 
 
 Топ коментарі
 
Непривыкаемое словосочетание-Владимир Зеленский президент...просто сюр
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Точно,до сих пор как то надеюсь, что закроется занавес,спектакль закончится,и клоуны уйдут со сцены.
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Нормалёк Оцерлевич стартонув за 5 років з капітана до генерал-майора! Зеленський звільнив Оцерклевича з посади начальника УДО, призначивши замість нього Рудя - Цензор.НЕТ 7771
Україна - країна можливостей!
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Непривыкаемое словосочетание-Владимир Зеленский президент...просто сюр
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Точно,до сих пор как то надеюсь, что закроется занавес,спектакль закончится,и клоуны уйдут со сцены.
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Тогда они Сердючку какую-то выберут вместо мистера Бина,главное,чтоб смешно...
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Поздно спохватились батенька.

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что США вновь не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74 сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, в конце сентября США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью Йорке, 10 сотрудникам МИД РФ, в том числе Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета ********* Косачеву.

Кроме того, ряд российских дипломатов не смогли принять участие в форуме «Диалог Форт Росс» в США в начале октября из-за невыдачи им американских виз.
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Я так понимаю для тебя украинцы и рузгие один народ,как вы и палестинцы Зеленський звільнив Оцерклевича з посади начальника УДО, призначивши замість нього Рудя - Цензор.НЕТ 2327
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А мне нравится как у пециков подгорает Зеленский уволил Оцерклевича с должности начальника УГО, назначив вместо него Рудя - Цензор.НЕТ 8291
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а у Юлькиных или голосистых или опожоповцев все устраивает...
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Да было бы из за чего подгорать. Вообще то практика показывает ,если часть имущества переписана на жену, значит боиться чел, а если есть чего бояться значит не все так чисто в плане его обогащения.Ну пришла к власти еще одна дурилка картонная,хитрозадый ,ни у кого не подгорает,это зебилы веселятся, когда им палец показывают.
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та хай люба буде дурилкаа, замість опуєвшого жирного бариги, який зажирів на народній бідності. І хай ще дві дурілки прийдуть, щоб хоч одна свиня сіла і надовго.
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Сам то понял что написал?
"Пусть придут не семеро ,хотя бы в четвером.."
Финиш.
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фамилии уволенных и назначеных внушают осторожный оптимизм в части эффективности процесса
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Особенно в плане УГО, весьма эффективное "покращення",уже лизнул так лизнул,-не глядя.
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Нормалёк Оцерлевич стартонув за 5 років з капітана до генерал-майора! Зеленський звільнив Оцерклевича з посади начальника УДО, призначивши замість нього Рудя - Цензор.НЕТ 7771
Україна - країна можливостей!
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От і пан редактор страшенно обурюється :"Возмутительная наглость и оскорбление офицерского корпуса в Украине. Позор тому, кто так бездарно раздает государственные звания, и тому, кто имеет наглость такие подачки принимать, никакого понятия об офицерской чести ..." .А нє,вибачте,це він про охоронця Порошенка Федорова.Значить Оцерклевич нормальний чорт,заслужив.
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Как говорится, очко жим-жим у Зели...
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любий би н його місці окраажв себе тими кому довіряє., жирноголовий робив те самісіньке.
пси
жаль, що повторює справу папєрєдніків---паплюже державні нагороди і звання.
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Зачем было выбирать это чмо если попереднык "робив те самісіньке."?
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шоб попередня падлюка сіла, хіба це не зрозуміло?
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Не понятно,судя по твоему коменту ,главный враг у тебя как и кацапов -Порошенко,а то что на его место придут не один ,а два негодяя, это тебя не тревожит. Как быстро вы вскрываетесь, вас не благосостояние Украины тревожит,не ее безопасность,а чтобы нейтрализовать неугодного кремлю Пороха. Попробуйте, чем быстрее мы открутим голову зеленой гидре,тем быстрее Украины излечится от 73% прокацапленных.
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по - перше: я тобі ніколи не втикав, тому, коли бачу тикання незнайомій людині, не маю наміру серйозного сприйняття будь якого опонента.
по-друге: саме через потрошенка і є сьогоднішне благосостояніє укрїнців
по третє: не буде прецедента з покаранням винного посадовця самого високо рангу, ніколи нічого нормального в цій країні не буде. ( як і до цього не було).
четверте: саме несприйняття ніякого мнєнія, окрім свого-- вказує на низьку культуру освіти і вузький спектр розуміння політичних процесів. А звідси, навішувння ярликів направо і наліво.
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Ну почему же, я поняла твое мнение,пусть посадят Порошенко а на его место придут две дурилки,и сразу наступит "покращення",вы выбрали идиота,которой реально вредит Украине и ждете наказанй и покращення во главе с двумя новыми дурилками? Серьезно?
Ты или тролль кацапский или просто нееадекват.
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Кацапская метода,ничего удивительного,для кацапов покращення только если Порошенко будет нейтрализован ,а там... чем хуже будет в Украине ,тем лучше кацапам,и пусть придут на место одного негодяя - два, главное чтобы Порох глаза не мозолил.
Консерва кацапская взбухтела , не могу я пойти ,куда ты меня послал ,там тебя уже полгода вертят..
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Не приписывай им то, чего в них нет.

Они просто реально тупые.
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Спаплюжені давно. Одним генералом (героєм) більше, одним менше - нічого не міняє. Поваги ні до звання, ні до нагороди нема. То хай нагороджують один одного хоч кожен день. Колись таке вже було.
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Правильно натворили делов выбрав клоуна,а теперь-"сгорел забор ,пускай горит и хата"
Это уже пик идиотизма от зелюков.
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УРА! В Україні з'явився
ще один ГЕНЕРАЛ!...
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@tZEinform

Для Богдана и Коломойского смена Купола - очень неприятная новость. А то что новым начальником УГО стал человек как то связанный с Бакановым - совсем неприятная новость.
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@tZEinform

Рудь назначен по протекции Баканова. Работал инструктором-преподавателем в Киевском институте УГО. Откуда его знает Баканов и что их связывает - нам неизвестно.









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@tZEinform

Указом №755/2019 Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО. Оцерклевич - человек Богдана-Коломойского.
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Новоназначенный Рудь числился заместителем Максима Донца, который в настоящее время возглавляет личную охрану президента.
Ранее Донец работал в службе безопасности Игоря Коломойского.

Это все, что надо знать о независимой от Коломойского Монике Зеленски.
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И даже в этой не политической новости отметился порохоскот, это сюрреализм. Дякую тобі боже що я не кацап-порохоскот!
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