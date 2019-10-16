 Маркарова з делегацією вилетіла на переговори до Вашингтона

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашингтона, де наступні декілька днів будемо проводити активні перемовини як з усіма IFIs, так і з колегами з європейських Мінфінів, американського Казначейства та інвесторами", - написала вона.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною протягом найближчих тижнів.
Глава НБУ Смолий, первый заместитель главы НБУ Рожкова и заместитель главы НБУ Сологуб отбыли на ежегодные сборы МВФ и Мирового банка. Отдельно, туда же отбыла министр финансов Украины Маркарова. Заявления Зеленского и Гончарука о " ... делегации правительства и НБУ на переговоры с МВФ" типичная ложь и дезинформация. Ни о каких переговорах с МВФ о выделении кредитов даже речи не идет.