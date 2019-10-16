 В ОБСЄ розповіли, як відбувається "перепис населення" на окупованому Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюдненому звіті ОБСЄ.

Так, 14 жовтня 12 осіб з непідконтрольних уряду районів Донецької області розповіли спостерігачам, що взяли участь у так званому переписі населення.

"У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки та два чоловіки, які проводили перепис, повідомили місії, що люди, які збирають дані для нього, пройшли навчання, і що їм видавалися буклети з інструкціями. Поруч із іншим подібним закладом у Горлівці чотири жінки повідомили місії, що перепис населення був добре проанонсований у ЗМІ і мешканці також отримували SMS-повідомлення", - йдеться у звіті.

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Того ж дня в н. п. Голубівка (кол. Кіровськ; непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) і н. п. Лозівський (непідконтрольний урядові, 32 км на захід від Луганська) двоє жителів (чоловіки віком 35 та 75 років) розповіли, що особи, які проводять перепис населення, відвідали їхнє місце проживання та не вимагали жодних документів з метою збору даних для перепису.