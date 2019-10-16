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 Найманці РФ обмежують роботу спостерігачів на Донбасі, забороняючи проїзд на блокпостах, - звіт СММ ОБСЄ

На окупованій території Донбасу НВФ відмовили патрулям СММ ОБСЄ в пересуванні на декількох блокпостах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ.

На блокпості на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань не дозволили патрулю Місії проїхати, посилаючись на "накази командирів".

Перебуваючи на блокпосту, команда СММ не бачила переміщення транспортних засобів через блокпост у жодному напрямку.

На блокпості на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили команді СММ у проїзді в напрямку н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька), посилаючись на "бойові дії у цьому районі" і "безпеку патруля".

На блокпості на північній околиці н. п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді на південь до Новоазовська, посилаючись на "проведення операції у цьому районі".

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У пункті пропуску поблизу н. п. Ізварине (непідконтрольний урядові, 52 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район.

На блокпості на північній околиці н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) член збройних формувань дозволив спостерігачам проїхати лише після 20 хвилин очікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154096
 
 
 Топ коментарі
 
Сепары таким образом готовятся к "подводу" войск на наши отведенные - брошенные и оборудованные позиции...
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Не гоните волны на баркасик МОНИКИ!
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!))))
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Просто нужно перестать стрелять...
И отойти до Львова!)))
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Нічого проплаченим шестьоркам Пуйла швендяти під ногами великих Мокшів.
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бачив я, як вони "ограничують" на видео шария при разведении войск....
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Тоже его смотрите? Как у него полыхнуло, когда он информацию про "марш неонацистов" со свастиками в еврокомиссию решил передать.
И где он все это находит.
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ОБСЕ какая то никчемная контора. Болтают я там как гов*но в проруби.
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Та ладно! Саме вони будуть спостерігати за законністю виборів в ордло!
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"Два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали" - в этом предложении прекрасно всё Наемники РФ ограничивают работу наблюдателей на Донбассе, запрещая проезд на блокпостах, - отчет СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5661
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Не гоните волны на баркасик МОНИКИ!
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!))))
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Просто нужно перестать стрелять...
И отойти до Львова!)))
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Вообще в плен сдаться этому кусочку бамбаса
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Сепары таким образом готовятся к "подводу" войск на наши отведенные - брошенные и оборудованные позиции...
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ЧТО и КТО???

" На ділянках розведення сил і засобів у районах Золотого та Петрівського Місія і далі фіксувала військову присутність і присутність військового типу, а також військову техніку.  Місія здійснювала "
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Илон Маск нервно курит: в «ДНР» торжественно открыли таксофон
Найманці РФ обмежують роботу спостерігачів на Донбасі, забороняючи проїзд на блокпостах, - звіт СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8780В оккупированном Донецке, задействовав «лучшие умы республики», «власти» установили в центре города таксофон.
Об этом снял сюжет один из сепаратистских телеканалов, пишет «Инфорпост»

Единственное, чем отличается донецкий таксофон - вставленным в корпус wi-fi роутером, но конкретную модель в сюжете «республиканские» журналисты не назвали.
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А це часом не ті самі спостерігачі, що за хвормулою штанмулера будить спостерігати за законністю виборів в ордло? Найманці РФ обмежують роботу спостерігачів на Донбасі, забороняючи проїзд на блокпостах, - звіт СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7275
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Ой ржу не могу......
И как же эти ссыкуны собирались патрулировать серую зону?
Меня просто бесит... что и порохня и зеля далеки от реальности!
Увы... если сынков петюни еще можно закинуть на передок, что бы и они и их папаня реально показали патриотизм, то у Зеленского еще не подрос.
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это просто произвол какой-то, надо срочно жаловаться в константинопольский патриархат
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Какая досада- придётся обождать со встречей в низах... то есть в верхах.
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как идиоты наблюдают со стороны подконтрольной Украине в бинокль, выборы они захотели.
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