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Все про:армія РФ (2006) зброя (1416) Нацполіція (8346) Сирія (1360) Туреччина (939)

 Російська армія зайняла сирійське місто Манбідж, де ще напередодні була база США

Російська військова поліція розпочала патрулювання лінії зіткнення турецьких і сирійських урядових військ у Манбіджі та сусідніх районів, які ще напередодні контролювали союзники США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

У районі міста Манбідж американці залишили дві військові бази.

Міністерство оборони РФ повідомило, що в район Манбіджа увійшла російська військова поліція. Раніше сирійська армія, підконтрольна президенту Башару Асаду, заявила, що повністю зайняла Манбідж.

Інформацію про відхід американських військових підтвердив полковник Майлс Каггінс, спецпредставник коаліції США.

"Сили коаліції здійснюють повний відхід з північно-східної Сирії", - написав Каггінс у твітері. - "Ми пішли з Манбіджа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віце-президент США Пенс терміново летить до Туреччини на переговори щодо Сирії

У соцмережах почали з'являтися відео російськомовних користувачів, які стверджують, що вони перебувають на американській військовій базі.

У вівторок представник Держдепартаменту заявив, що США продовжують контролювати повітряний простір над північним сходом Сирії.

У неділю стало відомо, що після рішення Вашингтона вивести війська із зони турецького вторгнення курдські загони домовилися з урядом Асада. Росія виступала посередником під час переговорів, які велися на російській базі Хмеймім.

Туреччина оголосила про початок операції на півночі Сирії 9 жовтня, пояснюючи її боротьбою з формуваннями курдів, яких вона вважає терористами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154081
 
   
 Топ коментарі
 
Оце й є відповідь зєлєбобікам на питання, що буде колі ВСУ відійде зі своїх позицій на Донбасі. Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США - Цензор.НЕТ 480
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так мы отводим войска или нет? ведь мировой опыт пидоРашки к этому располагает!
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4 роки тому нас здали 54%. І нічого, пережили. І зараз переживемо. Президенти приходять і йдуть, а Україна та народ залишаються.
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Маша, ты так же отдаешься любому проходимцу? Может, все-таки посопротивляешься? Или подождешь, мужа с работы защитить тебя?
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Американцы бросили еще две базы в Сирии. Город Манбидж перешел под контроль сирийской армии.

Сирийская армия установила полный контроль над Дадатом и Манбиджем. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы города. Военнослужащие РФ наладили контакты с турецкими коллегами.
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ТРамп "миролюбець" не менше Зеленського,хоча,ймовірніше,спрацювали домовленості з Ердоганом .І рашка навряд особливо виграє.. влізла до курдів ,котрих вона за певний час у свому стил"прокине"..І рашистів будуть фуярити ще й курди.. )))
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И кто это пишет, МО РФ ? Может еще начать верить что пишут в РосСМИ про Украину .
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Где этот текст, про который я задал вопрос, в новости ? Военнослужащие РФ наладили контакты с турецкими коллегами.
И даже по ссылке ВВС ссылается на МО РФ.
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"Нет лучшей участи для русского человека, чем
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
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дохлий кацап-гарний кацап)) оно вже домовину отримав...))
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Але їх же там нет. Вже майже півроку як Росія вивела свої війська з Сирії.
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Ну да, нету...потому называет свои силы не войсками, а военной полицией...когда их там нет, то они то военная полиция, то "ополченцы", то еще какая-то хрень.
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Запитайте у малоросів, російсько-кацапська поліція ще не патрулірує Щастя?
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Жду публикации секретных протоколов о разделе Ближнего Востока. Лет так через 20.
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На арабских сайтах проклинают американцев, что так трусливо обделались и сбежали.
Приходится переводить страницы через гугл-транслейт, но там все понятно даже через корявый перевод.
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Американці навчені В'єтнамом, русня Афганом не навчилась...
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Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США



на деньраждение путена!!!!


ждем занятие росармией вашингтонааа!!!!


дебилы конченные


нато0000--ноли






ахахаха


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Наглядный пример: отводишь войска - приходят кацапы. Доказано историей.
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сколько комментаторов которые не в теме но чишь бы что-то ляпнуть.
Раша заняла опустевшую базу США т.к. она уже никому не нужна. Турки с Рашей воевать не собираются, наоборот они союзники - турки мочат курдов, Раша своими ЧВК занимает нефтяные промыслы к которым не смогли дотянться в прошлый раз когда из покрошили американцы. Заодно Раша своим ПВО прикрывает турков с неба чтобы ни у кого не было соблазна их "наказать".
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для того, чтобы это понимать, нужно голову иметь, а не тухес.. (с)
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Тобто росія зрадила курдів? Не здивований.
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эээ... Вообще-то курды были основными союзниками США. Они были главными бойцами против игила, США осуществляли поддержку наземных операций с воздуха, оружие, припасы, разведданные, нструкторов. Также США были гарантией от невмешательства Турции.
Так что курдов зрадили американцы, в первую очередь. Раша там на 10-м месте.
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Голосом Левитана:
После тяжелых и кровопролитных боев за трофейные унитазы, розетки и туалетную бумагу, войска Роисси полностью овладели американской военной базой в городе Манбидж, которую американцы оставили днем ранее. Потери уточняются...
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Главное, что бы с экономикой Турци, пала и экономика Раши. Вот тогда Трампу респект.
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Придуркуватий Трамп допустив створення Троїстського пакту: росія, Туреччина, Іран - десь уже людство таке проходило.
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Ніхто нас від агресії Раші захищати не буде. Нам самим треба. Але з Вовіком чи з Мародером в нас шансів чинити опір нема. Треба хтось нормальний.
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Всем заткнуться и подумать головой:
"В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим"
Курды-Асад-Расия? А как же друг Рапсии Эрдоган, воюющий с курдами?
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кацапы прокидают курдов, им придётся за копейки терракты в Турции по
приказам кацапов устраивать, кацапы хитрые
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Трамп слил все международные конфликты в пользу вована.
Так шо быстрей всего он казачёк засланный.
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Отлично, теперь рашка еще и с Турцией воюет.
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Ситуация в Сирии довольно интересная и не прогнозируемая,очень тяжелая долгоиграющая шахматная партия,ПуХЛО клюнул на отход Американцев и еще больше влез в Сирию,чем это обернется не известно,но войны не избежать.
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А где война там беженцы. И эти орды полуграмотных, нищих, голодных и культурно недоразвитых мусульман ломанутся куда? Правильно! В Европу. Что ***** и нужно.
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надеюсь что не все кацапские мерзости вернутся
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/// а кто-то сомневался что там, в Сирии, торчат ослиные уши раши???
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган может посетить Россию до конца октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил господина Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом в ближайшие дни, а турецкий лидер принял приглашение.
Телефонный разговор между президентами Турции и России состоялся 15 октября по инициативе турецкой стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, оба высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии.
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Курс взяли з обранням рудого кловна президентом наймогутнішої країни світу, а це вже ягідки пішли. І на цьому форумі повно унікалів, що підтримують Трампа, незважаючи на те, що він нищить світову систему безпеки Російська армія зайняла сирійське місто Манбідж, де ще напередодні була база США - Цензор.НЕТ 2885
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Героїчно захопили військову базу США... на якій не було жодного солдата Російська армія зайняла сирійське місто Манбідж, де ще напередодні була база США - Цензор.НЕТ 7439
Русня така русня, саме так зохоплювали Крим скориставшись періодом безвладдя.
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Никто не писал, что базу захватывали с боем, ее оставили без боя.
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Цапи навіть порожню базу з боєм захоплюють, вояки обісрані
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Если разобраться по сути, то действия США в Сирии - это зеркальное отображение действий РФ в Украине. А действия РФ в Сирии - это образец того, как должны были действовать подписанты Будапешстского меморандума в Украине, когда наша страна подверглась агрессии со стороны РФ.
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І що анексували США в Сирії? Кого вони вбили(пару сотень кацапюр під Дейр-ез-Зором не рахуються)?
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"Миротворец" Обама и агент ***** Трамп - позор США, за который придется платить обычным американцам в будущем. Такого позора Америка еще не знала. Даже Вьетнам не был таким позором - там американцы хоть воевали и постарались вывезти всех своих союзников. А здесь они их бросили.
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