 Найманці РФ обмежують роботу спостерігачів на Донбасі, забороняючи проїзд на блокпостах, - звіт СММ ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ.

На блокпості на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань не дозволили патрулю Місії проїхати, посилаючись на "накази командирів".

Перебуваючи на блокпосту, команда СММ не бачила переміщення транспортних засобів через блокпост у жодному напрямку.

На блокпості на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили команді СММ у проїзді в напрямку н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька), посилаючись на "бойові дії у цьому районі" і "безпеку патруля".

На блокпості на північній околиці н. п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді на південь до Новоазовська, посилаючись на "проведення операції у цьому районі".

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У пункті пропуску поблизу н. п. Ізварине (непідконтрольний урядові, 52 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район.

На блокпості на північній околиці н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) член збройних формувань дозволив спостерігачам проїхати лише після 20 хвилин очікування.