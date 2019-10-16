EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2510  20
Все про:міст (323) ОБСЄ (2277) Сайдік (142) Станиця Луганська (85)

 "Велике досягнення": Сайдік вражений темпами робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець

Темпи ремонту моста через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській вражають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, про це повідомив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік після чергової зустрічі в межах ТКГ та її робочих груп у Мінську 15 жовтня 2019 р.

"Наприкінці минулого тижня я провів два дні на сході України де, зокрема, ознайомився із ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець.

4 жовтня там було відкрито тимчасовий обхідний міст, по якому я сам особисто пройшов і зміг спостерігати за відновленням зруйнованого прольоту основного моста. Я бачив велике досягнення, яке полегшує перетин лінії зіткнення для цивільного населення", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні ТКГ у Мінську не вдалося домовитися про дату розведення сил в Золотому і Петровському, - Сайдік

Також Сайдік нагадав, що початку ремонтних робіт передувало три роки переговорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154078
 
 
 Топ коментарі
 
"16.10.19 07:15 Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС"
А підхуйловник будує їм мости і ністрілять.
 показати весь коментар
 
Ахренеть.А Сайдик не поражён там,что каждый,день гибнут защитники Украины?
 показати весь коментар
 
Вони тільки по пензії сюди пхнуться.
"Велике досягнення": Сайдік вражений темпами робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець - Цензор.НЕТ 884
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чтоб донецким кормильцам было удобнее кормить фашистов
 показати весь коментар
 
 
"16.10.19 07:15 Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС"
А ************ будує їм мости і ністрілять.
 показати весь коментар
 
 
Ахренеть.А Сайдик не поражён там,что каждый,день гибнут защитники Украины?
 показати весь коментар
 
 
а ты знаешь как закончить войну на украинских интересах?? Только не говори что включить режим страуса и ждать когда россия сама расспадется
 показати весь коментар
 
А в украинских интересах было позволить ***** выпутаться из ситуации с морским трибуналом при обмене моряков, да ещё с бонусом для ***** - Цемахом?
 показати весь коментар
 
 
Я про войну спросил, а не трибунал и Цемах. Вот то то и оно вы не знаете, а только бла-бла бла
 показати весь коментар
 
Порохобот, Украина не в состоянии выиграть войну у паРаши на поле боя, чтобы заставить её выплатить репарации, а международное сообщество - состоянии, после того, как паРаша будет объявлена нарушителем всех международных норм, а твой Зелемойский позволяет ей выпутываться из неприятных ситуаций, как действиями, так и заявлениями...
 показати весь коментар
 
Так она уже много раз объявляла нарушителем всех международных норм. А ООН тоже самое и что? Просто Европейский Союз сам сидит на газовой игле России. И ему не резон начинать им холодную войну. Немцы он посмотри в своих интересах строят Северный поток который Пеца не мог никак вопрепятствовать "Велике досягнення": Сайдік вражений темпами робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець - Цензор.НЕТ 9363
 показати весь коментар
 
Соевый, Порошенко работал в условиях, когда строили СП и не сдавал интересы Украины и Морской трибунал вынес решение, "сидя на газовой игле" и санкции были введены по Минским соглашениям против паРаши, "сидя на газовой игле".
Так понятно?
 показати весь коментар
 
треба відвести взимку ЗСУ на 30 км у чисто поле щоб копали на морозі нові окопи, хитрий план хутіна, а краще до Дніпра щоб Жирік там мив свої валенки, як обіцяв.
 показати весь коментар
 
 
Ви краще скажить як Россію вигнати з України
 показати весь коментар
 
є у Ореста Лютого пісня "убий у собі москаля")
 показати весь коментар
 
 
Какое достижение?Восстановить в сотый раз мост для "для гражданского населения",которое развязало войну и стреляет по Украине и по этому мосту .
 показати весь коментар
 
 
Мост сшивает страну. Интересно под каким флагом?!
 показати весь коментар
 
 
Потрібно писати толерантніше -"Здійснив акт суїциду".
 показати весь коментар
 
 
"Также Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ предшествовало три года переговоров.
Источник: https://censor.net.ua/n3154078"

И в этом Порошенко был недоговороспособен...
 показати весь коментар
 
Вот же падаль трухлявая этот сайдик. Сколько вреда принес Украине, подвывая кацапам и ОРДЛОвским бандюкам. И не сдохнет же зараза!
 показати весь коментар
 
 
Сайдик, иди в жопу со своим ************* ОБСЕ. Авторитет *** нашёлся, хотя може для недалёкого зё и авторитет.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору