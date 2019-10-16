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 В ОБСЄ розповіли, як відбувається "перепис населення" на окупованому Донбасі

На окупованій території Донецької та Луганської областей проводиться "перепис населення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюдненому звіті ОБСЄ.

Так, 14 жовтня 12 осіб з непідконтрольних уряду районів Донецької області розповіли спостерігачам, що взяли участь у так званому переписі населення.

"У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки та два чоловіки, які проводили перепис, повідомили місії, що люди, які збирають дані для нього, пройшли навчання, і що їм видавалися буклети з інструкціями. Поруч із іншим подібним закладом у Горлівці чотири жінки повідомили місії, що перепис населення був добре проанонсований у ЗМІ і мешканці також отримували SMS-повідомлення", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перепис населення" в ОРДЛО: окупанти збирають специфічну інформацію про місцевих жителів, - ГУР

Того ж дня в н. п. Голубівка (кол. Кіровськ; непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) і н. п. Лозівський (непідконтрольний урядові, 32 км на захід від Луганська) двоє жителів (чоловіки віком 35 та 75 років) розповіли, що особи, які проводять перепис населення, відвідали їхнє місце проживання та не вимагали жодних документів з метою збору даних для перепису.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154077
 
 
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Потрібна річ. Буде інформація на скільки мість допри будувати.
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Орки мабуть до виборів вже готуються тому перепис баранів проводять. І це ще буде відкритий кордон з рф на "виборах" щоб громадяни з подвійним громадянством проголосували.
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Рашистськими окупантами готується фальсифікація так званих "виборів" на території ОРДЛО. І лише сліпий, глухий та "слуга урода" цього не помічають 😕
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ОБСЕ вообще ничего не должна там отслеживать это терористические республики сам факт принятия этиого переписи и у частие в выдуманных "республиках " говорит о сговоре ОБСЕ с терроистами и мордором и как может ОБСЕ если не дай бог выборы пройдут потвердить что все прошло демократично если они заодно с кацапами -кацапы прописали сами что судьей будет ОБСЕ ихние люди
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