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Все про:МВФ (589) Вашингтон (40) Маркарова (65)

 Маркарова з делегацією вилетіла на переговори до Вашингтона

Міністерка фінансів Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона на переговори з міжнародними фінансовими організаціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашингтона, де наступні декілька днів будемо проводити активні перемовини як з усіма IFIs, так і з колегами з європейських Мінфінів, американського Казначейства та інвесторами", - написала вона.

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Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною протягом найближчих тижнів.

Маркарова з делегацією вилетіла на переговори до Вашингтона 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154076
 
 
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Земляки, не слежу за новостями из Украины уже 4-5 мес, может мне кто-нибудь сказать на каком лисапеде сейчас ездит преЗЕдент в свой офис? А посадки были ну всяких там петиных "друзей" типа медведчука, ахметова, свинарчуков? А роттердам+ уже отменили и комуналка уже по 100 грн?! А зарплаты у простых учителей - по $4000 уже платят?
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Їдуть циганити під непомірні вимоги 5 млрд баксів на 4 роки. Щось я запутався з Валєричем. Не то УКраїна Коломойші 2 млрд баксів винна, не то він 5,5млрд баксів винний.
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Велосипед это удел пацанов, солидные мужчины ездят на солидных автомобилях. Приедет он на велике, так его и уважать никто не будет.
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16.10.2019 г.

Глава НБУ Смолий, первый заместитель главы НБУ Рожкова и заместитель главы НБУ Сологуб отбыли на ежегодные сборы МВФ и Мирового банка. Отдельно, туда же отбыла министр финансов Украины Маркарова. Заявления Зеленского и Гончарука о " ... делегации правительства и НБУ на переговоры с МВФ" типичная ложь и дезинформация. Ни о каких переговорах с МВФ о выделении кредитов даже речи не идет.
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