 Зеленський сьогодні відвідає Латвію з офіційним візитом

Про це повідомляє Канцелярія Президента Латвії.

Розпочнеться візит о 10:30 з офіційної зустрічі в Президентському палаці (Ризькому замку). Володимира Зеленського з дружиною зустріне президент Латвії Егілс Левітс.

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Після цього відбудеться зустріч двох делегацій, а також спільна пресконференція президентів Латвії і України.

Під час візиту також заплановані зустрічі Глави Української держави зі спікером Латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем.

Зеленський також візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи, а також відвідає Латвійський музей окупації.

Крім того, він відвідає Ризьку середню українську школу, покладе квіти до пам'ятника Т.Г.Шевченку в центрі Риги та поспілкується з українською громадою Латвії.

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Останнім пунктом програми стане урочисте відкриття меморіальної дошки до 100-річчя відкриття першої дипломатичної місії України (Української Народної Республіки) в Ризі на тому самому будинку, де, за свідченнями істориків, вона працювала.