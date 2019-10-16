 Зеленський звільнив Оцерклевича з посади начальника УДО, призначивши замість нього Рудя

Відповідні укази №755/2019 и №756/2019 від 16 жовтня опубліковані на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Іншим указом №754/2019, також від 16 жовтня, президент присвоїв Оцерклевичу військове звання генерал-майора.
Рудь раніше був співробітником Інституту УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згідно з його декларацією про майно і доходи за 2016 рік, він отримав 219,7 тис. грн зарплати в інституті УДО і 4,7 тис. гонорарів та інших виплат. У власності у нього тоді був будинок у Києві площею 67 кв.м. і дві земельні ділянки у Вінницькій та Хмельницькій областях, а також автомобіль 2012 р.в., у його дружини - будинок і земельна ділянка в Хмельницькій області.
Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что США вновь не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74 сессии Генассамблеи ООН.
Напомним, в конце сентября США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью Йорке, 10 сотрудникам МИД РФ, в том числе Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета ********* Косачеву.
Кроме того, ряд российских дипломатов не смогли принять участие в форуме «Диалог Форт Росс» в США в начале октября из-за невыдачи им американских виз.
"Пусть придут не семеро ,хотя бы в четвером.."
Финиш.
Україна - країна можливостей!
пси
жаль, що повторює справу папєрєдніків---паплюже державні нагороди і звання.
по-друге: саме через потрошенка і є сьогоднішне благосостояніє укрїнців
по третє: не буде прецедента з покаранням винного посадовця самого високо рангу, ніколи нічого нормального в цій країні не буде. ( як і до цього не було).
четверте: саме несприйняття ніякого мнєнія, окрім свого-- вказує на низьку культуру освіти і вузький спектр розуміння політичних процесів. А звідси, навішувння ярликів направо і наліво.
Ты или тролль кацапский или просто нееадекват.
Консерва кацапская взбухтела , не могу я пойти ,куда ты меня послал ,там тебя уже полгода вертят..
Они просто реально тупые.
Это уже пик идиотизма от зелюков.
ще один ГЕНЕРАЛ!...
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@tZEinform
Для Богдана и Коломойского смена Купола - очень неприятная новость. А то что новым начальником УГО стал человек как то связанный с Бакановым - совсем неприятная новость.
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@tZEinform
Рудь назначен по протекции Баканова. Работал инструктором-преподавателем в Киевском институте УГО. Откуда его знает Баканов и что их связывает - нам неизвестно.
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@tZEinform
Указом №755/2019 Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО. Оцерклевич - человек Богдана-Коломойского.
Ранее Донец работал в службе безопасности Игоря Коломойского.
Это все, что надо знать о независимой от Коломойского Монике Зеленски.