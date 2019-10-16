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Все про:Мінекономрозвитку (163) Приватбанк (328) Качка (11)

 Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку"

Рішення Апеляційного суду Лондона на користь "Приватбанку" від 15 жовтня може стати сенсацією.

Таку думку у Facebook висловив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Англії у справі "Приватбанку" проти [колишнього співвласника Ігоря] Коломойського та інших" може бути не менш сенсаційним, ніж наша футбольна перемога над Португалією. По-перше, це рішення підказує, що в юридичних баталіях треба запастися терпінням на роки. Так було зі справою "3 мільярдів". Так було і є з усіма міждержавними спорами України проти Росії. По-друге, у справах такої складності остаточне так чи ні на вашу користь складається з мільйона суто юридичних питань", - написав він.

За словами чиновника, у справі колишніх акціонерів банку є низка "дуже далекосяжних висновків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників, - Милованов

"Суд підтвердив право українського банку позиватися до англійських компаній у провадженні в Англії, а також відповідно до Луганської конвенції (йдеться про швейцарський Лугано, а не про український Луганськ), і до компаній з третіх країн, за умови, що позови проти іноземних відповідачів є "тісно пов’язаними" з його позовами проти англійських відповідачів. Ця правова позиція може стати революційною для "деофшоризації" української економіки. Тому що ховати гроші в комфортних юрисдикціях у Європі вже не вийде. Далі лише справжні сміттєві офшори, з якими перестає працювати глобальна фінансова система", - вважає Качка.

Читайте: Це величезний крок на шляху до нової України, де немає "договірняків" і "рішалова", - Сульжик про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку"

Це може стати революційним для деофшоризації української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо Приватбанку 01

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.

У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.

Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.

В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.

У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".

"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.

4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154098
 
   
 Топ коментарі
 
Так коли в Україні повністю відреагують на рішення Апеляційного суду Лондона?
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Когда Труба вызовет на допрос БЕНЮфициара?)))
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Або зараз шалений принтер з подачі президентської бабусі, проголосує за верховенство рвшень Печерського сулу над якимось там задрипаним Лондонським.
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Так коли в Україні повністю відреагують на рішення Апеляційного суду Лондона?
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ну ти ж відреагував, цього досить
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Цього не досить, тому твій коментар у спам.
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Что-то Вован про деофшоризацию как рыба в воде. А без нее родимой ничего хорошего в Украине не возможно.
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У ЗЕмоники все фирмы и фирмочки для уклонения от налогов в Украине находятся в офшорах
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- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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зеленой сопле кирдык, беню опустили ниже плинтуса, в любой момент амеры могут "пригласить" к себе на родину, спасение только в Израиле и сказке 95 квартала конец.
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Рябошапка скасував всі висунуті звинувачення проти Порошенка.
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Думаете Зе понимает что произошло? Ему Богдан нашепчет на ушко и снова заминируют что то , чтобы отвлечь население от проблемы Привата.
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Барышевский суд собрался на срочное заседание, так что жди.
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При якому президентові Україна нарешті побачить на рахунках казначейства офшорні гроші? При 7, 8 чи десятому?
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От мені дуже цікаво, як саме ти уявляєш офшорні гроші ? )))))))))))))
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А мені цікаво звідки в нас стільки фахівців, що розуміються на офшорах. Від прибиральниці до таксистів+торговці_майонезом?
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а схерали? Ты хоть в курсе что такое офшоры, и что они вообще-то не запрещены, в т.ч. в США у Трампа есть офшоры и никто его за это не тюкает?
Хрен вам люмпенам а не "офшорни гроши".
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Або зараз шалений принтер з подачі президентської бабусі, проголосує за верховенство рвшень Печерського сулу над якимось там задрипаним Лондонським.
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Когда Труба вызовет на допрос БЕНЮфициара?)))
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абдна, да? на твою пенсию можна тока трех хомячков неделю прокормить
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а на твою зарплату от Бени сколько хомячков можно прокормить ?
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Я не пойму зебобики за Коломойского или против? Если против то значит против Зеленского,если посадят Коломойского вдруг или он станет банкрот в результате долгам по Привату,Зе уйдёт сам,порвется вся цепочка смотрящих,Богданов и других,или зебобики искренне верят что он независим и сам по себе,но тогда они идиоты
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против Коломойского тока путлер плешівій и песики
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Это что же получается ***** английский суд купил ?
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Объясни, почему ты вписываешься за Коломойского?
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2014 год. начало войны
если бы не Корломойский, рюський мир был бы в лучшем случае по Днепру
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А то что за эту услугу он вывел из Привата 5 млрд и не гривень?
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Великі питання до цієї суми. Навіть в цій статті мова йде про мільярд, а не 5,5. Більше схоже на те, що Гонтарева з Порошенком вкрали 180млрд. гр. на докапіталізації Привату з бюджету(чому це я мушу фінансувати приватний банк?), а Бєню роблять козлом відбувайлом.
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2019 год, 5-й год войньі
Каломойский: А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт
Так что засунь себе 2014 год куда подальше.
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Все адекватные люди давно поняли что беня тогда защищал свои активы, а Украину постольку поскольку, ибо эти самые активы были в Украине...
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У вас с логикой плохо Вы же пишите ***** против бени Английский суд арестовал счёта бени , т е сделал бени плохо - значит сделал ***** хорошо Значит ***** сто процентов английский суд купил 😂
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Коломойша ляпнуло що у нас громадянська війна. То шо малорос, підтримуєш його?
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суди по людині не по словам його. А по справам його.
Наприклад у 2014
а не по словам у 2019. Ембіцил
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какие дела . что не пишешь про то как беня вначале в москву слетал на гауляйтера просился . а когда его послали начал бурную деятельность по защите своего непосильно нажитого да и то умудрился на армии нажиться . защитник хренов . это он с майдана отправлял на фронт ? корбан сам рассказывал в интервью . что большинство ими созданных батальонов и не воевало только картинка для тв остальным они немного помогали материально . правда за взятие Иловайска обещали по 30 000 каждому .
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Іловайськ - важливий транспортний вузол і Донецьк не втримався б без Іловайска. А керував операцією повністю генштаб на чолі з головнокомандуючим Порошенком, нач ген штаба Муженком і двома генералами генштабу на місті Літвіним і Хомчаком. Коломойський - волонтер. Чи будемо зараз з волонтерів робити винуватих?
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не хочу спорить но .но добробаты насколько помню были под аваковым и ВСУ вместе с генштабом имело к ним такое же отношение как и сейчас к нацгвардии .а про волонтёров речи не было не приписуй . а то как юля сам за других домысливаешь . они грузовиками привозили прямо на позиции от носков до свитеров с бронежилетами . аваковский азов которого вроде беня спонсировал у нас по школам ходил и у учеников через директоров деньги собирал
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а как же от ЗЕ договориться с Беней? Там кстати блог есть и все в связке ЗЕ+БЕ. Или вы умнее блогиста?
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Зебобики это Богдан, Разумком, Портнов, Дубинский, Бужанский... Там в новой команде много людей которые не с их движухи и делают то что должны.
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Слава английскому суду, который согласился рассматривать хозяйственный спор в отношении вора, укравшего деньги украинских граждан. Качка лучше б молчало.
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Так шо, кипрский офшорник и мастер имитации игры х..м на рояле таки вывел деньги из своего офшора в Украину и стал тут платить налоги? Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6707
НЕ ВЕРЮ!
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Шо перемога? Зе только жалко, он теперь от бабушки получит.
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вот бы посмотреть как беня порит на конюшне зелю - нет,нет не подумайте шо таки мне нравиться процесс - мне нравиться кто кого в данном конкретном случаи)))))))))
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этим судам конца не будет, а уж денег точно не вернут. мало того заварится новая гнусная каша.
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Коломойского впаять 50 лет тюрьмы и дело в шляпе
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Пусть лучше вернёт наврованное и валит в свой Израиль. Сдался он нам, ещё кормить его в тюрьме за государственный счёт.
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сын порошенко тоже, ему 50 лет тюрьмы тоже ?
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А сьін порошенко что украл? поподробнее плиз
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он находился в расположении в/ч по поддельным документам, это уголовное преступление
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А по сыну Порошенка уже был Лондонский суд и признал его вину?
Не говорите про теперешние наши зеленые суды.
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Як може якийсь приватний банк грабувати якийсь народ? Касіри бігають по вулицях з сокирами і трусять у людей кишені? Не подобається Приват? Йди в банк Аваль, хто тобі забороняє? Банків дофігіща, обирай собі на смак.
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Ваня, не мели глупости. То что люди добровольно сами в приват отнесли беня вымел под метлу на счета зе и прочие. А то что государство направила на рефинансирование принадлежит ВСЕМ налогоплательщикам.
Разницу в состоянии понять или нет?
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для "деофшоризации"

для этого нужно свое налоговое (читай азаровское) законодательство причесать, а не искать в лондонских судах управу.
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А чего не пишут порохоидиотики, виноват ЗЕ?
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Достаточно того, что с ваших слов, во всем Порох виноват
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Не, я виноват, правил 5 лет. Он святой, на рубал дров и они ни кому не нужны, ему и его окружению, ВОЗМОЖНО и нужны. Не делай с себя идиота. Все, что делается, заслуга твоего Порошенка. За это спасибо ему, но посидеть надобно, спокойней было бы.
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Общие фразы и ни о чем. А заслуги Пороха огромны и в обороне, и в сплочении Запада в вопросе санкций против *********, и в поднятии экономики, и в росте зарплат и пенсий и многом другом. И даже 1 млрд гривень из личных денег на помощь армии и волонтерам. А доказательств вины его просто нет. Если найдут - я не возражаю, чтобы он понес наказание, но их нет. Если у тебя есть - кто мешает обратиться п правоохор. органы. А пока - просто поливание грязью человека.
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короче, получается, что парашенко с охметовым и фирташем и клячком с тигипко до купы красавчеги, как и остальные мрази, а всё украл Коломойский ?
вот кто виноват, ага,
теперь заживём ?
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Зебил пытается продать "лохторату" проигрыш Зе+Бени как долгообещанную быдлу "борьбу с офшорами".
Которые тут вообще к делу не пришьешь.
Если офшоры на Кипре, то английские компании никак не притянешь и "конвенция Лугано" не применяется, так что это очередная обещалка для быдломассы из разряда "борьбы с олигархами" или "весна придет будем сажать".
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нисколько не сомневаюсь в победе украины в цем вопросе
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Справжня деофшоризація почнеться тоді коли, Україна відмінить домовленності про подвійне оподаткування з офшорами.
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С выбором зё ничего не изменилось и нами снова правит быдло-элита казнокрадов и политических импотентов. Не мы, а бнять Лондон решает будет у нас деофшоризация или нет. Писдец! Даже писдец в кубе! Зё и его команда ничем не лучше потрошиной гниды и уже на мой взгляд вписалась в коррупционную систему Украины - курс доллара на 2020 это ярко подтверждает.
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Це рядове рішення, в сенсі про Приватбанк. Приватні компанії не можуть пережити всілякі кризи, а тим більше шахрайські махінації, і тому банкрутують, і їх продають з молотка, і якщо мають стратегічне значення, держава їх викупляє, націоналізує, і вони опиняються у власності держави. Далі держави їх намагаються продати. Тільки от Приватбанк - це фінансова піраміда. А фінансова піраміда на ринку не ціниться.
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Зебобики , где закон ( или хотя бы проект закона ) о запрете оффшоров ? Его нет и не будет , вы только трындите про Панаму , а сами туда же деньги выводите для ухода от налогов
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ну...вы ж понимает...что есть офшоры хорошие (друзей, семьи, родни, себя любимого)
а есть ужасно плохие (это конкурентов, оппонентов, врагов, завистников...ну и просто..чужие)
поэтому в этом вопросе надо быть очень осторожным и выборочно оптимистичным...)))))
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Может стать.. а в нашей стране может и не стать Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5361
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Этот неубиваемый Тарас Утка приспособился жить при всех режимах. Потому и неубиваемый. (Или крутейший спец, приносящий стране офигеннейшую прибыль. И ни у кого не поднимается рука зарезать качку, несущую золотые яйца).
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Якщо британці почали трусити офшори, то може британці потрусять офшори усіх наших олігархів? Порошенка? Ахметова? Пінчука? Фірташа? Бо чому трусять тільки одного Коломойського? Це не справедливо. Що міг Коломойський вкрасти за неповний рік на посаді губернатора прифронтової обл? От Порошенко накравсь, так накравсь. Там мільярдів-мільярдів. Коли Порошенка трусити почнете?
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вам, кретинам, не понять, что англиЦкий суд не продается, от слова - ВАААААЩЕ
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Правда странно.
Любой быдлан в Украине имеет все доказательства и обвинения, а лондонский суд почему-то совсем иного мнения.

Вот такие они там в лондонах глупые и незнающие. Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9084
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так гАварите спаситель украины...)))))
дороговаты услуги спасителя $5,000,000,000

зебильчики, вам пора скинуться для оплаты ..)))))
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У пана Ігора в квартирі є якісь гроші? Це буде вважатись крадіжкою, якщо він з своєї квартири ці гроші винесе? Націоналізувати у пана Ігора його квартиру! Бо він з неї гроші виностить. А гроші, які він виніс з квартири, нехай занесе назад, інакше ми арештуємо і його тещі квартиру Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4836
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самое смешное - зеля-то соучастник этой аферы, он в доле )))))
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Это совсем не смешное. Учитывая, что у ВБ с их оффшорами обмен доками очень упрощен, выйти на отмывание Моникой Зеленски бабла Коломойского - вопрос времени.

И вот сенсация для Западных СМИ - президент Украины, пламенный борец с коррупцией Зеленский отмывал деньги криминального олигарха.
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там вообще то речь не об отмывке,
там банальная кража денег вкладчиков
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Еще раз почитай, что они расследуют - махинации и отмывание.
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Тада. Закручивание гаек всегда приводит к выходу из тени.
Любой бизнесмен обычно стремится заплатить побольше и пострадать посильнее. Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 16

И никакая победа в Лондоне этого не изменит. Практически все оффшоры находятся в юрисдикции ВБ, США и Франции. Если бы эти страны хотели, то никакой оффшоризации вобще не было бы.
Но использование оффшоров - нормальная практика. И только особо о...евших уродов типа Коломойского британцы и американцы опускают на землю с обязательным опустошением карманов.

ПыСы: Кстати. Очень интересный парадокс - Порошенко типа оффшорник панамский, а в британских судах почему-то ипут хозяина Моники Зеленски, а не Порошенко.
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беню **..т не за оффшоры,
его трахают за банальную кражу денег вкладчиков банка.

просто те оффшоры, которые юзали беня с зелей в юрисдикции лондона...
а вы з**ильчики все об оффшорах
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По-порядку:
Использование оффшоров само по с**е не является преступлением.
Отмывание денег само по с**е не является преступлением.
Только в связке с предикатным (предшествующим) преступлением, в результате которого были получены эти деньги.
Беню **...т за махинации и кражу денег + за отмывание этих денег. И вот какраз на раскрутке отмывания может нарисоваться в деле и наша Моника Зеленски.
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