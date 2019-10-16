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 В Офісі Президента дізналися про негативні наслідки законопроєкту №1210, - Каленков

В Офісі Президента розуміють, що ухвалення Верховною Радою законопроєкту №1210, що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже вп’ятеро, матиме серйозні негативні наслідки не лише для залізорудної промисловості, а й для всієї української економіки.

Таку думку висловив голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи підсумки сьогоднішньої зустрічі представників гірників і металургів із керівництвом Офісу Президента, передає кореспондент МінПрому.

Він уточнив, що на зустрічі були присутні заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів, заступник міністра економіки, заступник міністра фінансів, представники податкової служби, держкомпанії ПАТ "Укрзалізниця" та інші.

"Добре, що ця зустріч була. Вона принаймні демонструє важливість проблеми. Ми говоримо не про кризу в окремій галузі - ми говоримо, що ухвалення цього законопроєкту №1210 може запустити маховик, який вплине на всю економіку України. Мені здається, нам вдалося показати це Юлії Ковалів, і вона це чудово розуміє. Як і ті експерти, які були присутні (на зустрічі)", - сказав він.

Питання стоїть про можливу втрату національною економікою 30% всіх валютних надходжень, залізнична галузь може втратити 40% обсягів вантажоперевезення - оскільки в разі ухвалення законопроєкту №1210 залізорудні підприємства втратять можливість експортувати свою продукцію і будуть змушені зупиняти виробництво, пояснив О.Каленков.

Зі свого боку глава Федерації металургів України Сергій Біленький зазначив, що сьогодні представники Офісу Президента під час зустрічі отримали від бізнесу всю необхідну інформацію, щоб ухвалити зважене рішення щодо ренти на видобуток залізної руди.

За його словами, Ю. Ковалів записала 15 пунктів найпроблемніших питань, які найбільше турбують металургів і гірників. "Сьогодні Юлія Ковалів розуміє, які питання найбільше турбують галузь. Я думаю, щодо кожного з них ми зможемо провести конструктивну окрему зустріч", - зазначив глава ФМУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154094
 
 
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Журналистка рассказала Зеленскому о формуле «Роттердам минус» от Коломойского для «Центрэнерго» Октябрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии

Господин президент, когда начнутся веерные отключения, Коломойский сделает вид, что он не в курсе… А если и вы не будете в курсе, то значит вы - в доле…
Во время известного пресс-марафона президент Зеленский на голубом глазу сказал нашему журналисту, что не в курсе по ситуации с Центрэнерго, и что все вопросы по этой теме - к Гончаруку.
Об этом факте напомнила накануне вечером в Фейсбуке известная журналистка Светлана Крюкова.
Поскольку речь идёт о стратегическом госпредприятии в стране, от которого зависит жизнь граждан, я подготовила для вас, господин президент, короткую справку. Тем более есть повод.
Сегодня Апелляционный суд Киева принял решение о прекращении процесса банкротства Центрэнерго, который начался много лет назад.
Летом 2019-ом сразу после того, как вас избрали президентом, экс-глава Фонда госимущества Трубаров провёл смену членов Набсовета (ему за это обещали сохранить в должности, но наеб..ли). Дальше объясняю как для домохозяек.
Набсовет - это высший орган акционерного общества, который осуществляет контроль за деятельностью правления акционерного общества, а именно контролирует заключение контрактов с поставщиками, суммы этих контрактов и отпускает готовую продукцию. Соответственно, летом этого года правление ОАО Центрэнерго, который находится под контролем набсовета Коломойского, переориентировала деятельность на работу с бизнес-структурами Коломойского. Один из примеров такой поставки электроэнергии - на Никопольский и Запорожские заводы по льготной (заниженной цене), что дискриминирует других потребителей рынка электроэнергии. Таким образом группа лиц олигарха установила полный операционный контроль над государственным стратегическим активом.

В тему:
- «Центрэнерго» под контролем Коломойского продает энергию себе в убыток, но в пользу олигарха
- Схемы Коломойского уничтожают угольную промышленность и тепловую генерацию Украины - Волынец
Вместе с тем с 2018 года акционерное общество находилось в состоянии банкротства. Но банкротить его по закону нельзя - как стратегическое. Соответственно, кредиторы, близкие к экс-нардепу Дмитрию Крючкову, контролирующие долги в размере 1,6 млрд грн, инициировали процедуру банкротства.
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Теперь объясняю как для участников 95-го квартала. Согласно закону о банкротстве, распорядитель имущества, который назначается судом, может перебирать на себя функции предправления в любой момент, забрав печать, а также изменив подпись в банковской карточке счета.
А значит сегодня когда Коломойский фактически контролирует госкомпанию, процедура банкротства, инициируемая Крючковым, ему неудобна.
Именно поэтому Коломойский через суд настаивает на прекращении процедуры банкротства. И что интересно суд, на который вы не влияете (влияет кто-то из ваших), идёт ему навстречу.
А новые долги продолжают расти. Речь идёт о миллиардах гривен. Только теперь эти долги госпредприятия растут перед бизнес-структурами Коломойского.
Владимир Александрович, а теперь как для первоклассника, спросите у меня: для чего ему это нужно?
Отвечаю. Для того, чтобы накопить новый контрольный пакет кредиторских требований. И тут же начать новую процедуру банкротства, но уже от имени подконтрольных ему структур. А потом утвердить нового распорядителя имущества. И влиять на вопрос купли-продажи приватизации госкомпании.
Ну как, теперь все понятно? Расскажете Гончаруку?
Господин президент, когда начнутся веерные отключения, Коломойский сделает вид, что он не в курсе. Это и есть его новая формула «Роттердам минус».
А если и вы не будете в курсе, то значит вы - в доле.
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Еще через полгода там узнают, что Андрей и Богдан - это не два разных человека...
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А как они они (в офисе сцаря) узнали?
Ахметка занес Богдану бакшиш?

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.. правильно олигархи всегда друг друга слышал
а мелких ФОПов зеленский так и не услышал.. ФОПы должны за всех платить
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Еще через полгода там узнают, что Андрей и Богдан - это не два разных человека...
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Журналистка рассказала Зеленскому о формуле «Роттердам минус» от Коломойского для «Центрэнерго» Октябрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии

Господин президент, когда начнутся веерные отключения, Коломойский сделает вид, что он не в курсе… А если и вы не будете в курсе, то значит вы - в доле…
Во время известного пресс-марафона президент Зеленский на голубом глазу сказал нашему журналисту, что не в курсе по ситуации с Центрэнерго, и что все вопросы по этой теме - к Гончаруку.
Об этом факте напомнила накануне вечером в Фейсбуке известная журналистка Светлана Крюкова.
Поскольку речь идёт о стратегическом госпредприятии в стране, от которого зависит жизнь граждан, я подготовила для вас, господин президент, короткую справку. Тем более есть повод.
Сегодня Апелляционный суд Киева принял решение о прекращении процесса банкротства Центрэнерго, который начался много лет назад.
Летом 2019-ом сразу после того, как вас избрали президентом, экс-глава Фонда госимущества Трубаров провёл смену членов Набсовета (ему за это обещали сохранить в должности, но ****..ли). Дальше объясняю как для домохозяек.
Набсовет - это высший орган акционерного общества, который осуществляет контроль за деятельностью правления акционерного общества, а именно контролирует заключение контрактов с поставщиками, суммы этих контрактов и отпускает готовую продукцию. Соответственно, летом этого года правление ОАО Центрэнерго, который находится под контролем набсовета Коломойского, переориентировала деятельность на работу с бизнес-структурами Коломойского. Один из примеров такой поставки электроэнергии - на Никопольский и Запорожские заводы по льготной (заниженной цене), что дискриминирует других потребителей рынка электроэнергии. Таким образом группа лиц олигарха установила полный операционный контроль над государственным стратегическим активом.

В тему:
- «Центрэнерго» под контролем Коломойского продает энергию себе в убыток, но в пользу олигарха
- Схемы Коломойского уничтожают угольную промышленность и тепловую генерацию Украины - Волынец
Вместе с тем с 2018 года акционерное общество находилось в состоянии банкротства. Но банкротить его по закону нельзя - как стратегическое. Соответственно, кредиторы, близкие к экс-нардепу Дмитрию Крючкову, контролирующие долги в размере 1,6 млрд грн, инициировали процедуру банкротства.
загрузка...
Теперь объясняю как для участников 95-го квартала. Согласно закону о банкротстве, распорядитель имущества, который назначается судом, может перебирать на себя функции предправления в любой момент, забрав печать, а также изменив подпись в банковской карточке счета.
А значит сегодня когда Коломойский фактически контролирует госкомпанию, процедура банкротства, инициируемая Крючковым, ему неудобна.
Именно поэтому Коломойский через суд настаивает на прекращении процедуры банкротства. И что интересно суд, на который вы не влияете (влияет кто-то из ваших), идёт ему навстречу.
А новые долги продолжают расти. Речь идёт о миллиардах гривен. Только теперь эти долги госпредприятия растут перед бизнес-структурами Коломойского.
Владимир Александрович, а теперь как для первоклассника, спросите у меня: для чего ему это нужно?
Отвечаю. Для того, чтобы накопить новый контрольный пакет кредиторских требований. И тут же начать новую процедуру банкротства, но уже от имени подконтрольных ему структур. А потом утвердить нового распорядителя имущества. И влиять на вопрос купли-продажи приватизации госкомпании.
Ну как, теперь все понятно? Расскажете Гончаруку?
Господин президент, когда начнутся веерные отключения, Коломойский сделает вид, что он не в курсе. Это и есть его новая формула «Роттердам минус».
А если и вы не будете в курсе, то значит вы - в доле.
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Как всегда слышат только олигархат , а малый бизнес , ФОПовцы остаются не удел .
Кто там утверждает , что президент народный ?
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Самі ж "фоп-івці" й волали про це. Масово голосували за блаЗЄнського
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Далеко не всі за него голосували .
Ви ніколи не були обмануті? Ось і ті хто за нього голосував виявилися в ролі ошуканих. Вони поплатилися за свою недалекоглядність.
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Звісно, що й мене обманювали. Але не таким чином: даючи мені в руки смердюче лайно, пропонували визнати це за повидло. В такій ситуації, коли я бачу 100%-ове лайно, я ніколи не візьму це в руки.
Тому тут ідеться не про ошуканих "фоп-івців", а, даруйте, про недоумків. Голосувати на посаду президента за того, хто висміював твою, нехай і не ідеальну, державу -- це треба бути недоумком.
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Згоден, але не всі люди здатні розумно мислити.
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своим олигархам зелю - а фопом - закон - вот как поступают слуги олигархов )))))
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металлурги, блин..., кто они эти металлурги? и сколько их этих доблестных металлургов у нас в стране?, которые владеют ГОКами, платят ренту за добычу руды..., сколько их этих благородных горняков, у которых болит душа за всю Украину..., особенно сильно она у них болит, когда они строят ГОКи на плодороднейших землях и платят за аренду - 10 коп за гектар...
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не кизди.

21 апреля эпоха зубожыння закончилась.
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До офиса президента доходило больше месяца - представляете, шо у зё в команде за долдоны?
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Просто ждали пока те обсудят новые правила игры с участием Игоря Валерьевича . Все стандартно .
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причем, сообщить должны были именно журналисты )))
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Зё прячется от народа поэтому такая тишина месяц. А почему прячется - бо готовит Украине какуе-то пакость - бо знает мыша чей сыр съела.
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так он от народа еще с предвыборной кампании прячется, куда ж его выпускать - как рот где откроет, так сразу и опозорился по полной. Ему б рот открывать только во время еды... Честно говоря, голобородько был более реалистичен, чем само это недоразумение зеленое
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Мене дивують люди, які ставлять знак рівності між роллю і актором що читає текст! Це не його текст! Воно може лише з розумним виглядом видавати звуки ротом! Так само оперні співаки співають італійською! Чи ви насправді вважаєте що вони ту італійську знають?
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Не доходило, а доезжало. В сумках, мешках, кошелках. Бабло...
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они там шо, в информационном вакууме? месяц уже все кому не лень этот закон хают, а в офисе только узнали.
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Цэ тилькы ПЭТРУХА С РУКИ РУБАЛ, пока попьют кофе, подумают и есть результат. А ты трусы ссымай, а то не успеваешь. Как мне вас жаль. Есть поговорка - НЕ СПЕШИ.
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та просто давно в фейсбук зеля не заходил )))
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Відімкнули за неуплату його ботоферму? Чи ти теж думаєш, що то він сам там все пише?
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прозрели!!!
Старый добрый ментовский прием пятикратный накат и однократный откат
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чисто из любопытства - а не пробовали они, так, случайно - сначала думать и просчитывать, а потом выдавать принимать законы? не, ни к чему?
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Хто думав, Штепа хватограф? Жан борець? Ківа ананіст? Хто?
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А до этого они не знали!
Ну это такая же ржака как когда у яныка после налогового майдана глаза открылись, что оказывается повышается налоговое бремя на бизнес и налоговикам даются куча прав его доить.
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Перед все це, вплине на мега прибутки Ахмєтова.
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Вопрос стоит о возможной потерей национальной экономикой 30% всех валютных поступлений,железнодорожная отрасль может лишиться 40% объемов грузоперевозки- так сколько процентов железорудной промышленности в собственности государства...?
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Украина уже пол года называется Зежопье, которое Зебилы пилят по своему разумению.

Пора гнать зеленых, в Ростов.
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Да ничего страшного не будет. На несколько процентов упадет прибыль собственника добывающего предприятия. А Ахметову вопить и пугать страну не привыкать. Меньше нужно слушать вопли олигархов.
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Экономика Украины - это и есть олигархи.
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Все это сказки для бедных.Вопрос в другом как надра оказались у барыг а не причастные к этому пребывают в скотообразном состоянии.И будут пребывать таком состаянии пока не уяснят причину. А нужно ли нам такое барыжное государство, может спросить спросить
ученых,экспертов,и людей нормальных у которых есть проект нового устройства, и начать обсуждать и предлагать свой план....Я, куда идти за что бороться.С Зелей все ясно он такой же и помочь не сможет.
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о..о.о..., прозрели, да неужели???
а куда вы перлись, господа паниковские.... как бы слепцы..())))
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