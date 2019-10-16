 Двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 26 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Зазначається також активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів:

- п'ять разів поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- тричі неподалік Авдіївки - із гранатометів і стрілецької зброї, зокрема великокаліберних кулеметів;

- тричі біля Водяного на Приазов'ї - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі в районі Новогнатівки - з озброєння БМП-1 і гранатометів;

- біля Опитного - з міномета калібру 82 мм;

- двічі неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі біля Новотроїцького - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Пищевика - із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Лебединського - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів:

- поблизу Новолуганського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ і великокаліберних кулеметів;

- двічі в районі Золотого - з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- біля Травневого - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, четверо - зазнали поранень, ще один військовослужбовець - бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ два дні поспіль обстрілюють ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- двічі неподалік Лебединського - з мінометів калібру 120 і 82 мм та гранатометів різних систем;

- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" нині ворожої вогневої активності не зафіксовано.

Також повідомляється, що упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.



