 "Велике досягнення": Сайдік вражений темпами робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, про це повідомив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік після чергової зустрічі в межах ТКГ та її робочих груп у Мінську 15 жовтня 2019 р.

"Наприкінці минулого тижня я провів два дні на сході України де, зокрема, ознайомився із ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець.

4 жовтня там було відкрито тимчасовий обхідний міст, по якому я сам особисто пройшов і зміг спостерігати за відновленням зруйнованого прольоту основного моста. Я бачив велике досягнення, яке полегшує перетин лінії зіткнення для цивільного населення", - повідомив він.

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Також Сайдік нагадав, що початку ремонтних робіт передувало три роки переговорів.