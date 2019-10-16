 Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку"

Таку думку у Facebook висловив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Англії у справі "Приватбанку" проти [колишнього співвласника Ігоря] Коломойського та інших" може бути не менш сенсаційним, ніж наша футбольна перемога над Португалією. По-перше, це рішення підказує, що в юридичних баталіях треба запастися терпінням на роки. Так було зі справою "3 мільярдів". Так було і є з усіма міждержавними спорами України проти Росії. По-друге, у справах такої складності остаточне так чи ні на вашу користь складається з мільйона суто юридичних питань", - написав він.
За словами чиновника, у справі колишніх акціонерів банку є низка "дуже далекосяжних висновків".
"Суд підтвердив право українського банку позиватися до англійських компаній у провадженні в Англії, а також відповідно до Луганської конвенції (йдеться про швейцарський Лугано, а не про український Луганськ), і до компаній з третіх країн, за умови, що позови проти іноземних відповідачів є "тісно пов’язаними" з його позовами проти англійських відповідачів. Ця правова позиція може стати революційною для "деофшоризації" української економіки. Тому що ховати гроші в комфортних юрисдикціях у Європі вже не вийде. Далі лише справжні сміттєві офшори, з якими перестає працювати глобальна фінансова система", - вважає Качка.
Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.
У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.
Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.
В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.
У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".
"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.
4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.
Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.
Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.
Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.
18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.
Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".
До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
Хрен вам люмпенам а не "офшорни гроши".
если бы не Корломойский, рюський мир был бы в лучшем случае по Днепру
Каломойский: А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт
Так что засунь себе 2014 год куда подальше.
Наприклад у 2014
а не по словам у 2019. Ембіцил
НЕ ВЕРЮ!
Не говорите про теперешние наши зеленые суды.
Разницу в состоянии понять или нет?
для этого нужно свое налоговое (читай азаровское) законодательство причесать, а не искать в лондонских судах управу.
вот кто виноват, ага,
теперь заживём ?
Которые тут вообще к делу не пришьешь.
Если офшоры на Кипре, то английские компании никак не притянешь и "конвенция Лугано" не применяется, так что это очередная обещалка для быдломассы из разряда "борьбы с олигархами" или "весна придет будем сажать".
а есть ужасно плохие (это конкурентов, оппонентов, врагов, завистников...ну и просто..чужие)
поэтому в этом вопросе надо быть очень осторожным и выборочно оптимистичным...)))))
Любой быдлан в Украине имеет все доказательства и обвинения, а лондонский суд почему-то совсем иного мнения.
Вот такие они там в лондонах глупые и незнающие.
дороговаты услуги спасителя $5,000,000,000
зебильчики, вам пора скинуться для оплаты ..)))))
И вот сенсация для Западных СМИ - президент Украины, пламенный борец с коррупцией Зеленский отмывал деньги криминального олигарха.
там банальная кража денег вкладчиков
Любой бизнесмен обычно стремится заплатить побольше и пострадать посильнее.
И никакая победа в Лондоне этого не изменит. Практически все оффшоры находятся в юрисдикции ВБ, США и Франции. Если бы эти страны хотели, то никакой оффшоризации вобще не было бы.
Но использование оффшоров - нормальная практика. И только особо о...евших уродов типа Коломойского британцы и американцы опускают на землю с обязательным опустошением карманов.
ПыСы: Кстати. Очень интересный парадокс - Порошенко типа оффшорник панамский, а в британских судах почему-то ипут хозяина Моники Зеленски, а не Порошенко.
его трахают за банальную кражу денег вкладчиков банка.
просто те оффшоры, которые юзали беня с зелей в юрисдикции лондона...
а вы з**ильчики все об оффшорах
Использование оффшоров само по с**е не является преступлением.
Отмывание денег само по с**е не является преступлением.
Только в связке с предикатным (предшествующим) преступлением, в результате которого были получены эти деньги.
Беню **...т за махинации и кражу денег + за отмывание этих денег. И вот какраз на раскрутке отмывания может нарисоваться в деле и наша Моника Зеленски.