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 Політика України, За кордоном
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Все про:посол (561) США (5656) Чалий (150)

 Київ призупинив затвердження нового посла в США, - Чалий

Процес попереднього узгодження (агреман) нового посла України в США призупинено.

Про це колишній посол України у Вашингтоні Валерій Чалий повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Нещодавно Україна подала запит на агреман на кандидатуру посла (ми знаємо все-якого, але прізвища не називатиму). Цей запит був офіційно оформлений. Я як посол прискорив процедуру, спеціально просив помічника державного секретаря звернути на це увагу, щоб до приїзду президента України приїхав новий посол. В результаті американські партнери зробили все, що я їх просив, але потім надійшов сигнал з Києва, що процедура припинена", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центр ухвалення рішень у питаннях зовнішньої політики розташовується не в МЗС, а в Офісі Президента", - Чалий

За словами дипломата, сигнал надійшов "не з Міністерства закордонних справ".

"Тепер у нас досить складна ситуація. З одного боку, відкликаний запит на агреман, з іншого - немає посла. Якщо не хочете на весь період, призначте до завершення виборчого процесу в США. А потім, коли відбудуться президентські вибори в США, можна буде залишити старого посла, призначити нового ", - вважає Чалий.

Він висловив думку, що "в Офісі Президента в оцінці роботи дипломатичної служби є таке ставлення, що є посол чи нема посла - це вже не так важливо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154095
 
 
 Топ коментарі
 
"в Офисе президента в оценке работы дипломатической службы есть такое отношение, что есть посол или нет посла - это уже не так важно"

Вот беня суд в Лондоне прос*ал - это важно. А посол... Посол он нахер. Не до него бене. Беня грустит.
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Моника вчера уттешала грусного ДЕДУШКУ!))))
это все козни ПОРОХА и ГОНТАРЕВОЙ!!
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США скоро разорвут дип отношения со СЦАРЕМ МАЛОРОСОМ?)))
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США скоро разорвут дип отношения со СЦАРЕМ МАЛОРОСОМ?)))
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Скоро. Как только вернёте Крым с Донбассом и Кубань, и построите Коммунизм.
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Може, Зеленський не хоче призначати посла до виборів в США, щоб американці не втягнули його в свої передвиборчі розбірки.
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"в Офисе президента в оценке работы дипломатической службы есть такое отношение, что есть посол или нет посла - это уже не так важно"

Вот беня суд в Лондоне прос*ал - это важно. А посол... Посол он нахер. Не до него бене. Беня грустит.
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Моника вчера уттешала грусного ДЕДУШКУ!))))
это все козни ПОРОХА и ГОНТАРЕВОЙ!!
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Моника с дедушкой в субботу в Одессе все перетерли и порешали. Беня заберет свою часть отнюдь не борзыми щенками. А украинкой дорогущей земелькой, чтобы так явно не палиться. Следите за руками этих шулеров.
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Ельченко оказался "зашкваренньім"? Ничего удивительного . Есть кандидатурьі и получше , тот же Сергеев .
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Что ты оборванец тут потерял???Бегом на помойку,там сыры беларусские закапывать собираются,хоть поешь немного...
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Чалый аж вспотел)
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С такими керманычами не то что вспотеть - свихнуться можно...
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Чалий вже задовбався ці натяки на себе рідного робити. І так стане і так, і про джавеліни і про те і про се..... організм потребує пропітанія а пропітатись на посаді посла саме те) Київ призупинив затвердження нового посла в США, - Чалий - Цензор.НЕТ 9969
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Ишь как комментаторов-русофашистов попёрло.
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Вся фсбешна тухлятина підключилась в обкаківані .Чалого.
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Що цікаво: авторитарна влада, але проблеми не вирішує, а ще більше їх консервує. У Пороха в союзниках була ситуативна коаліція - але таких заморчок було на порядок менше. Бо вмів домовлятися...
Та й досі ще домовляється. Навіть за спиною клованів. Приклад - сесія ПА НАТО в Лондоні. НАТОвський агреман для України запропоновано...
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