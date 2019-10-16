 Двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 26 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Зазначається також активність ворожих снайперів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів:
- п'ять разів поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Авдіївки - із гранатометів і стрілецької зброї, зокрема великокаліберних кулеметів;
- тричі біля Водяного на Приазов'ї - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі в районі Новогнатівки - з озброєння БМП-1 і гранатометів;
- біля Опитного - з міномета калібру 82 мм;
- двічі неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі біля Новотроїцького - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Пищевика - із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Лебединського - зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів:
- поблизу Новолуганського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Золотого - з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Травневого - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"За минулу добу внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, четверо - зазнали поранень, ще один військовослужбовець - бойової травми", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:
- двічі неподалік Лебединського - з мінометів калібру 120 і 82 мм та гранатометів різних систем;
- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" нині ворожої вогневої активності не зафіксовано.
Також повідомляється, що упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.