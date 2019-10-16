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Все про:Байден (161) вибори (4549) НАТО (2101) США (5656) Трамп (2149)

 Якщо Трампа переоберуть, то не буде жодного НАТО. У всіх нас будуть справжні проблеми, - Байден

Один із претендентів на пост президента США Джо Байден заявив, що якщо на виборах 2020 року Дональда Трампа буде переобрано, НАТО припинить існувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це Байден сказав під час дебатів Демократичної партії, повідомляє CNN.

"Якщо його переоберуть, я обіцяю вам, не буде жодного НАТО. У всіх нас будуть справжні проблеми", - зазначив він.

Байден назвав Трампа "ексцентричним, божевільним" президентом, який нічого не знає про зовнішню політику і діє, побоюючись за своє переобрання.

Байден нагадав, що Трамп позитивно відгукувався про президента РФ Володимира Путіна і критикував американську розвідку.

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Нагадаємо, восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера. ЗМІ також стверджували, що Трамп, щоб отримати від Зеленського бажане, затримував виділення Україні матеріальної допомоги і не давав згоди на організацію офіційного візиту Зеленського в США. У результаті США виділили Україні обіцяну допомогу, Зеленський Вашингтон поки не відвідав, зате провів переговори з Трампом у Нью-Йорку.

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Розслідування, за твердженням ЗМІ, мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який вів розслідування щодо української нафтогазової компанії Burisma, в якій працював син Байдена - Гантер. Розслідування щодо Burisma стосується періоду між 2010 і 2012 роком, а Гантер Байден почав працювати в компанії в 2014 році, проте низка ЗМІ стверджує, що Шокін готувався поставити питання щодо діяльності компанії і Гантеру Байдену.

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США на тлі скандалу, викликаного ЗМІ, опублікував скаргу інформатора, в якій той дійсно стверджує, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб український президент почав розслідування. Інформатор заявляє, що про це йому розповіли кілька співробітників Білого дому, обізнаних із ситуацією.

Білий дім, зі свого боку, опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, в якій президент США справді просить звернути увагу на інформацію про те, що Джо Байден завадив розслідуванню щодо свого сина, проте в цій стенограмі Трамп не ставить Зеленському жодних умов.

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Значну роль в "українській справі" відіграв особистий адвокат Трампа Руді Джуліані, стверджують ЗМІ. Сам Джуліані заявляв, що він дійсно обговорював з українськими чиновниками питання розслідування, але діяв як приватна особа. Потім він визнав, що організувати зустріч з українською стороною йому допоміг спецпредставник США в Україні Курт Волкер. У результаті Волкера викликали в Конгрес, де він дав свідчення з "українського скандалу", а американські ЗМІ наприкінці вересня повідомили, що Волкер подав у відставку.

У результаті "українського скандалу" демократи в Палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154085
 
   
 Топ коментарі
 
У Грузії окупована Осетія та Абхазія, але ПДЧ Грузії дадуть. Далі Туреччина мала територіальний конфоікт з Грецією, але обидві у НАТО. І т.д.
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Ну тогда объясни, почему сейчас никакие волонтеры не могут помочь прекратить разваливать армию. Якщо Трампа переоберуть, то не буде жодного НАТО. У всіх нас будуть справжні проблеми, - Байден - Цензор.НЕТ 7128

Регулярная армия без поддержки государства существовать не может - это аксиома. Вот сейчас государство с лице Коломойского не заинтересовано в активной обороне и ВСУ начали ужимать и лишать финансирования.

Еще раз повторю: быдло-нарид успокаивает себя сказками, что он что-то сделал. Но успокаивают себя так, почему-то те, кто даже гривны не пожертвовал для ВСУ и даже апельсинку в госпиталь раненым не принес.
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Та вы уже наработали.
Точнее - "наделали". ЗЕлёную кучу.
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Особенно смешно "США развалили СССР". Поясните, каким таким способом? Якщо Трампа переоберуть, то не буде жодного НАТО. У всіх нас будуть справжні проблеми, - Байден - Цензор.НЕТ 8019
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"Если Трампа переизберут, то не будет никакого НАТО."
Гм.....
Таки может трампнаш?
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"...нєт трампа -- єсть нато, єсть трамп -- нєт нато..."

десь я вже це чув
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Ну честно говоря Бардак Абама был ещё тем мудаком...с Клинтон они блть перезагружались с рашкой, потом Игил, потом ***** в Крыму и Донбасе, а эта ***** даже дальность б/у радаров ограничивала, не говоря продать "Джавелины"... Трамп Игил кончил, раком китайцев поставил и по нелегалам прошелся, Джавелины дал, плюсы всё же перекрывают минусы.
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Не Трамп, а Конгресс и Сенат США. Разницу улавливаете?
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Это похоже на предостережения Порохоскотины с билбордами Путена про ужасы, которые случатся если не проголосовать за него.
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Ну вот, не проголосовали за Порохоскотину - имеете теперь ужасы.
ЗЕлепадла уверенно сдаёт страну %уйлу,
Хотя для ЗЕлеботов это не ужасы : СКОТЫ по зомбоящику, игра %уем на рояле и рюзьке мирЪ.
Но так будет не всегда.
После капитуляции вы будете на пузах ползать перед сепарами и умолять, что были ЗА них.
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Какие ужасы? То, что ПЕдроскоты предсказывали доллар по 150, дефолт и прочие бредни не сбылось и им снова поводили по губам.
А эту так называемую капитуляцию Порохомразь подписала еще в 2014 и 2015 и последующие годы постоянно продвигала и настаивала на том, что альтернативы нет.
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Ватный тридва раст, крах не наступает моментально со сменой курса ,еще какое то время инерция работает...
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Схоже, що Трамп і Байден один-одного так дискредитують, що вибори виграє хтось третій.
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Он прав, у всех комуняк и у их детей-наркоманов будут проблемы. Они и сейчас уже есть.
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Как власти-то хочется! И денег, денег побольше! И возраст проклятый! Возраст!
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