 В Офісі Президента дізналися про негативні наслідки законопроєкту №1210, - Каленков

Таку думку висловив голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи підсумки сьогоднішньої зустрічі представників гірників і металургів із керівництвом Офісу Президента, передає кореспондент МінПрому.

Він уточнив, що на зустрічі були присутні заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів, заступник міністра економіки, заступник міністра фінансів, представники податкової служби, держкомпанії ПАТ "Укрзалізниця" та інші.

"Добре, що ця зустріч була. Вона принаймні демонструє важливість проблеми. Ми говоримо не про кризу в окремій галузі - ми говоримо, що ухвалення цього законопроєкту №1210 може запустити маховик, який вплине на всю економіку України. Мені здається, нам вдалося показати це Юлії Ковалів, і вона це чудово розуміє. Як і ті експерти, які були присутні (на зустрічі)", - сказав він.

Питання стоїть про можливу втрату національною економікою 30% всіх валютних надходжень, залізнична галузь може втратити 40% обсягів вантажоперевезення - оскільки в разі ухвалення законопроєкту №1210 залізорудні підприємства втратять можливість експортувати свою продукцію і будуть змушені зупиняти виробництво, пояснив О.Каленков.

Зі свого боку глава Федерації металургів України Сергій Біленький зазначив, що сьогодні представники Офісу Президента під час зустрічі отримали від бізнесу всю необхідну інформацію, щоб ухвалити зважене рішення щодо ренти на видобуток залізної руди.

За його словами, Ю. Ковалів записала 15 пунктів найпроблемніших питань, які найбільше турбують металургів і гірників. "Сьогодні Юлія Ковалів розуміє, які питання найбільше турбують галузь. Я думаю, щодо кожного з них ми зможемо провести конструктивну окрему зустріч", - зазначив глава ФМУ.