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Все про:ВР (5893) податки (815) НАТО (2101) судова реформа (888) прогул (58)

 Рада сьогодні планує завершити розгляд судової реформи Зеленського та спробує ввести покарання для депутатів-прогульників

За вчорашній день парламент не встиг ухвалити жодного закону, увесь час зайняв розгляд поправок до судової реформи.

Сьогодні Верховна Рада продовжить розгляд законопроєктів, за які не встигла проголосувати вчора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Парламент почне роботу о 10:00. У другому читанні Рада може ухвалити реформу органів суддівського управління, ввести відповідальність депутатів за прогули і продовжити законодавче закріплення переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Будуть розглянуті законопроєкти:

- 1008, про органи суддівського управління. У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація;

- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради, або половину засідань комітету, вводить обов'язкову особисту реєстрацію на пленарному засіданні;

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будь-яка система чинить спротив", - заступник голови ОП Смирнов про законопроєкт №1008, що передбачає реформу Верховного Суду

- 1036-1, про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів у пленарний тиждень;

- 1044-1, про введення електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом;

- 0906, передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі збройними силами країн НАТО;

- 1081, щодо вдосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва і створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У першому читанні Рада розгляне законопроєкти:

- 1067, щодо законодавчих змін і припинення дії закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності з метою прискорення дерегуляції;

- 1209, 1210, про вдосконалення адміністрування податків;

- 1152, про посилення відповідальності за закупівлі за рахунок бюджетних коштів свідомо неякісних ліків;

2161, про вдосконалення роботи прикордонної служби.

Також Рада планує ратифікувати угоду між Україною та США про поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США про податкові вимоги для іноземних рахунків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154084
 
   
 Топ коментарі
 
Скажений принтер почав глючити?
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А чего попробуют,у них большинство в Раде,снова будут прикрываться тем что им попередниыки мешают? Видели мы уже их законы и как наказывают дептанов,очередной закон про "бла,бла ,бла"
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Если в "зеленой "судебной реформе не будет высокой уголовной ответственности для судей за их взяточничество и неправомерные решения, особенно за вынесение приговоров невинным людям, если нельзя будет без волокиты снять нерадивого судью и заменить другим,то этой реформой можно будет подтереть зад в туалете.
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Если в "зеленой "судебной реформе не будет высокой уголовной ответственности для судей за их взяточничество и неправомерные решения, особенно за вынесение приговоров невинным людям, если нельзя будет без волокиты снять нерадивого судью и заменить другим,то этой реформой можно будет подтереть зад в туалете.
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популисты-сделали ширму кинуть кость пиплу недотоканисть и импичмент сделали уже -с войной никак не выходит выполнить обещаное уже сами кацам напрашиваются с 7 днями перемириим-а они все не хотят
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А чего попробуют,у них большинство в Раде,снова будут прикрываться тем что им попередниыки мешают? Видели мы уже их законы и как наказывают дептанов,очередной закон про "бла,бла ,бла"
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А зебоба законы пишет, в стране все хуже ,зато теперь артист разговорного жанра еще и писятелем стал,каждый закон изданный 95 кварталом годиться только для сценария в 95 квартале ,смех со слезами на глазах.
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Це як яйця свої в лещатах самому затискати.
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"За словами Кулеби, європейські партнери бачать певні застереження у проєкті судової реформи Зеленського"
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- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради,

так і запишемо..
одну обіцянку Зе не виконав -виганяти з ради за половину прогулів.. Рада сьогодні планує завершити розгляд судової реформи Зеленського та спробує ввести покарання для депутатів-прогульників - Цензор.НЕТ 9593
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- 1152, про посилення відповідальності за закупівлі за рахунок бюджетних коштів свідомо неякісних ліків

так і запишемо..
ЩЕ одну обіцянку Зе не виконав - заборонити сертифікацію вже сертифікованих у США та Євросоюзі ліків..
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Як бачу,скажений прінтер перейшов на нормальний режим роботи.
НОРМАЛЬНИЙ для Системи.. (((
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про посилення відповідальності за закупівлі за рахунок бюджетних коштів свідомо неякісних ліків..

З заголовку законопроект -НЕЙМОВІРНА ..УЙНЯ.
Який слідчий і ЯК визначить наявність злого умислу (запланованого у думках) ?
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про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів у пленарний тиждень

вакарчук і решта співаків-спортсменів ВР сказали би ,що і двох в рік забагато ))
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Шулеры Зеленского. Прослушка

"Следите за руками !"

из инструкции по обращению с
Зеленским и К
Все "независимые СМИ" Украины радостно сообщили о очередной победе над коррупцией в исполнении Зеленского и К.
"Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований автономное право на прослушку. "
Речь идет о законопроекте №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства"

Мы всегда советовали следить за руками этой публики, когда имеете с ней дело. Потому сообщаем - никакой прослушки не будет.
Во втором чтении в проект закона по подаче профильного комитета в ст. 263 внесены изменения и она приобрела следующий вид "4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи органів Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та органів безпеки у порядку, визначеному законодавством "
Изюминка в том что никакого законодательства регулирующего этот вопрос просто не существует. Следовательно никаких действий производить нельзя. Просто и со вкусом
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НЕ - не, это Порошенка зона, он все сделал правильно, а какие у нас суды, ПРЕЛЕСТЬ. ПОЖИЗНЕННЫЕ БОГИ.
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А Киву накажут , за то что дрочил в зале ВР😂
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А Киву накажут , за то что дрочил в зале ВР😂
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Новые порядки в Раде:
В то время, как для депутатов прогульщиков введены телесные наказания, для прилежно посещающих введены телесные поощрения. Пока за их получением замечен только Кива. Рада сьогодні планує завершити розгляд судової реформи Зеленського та спробує ввести покарання для депутатів-прогульників - Цензор.НЕТ 7198
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