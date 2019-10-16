 Російська армія зайняла сирійське місто Манбідж, де ще напередодні була база США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

У районі міста Манбідж американці залишили дві військові бази.

Міністерство оборони РФ повідомило, що в район Манбіджа увійшла російська військова поліція. Раніше сирійська армія, підконтрольна президенту Башару Асаду, заявила, що повністю зайняла Манбідж.

Інформацію про відхід американських військових підтвердив полковник Майлс Каггінс, спецпредставник коаліції США.

"Сили коаліції здійснюють повний відхід з північно-східної Сирії", - написав Каггінс у твітері. - "Ми пішли з Манбіджа".

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У соцмережах почали з'являтися відео російськомовних користувачів, які стверджують, що вони перебувають на американській військовій базі.

У вівторок представник Держдепартаменту заявив, що США продовжують контролювати повітряний простір над північним сходом Сирії.

У неділю стало відомо, що після рішення Вашингтона вивести війська із зони турецького вторгнення курдські загони домовилися з урядом Асада. Росія виступала посередником під час переговорів, які велися на російській базі Хмеймім.

Туреччина оголосила про початок операції на півночі Сирії 9 жовтня, пояснюючи її боротьбою з формуваннями курдів, яких вона вважає терористами.

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