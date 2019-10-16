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Все про:США (5656) Джуліані (55) Парнас Лев (1)

 Джуліані отримав пів мільйона доларів за консультацію від компанії, пов'язаної з Парнасом, - Reuters

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зізнався, що отримав $500 тисяч від компанії, співзасновником якої є українсько-американський бізнесмен Лев Парнас.

Про це Джуліані заявив агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, компанія Парнаса залучила його консалтингову фірму Giuliani Partners для юридичних консультацій з питань шахрайства в серпні 2018 року.

Джуліані при цьому заявив, що 500 тисяч доларів він отримав "із внутрішніх джерел", але не зміг назвати, яких саме.

"Я точно знаю, що джерело грошей - це не сумнівне джерело. Гроші прийшли не від іноземців. Я впевнений у цьому на 100%", - сказав адвокат.

Американське законодавство забороняє закордонні внески у виборчі кампанії в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко каже, що не просив Парнаса і Фрумана вплинути на звільнення Йованович

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154074
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине действует главный жулик. Который собрал бабло у людей и вывел в долларе. Как его зовут, угадайте. Почему гривну имеем в три раза дороже. Потому что все вывели нах
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Роман Малюк. Я думал, что х**лоботы промолчат, но зарплату за посты как-то надо зарабатывать.
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Тобто Джуліані отримав 500 тис. доларів не на вибори, а також ніхто не стверджує, що ці внески були закордонними.
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Джулиани получил полмиллиона долларов за женскую консультацию от компании, связанной с Парнасом - Reuters
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Все, как всегда. Вместо посадки Пороха и Ко, будет цирк против команды Януковича с имитацией желания посадить. Рябошапка отдельный клоун. Без обещанных конкурсов назначил себе в замы мудака, который ранее приватизировал служебную хату. Когда об этом рассказали сами прокурорские жлоб подал в суд защищая честь и достоинство. Проиграл. Подал апелляцию. Проиграл. Сейчас он рубится в Верховном суде. Но с учетом того, что он теперь зам генпрокурора Рябошляпкина, то получается, что иск он подал к самому себе, а завтра на заседании будет соревноваться в аргументах с самим собой.
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Роман Малюк. Я думал, что х**лоботы промолчат, но зарплату за посты как-то надо зарабатывать.
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любители зельца на хйлоботов не тянут только на подхйляшников
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Джулиани при этом заявил, что 500 тысяч долларов он получил "из внутренних источников", но не смог назвать, каких именно.
"Я точно знаю, что источник денег - это не сомнительный источник.
Деньги пришли не от иностранцев. Я уверен в этом на 100%", - сказал адвокат.
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т.е руди не смог назвать источников, но точно знает, шо источник не сомнительный и не иностранный - палево на уровне моники, для охлоса.
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Украина вытащит на свет божий все грязное американское белье.
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В Украине действует главный жулик. Который собрал бабло у людей и вывел в долларе. Как его зовут, угадайте. Почему гривну имеем в три раза дороже. Потому что все вывели нах
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Ти про Коломойського ? Чи й не загадка.... Але ж не забувай і про окупацію.Зникнення 15-17 % економіки моментально жодна країна не переживе без наслідків.
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На кончике ниточки висит 🐷!
Тяните дальше...
🤗
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Конечно БАРЫГА, как можно ошибиться, ЗЕ еще не успел физически. Может помощников назвать? Так они, почти, иностранцы, но в вышиванках.
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Смішно читати,як на Цензорі подають ситуацію з цими рєшалами : чесний бізнесмен Коломойський знає про двох жуліків,причому посилаються на якесь інтерв'ю.А ось що каже той чесний бізнесмен :
"..Запам'ятайте ці два імені: Лев Парнас і Ігор Фруман. Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав - я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли - і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні". Тобто маємо факти: спілкувався-знайомий-вирішував питання. Може американська Феміда запросить чесного бізнесмена підтвердити сказане,щоб посадити жуліків,влаштує очну ставку ?
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За слова "украинско-американский бизнесмен парнас" журнашлюх надо топить в сортирных ямах. ***, так и Трампа, который имел немецких предков, можно немцем назвать.
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так и лев и парнас типично украинские имена
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Ну, сына короля Данила звали Лев, например, и папа даже город в его честь назвал - и не стыдно ему было, и українці вони обидва були такі шо аж бігом.
А вот Парнас - это да, єто не Украина, а горный массив в Греции, где обитает Аполлон с музами, а также Дельфийский оракул.
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Джулиани заявил, что деньги не пахнут, значит, они чистые. И не покраснел, бледнолицый. Джуліані отримав пів мільйона доларів за консультацію від компанії, пов'язаної з Парнасом, - Reuters - Цензор.НЕТ 9601
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і що, звиздьожа про втручання Порошенка та Луценка у внутрішні справи США - нема?
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