 Російська армія зайняла сирійське місто Манбідж, де ще напередодні була база США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
У районі міста Манбідж американці залишили дві військові бази.
Міністерство оборони РФ повідомило, що в район Манбіджа увійшла російська військова поліція. Раніше сирійська армія, підконтрольна президенту Башару Асаду, заявила, що повністю зайняла Манбідж.
Інформацію про відхід американських військових підтвердив полковник Майлс Каггінс, спецпредставник коаліції США.
"Сили коаліції здійснюють повний відхід з північно-східної Сирії", - написав Каггінс у твітері. - "Ми пішли з Манбіджа".
У соцмережах почали з'являтися відео російськомовних користувачів, які стверджують, що вони перебувають на американській військовій базі.
У вівторок представник Держдепартаменту заявив, що США продовжують контролювати повітряний простір над північним сходом Сирії.
У неділю стало відомо, що після рішення Вашингтона вивести війська із зони турецького вторгнення курдські загони домовилися з урядом Асада. Росія виступала посередником під час переговорів, які велися на російській базі Хмеймім.
Туреччина оголосила про початок операції на півночі Сирії 9 жовтня, пояснюючи її боротьбою з формуваннями курдів, яких вона вважає терористами.
Сирийская армия установила полный контроль над Дадатом и Манбиджем. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы города. Военнослужащие РФ наладили контакты с турецкими коллегами.
И даже по ссылке ВВС ссылается на МО РФ.
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
Приходится переводить страницы через гугл-транслейт, но там все понятно даже через корявый перевод.
на деньраждение путена!!!!
ждем занятие росармией вашингтонааа!!!!
дебилы конченные
нато0000--ноли
ахахаха
Раша заняла опустевшую базу США т.к. она уже никому не нужна. Турки с Рашей воевать не собираются, наоборот они союзники - турки мочат курдов, Раша своими ЧВК занимает нефтяные промыслы к которым не смогли дотянться в прошлый раз когда из покрошили американцы. Заодно Раша своим ПВО прикрывает турков с неба чтобы ни у кого не было соблазна их "наказать".
Так что курдов зрадили американцы, в первую очередь. Раша там на 10-м месте.
После тяжелых и кровопролитных боев за трофейные унитазы, розетки и туалетную бумагу, войска Роисси полностью овладели американской военной базой в городе Манбидж, которую американцы оставили днем ранее. Потери уточняются...
"В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим"
Курды-Асад-Расия? А как же друг Рапсии Эрдоган, воюющий с курдами?
приказам кацапов устраивать, кацапы хитрые
Так шо быстрей всего он казачёк засланный.
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган может посетить Россию до конца октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил господина Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом в ближайшие дни, а турецкий лидер принял приглашение.
Телефонный разговор между президентами Турции и России состоялся 15 октября по инициативе турецкой стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, оба высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии.
Русня така русня, саме так зохоплювали Крим скориставшись періодом безвладдя.